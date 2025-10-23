Без света, отопления, воды и газа: эксперт заявил о возможном тотальном блэкауте

Эксперт сказал, что Украина может принудительно отключать блоки АЭС и ТЭС.

Главное из заявления эксперта:

Продолжение обстрелов может спровоцировать блэкаут в Украине

Единственный вариант - ввести систему в "искусственную кому"

Украинцы снова начали скупать генераторы

Продолжение обстрелов, особенно зимой, во время отопительного сезона, действительно может привести к масштабному блэкауту. Украинцы могут остаться без света, отопления, воды и газа. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, единственный вариант в такой ситуации - это ввести систему в "искусственную кому". Так, как это было в 2022 году, когда произошел искусственный блэкаут - тогда это было контролируемое, принудительное отключение энергоблоков АЭС.

"И это, по сути, единственный способ отрегулировать систему - принудительно отключать блоки АЭС и ТЭС. Но, честно говоря, это чрезвычайно сложно и рискованно. Потому что такая ситуация предполагает непредсказуемые последствия для этих блоков, ведь неизвестно, можно ли будет их потом нормально включить. А это же будет зима, холод. Генераторов, откровенно говоря, на всех не хватит. То, что якобы у каждого есть генератор - это иллюзия", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что многие, кто уже не верил в повторение таких ситуаций, теперь снова начали скупать генераторы, топливо, оборудование.

"Рынок реагирует мгновенно - особенно когда отсутствует контроль. А контроля, к сожалению, нет. И это, на мой взгляд, очень плохо. Я понимаю, что наказать всех невозможно, но ведь есть крупные игроки рынка, которые сознательно это делали. И это, честно говоря, неуважение к людям. Поэтому такая ситуация вполне может повториться", - подытожил Корольчук.

Где отключения света будут привычными

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сказал, что россиянам, вероятно, не удастся вызвать масштабные национальные блэкауты, но некоторые города будут жить по графикам отключений света.

"Людям нужно понимать: в полосе шириной 100-120 км от линии боевого соприкосновения или границы аварийные отключения будут привычным явлением. Так же в течение двух-трех недель после масштабных атак графики отключений тоже могут стать привычными - и к этому следует быть готовыми", - подчеркнул он.

Отключения света - что известно

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что страна-агрессор Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

Юрий Корольчук также заявлял, что длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов.

Стоит добавить, что с 07:00 до 23:00 в большинстве регионов страны действуют вынужденные ограничения электропотребления. Для населения вводятся графики почасовых отключений.

О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

