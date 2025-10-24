Укр
Часть городов Украины зимой будет без тепла: эксперт назвал важный нюанс

Анна Косик
24 октября 2025, 15:41
Насколько критической будет ситуация для украинцев зимой зависит не только от интенсивности ударов РФ.
отопление
В этом году энергосистеме Украины будет сложнее пережить зиму из-за обстрелов РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Ступак:

  • В некоторых городах Украины ситуация зимой может быть сложнее
  • В этом году прохождение зимы для Украины будет сложнее, чем в прошлом году
  • Часть украинских городов может остаться без теплоподачи

Страна-агрессор Россия в последнее время увеличила интенсивность ударов по энергетике Украины. Если эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем, в некоторых регионах ситуация будет хуже, чем в других.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, сложно будет, например, жителям Харькова и Киева, в то время как в Ужгороде, вероятно, и не будут понимать, что происходит.

Насколько сложнее для украинцев будет зима 2025-2026 годов

Эксперт считает, что в этом году зимний период будет на 20-25% сложнее и тяжелее, чем в предыдущие годы. Но все будет зависеть от географии, то есть удаленности населенного пункта от линии фронта и границы с Россией.

"Без лишней паники и без "розовых очков" следует отметить, что этой зимой Украине будет непросто, но у нас есть генераторы, батареи и опыт выживания во время регулярных атак на энергетику. Но чего-то критического я не жду", - отметил Ступак.

Он добавил, что, скорее всего, часть городов Украины будет без тепла или с ограниченной теплоподачей, но никакой катастрофы не предвидится.

К какой зиме готовиться киевлянам - мнение эксперта

Главред писал, что эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что ситуация в столице с электроэнергией может быть такой, что жители часами и иногда днями будут оставаться без электроснабжения.

"Полного блэкаута, что киевляне будут месяцами без электроснабжения - такое действительно маловероятно, но локальные ситуации, которые приведут к нескольким дням без стабильного электроснабжения, мы это уже переживали и в прошлом году. Поэтому такие локальные ситуации действительно могут быть", - подчеркнул он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение электроэнергии в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что по словам Юрия Корольчука, продолжение обстрелов, особенно зимой, во время отопительного сезона, действительно может привести к масштабному блэкауту. Украинцы могут остаться без света, отопления, воды и газа.

Накануне руководитель ОП Андрей Ермак вышел с заявлением о том, что Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Напомним, украинцев предупредили, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

энергетика отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику Иван Ступак





