Часть городов Украины зимой будет без тепла: эксперт назвал важный нюанс

Насколько критической будет ситуация для украинцев зимой зависит не только от интенсивности ударов РФ.

https://glavred.info/ukraine/chast-gorodov-ukrainy-zimoy-budet-bez-tepla-ekspert-nazval-vazhnyy-nyuans-10709252.html Ссылка скопирована

В этом году энергосистеме Украины будет сложнее пережить зиму из-за обстрелов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Ступак:

В некоторых городах Украины ситуация зимой может быть сложнее

В этом году прохождение зимы для Украины будет сложнее, чем в прошлом году

Часть украинских городов может остаться без теплоподачи

Страна-агрессор Россия в последнее время увеличила интенсивность ударов по энергетике Украины. Если эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем, в некоторых регионах ситуация будет хуже, чем в других.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, сложно будет, например, жителям Харькова и Киева, в то время как в Ужгороде, вероятно, и не будут понимать, что происходит.

видео дня

Насколько сложнее для украинцев будет зима 2025-2026 годов

Эксперт считает, что в этом году зимний период будет на 20-25% сложнее и тяжелее, чем в предыдущие годы. Но все будет зависеть от географии, то есть удаленности населенного пункта от линии фронта и границы с Россией.

"Без лишней паники и без "розовых очков" следует отметить, что этой зимой Украине будет непросто, но у нас есть генераторы, батареи и опыт выживания во время регулярных атак на энергетику. Но чего-то критического я не жду", - отметил Ступак.

Он добавил, что, скорее всего, часть городов Украины будет без тепла или с ограниченной теплоподачей, но никакой катастрофы не предвидится.

К какой зиме готовиться киевлянам - мнение эксперта

Главред писал, что эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что ситуация в столице с электроэнергией может быть такой, что жители часами и иногда днями будут оставаться без электроснабжения.

"Полного блэкаута, что киевляне будут месяцами без электроснабжения - такое действительно маловероятно, но локальные ситуации, которые приведут к нескольким дням без стабильного электроснабжения, мы это уже переживали и в прошлом году. Поэтому такие локальные ситуации действительно могут быть", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что по словам Юрия Корольчука, продолжение обстрелов, особенно зимой, во время отопительного сезона, действительно может привести к масштабному блэкауту. Украинцы могут остаться без света, отопления, воды и газа.

Накануне руководитель ОП Андрей Ермак вышел с заявлением о том, что Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Напомним, украинцев предупредили, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред