Придется надевать шубу: украинцев предупредили о возможных проблемах с отоплением

Из-за серьезных проблем с газом украинцы зимой могут жить в холодных квартирах.

Прогноз по отоплению квартир украинцев зимой тревожный / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Корольчук:

Если у Украины не будет газа, отопление в квартирах будет минимальным

Существует риск, что украинцам придется переживать зиму в куртках и дома

Украина на пороге нового отопительного сезона. Но в этом году ситуация в стране сложнее, чем в прошлые годы. В том числе и потому, что под вопросом остается то, будет ли у Украины достаточно газа для прохождения всей зимы.

Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, если газа не будет, Украину ждут полные отключения.

В каких условиях украинцам, вероятно, придется переживать зиму без газа

Эксперт говорит, что теплокоммунэнерго будут ограничивать теплоснабжение многоквартирных домов до минимума, и людям придется не просто надевать свитер, как советовали раньше, а, возможно, еще и шубу дома.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

"Я вам скажу, случались разные ситуации. Я знаю людей, которые вынуждены были спать дома в пальто или даже в зимней куртке, потому что было слишком холодно. Поэтому, не дай Бог, чтобы всем украинцам пришлось переживать такое. Но, к сожалению, ситуация сейчас выглядит именно так", - добавил Корольчук.

Смотрите видео о последствиях атак РФ для энергетики:

Почему Украина плохо подготовилась к зиме

Главред писал, что Корольчук считает, что подготовка была слабой по объективным причинам. Во-первых, не хватало денег, чтобы проводить даже расширенные оперативные, не говоря уже о капитальных ремонтах подстанций Укрэнерго и тепловых электростанций.

Во-вторых, ситуация с системой защиты объектов сложная. Освоение средств было минимальным. И вопрос даже не в злоупотреблениях, а в том, что Укрэнерго и Госагентство восстановления просто не имели соответствующего опыта.

В-третьих, Украина накопила всего около 13 млрд кубометров газа, а это низкий показатель.

Отопительный сезон в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина может достаточно комфортно пройти отопительный сезон. "Нафтогаз" уже начал получать кредиты от госбанков, следовательно, есть средства на закупку газа. Технически импорт возможен, газ в Европе есть, цены на него стабилизировались - примерно около 400 долларов за тысячу кубометров. Единственная постоянная проблема и риск Украины. - это Российская Федерация.

Ранее стало известно, что российские атаки по Украине за последние дни уничтожили более половины добычи природного газа в Украине, что, вероятно, заставит Киев потратить 1,9 млрд евро (2,2 млрд долларов США) на импорт топлива, чтобы пережить зиму.

Накануне сообщалось, что отопительный сезон в Украине начнется планово, никаких изменений не предвидится. Решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления самостоятельно.

О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

