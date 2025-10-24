Путин хочет гуманитарной катастрофы: Зеленский сделал тревожный прогноз на зиму

Президент Украины заявил, что Путин не намерен прекращать войну.

Путин стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Путин стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой

РФ разрушает энергетическую инфраструктуру Украины

Путин не собирается прекращать войну

Российский лидер Владимир Путин сознательно стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой. Поэтому Россия продолжает системно атаковать энергетическую инфраструктуру страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, пишет Sky News.

Зеленский подчеркнул, что Россия атакует критическую инфраструктуру Украины, пытаясь погрузить страну в холод и темноту. По его словам, Путин хочет "гуманитарной катастрофы" в Украине этой зимой.

Президент согласился с мнением британского премьера о том, что Путин не намерен прекращать войну. Зеленский поблагодарил Великобританию за помощь и твердую позицию.

"Мы не одиноки в этой ситуации... с самого начала войны, но особенно сейчас. Спасибо за организацию со всеми партнерами... спасибо, что остаетесь с нами", - сказал украинский лидер.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Что будет со светом зимой - мнение эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в интервью Главреду отметил, что Украину этой зимой могут ожидать длительные отключения электроэнергии, особенно в периоды сильных морозов. По его словам, в пиковые моменты потребления люди могут оставаться без света до 20 часов в сутки.

Эксперт напомнил, что предыдущей зимой избежать критической ситуации удалось лишь благодаря необычно теплой погоде. Если же в этом году зима будет холоднее, сценарий с многочасовыми отключениями станет реальностью.

"Некоторые тогда смеялись и говорили: "Какие минус 20 часов без света - это все фантазии". Но это не фантазии. Просто зима в прошлом году была теплой - еще раз подчеркну. А если зима будет обычной, то эти "минус 20 часов" могут стать абсолютной реальностью", - подчеркнул Корольчук.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Россия усилила удары по украинской энергосистеме, и этой зимой ситуация может ухудшиться, особенно в прифронтовых регионах. Военный эксперт Иван Ступак прогнозирует, что тяжелее всего будет Харькову и Киеву, тогда как отдаленные города, такие как Ужгород, почти не почувствуют проблем.

Также в пятницу, 24 октября, в Украине введены почасовые графики отключения света с 07:00 до 23:00 из-за последствий массированных атак РФ на энергосистему. Для населения предусмотрены отключения объемом 1,5-2,5 очереди в зависимости от региона.

Кроме этого, в ночь на 24 октября россияне атаковали Украину дронами-камикадзе. В Херсоне "Шахед" попал в многоэтажку, а в Кировоградской области в результате удара по объектам критической инфраструктуры без света остались 19 населенных пунктов.

