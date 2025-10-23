Враг продвигается возле двух населенных пунктов на Днепропетровщине: DeepState показали изменения на карте

Оккупанты продвинулись в Днепропетровской области - вблизи Вербового и Степного

Российская армия продвигается вглубь Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: Getty Images, DeepState

Ключевые факты:

Российские войска продвинулись возле Вербового, Степного

ВСУ отбили 20 атак врага на этом направлении только за сутки

Всего на фронте зафиксировано 126 боевых столкновений

По данным аналитического проекта DeepState, за минувшие сутки российские войска осуществили локальное продвижение на фронте в Днепропетровской и Запорожской областях. Речь идет о районах вблизи населенных пунктов Вербовое, Степное и Новогригорьевка, расположенных на Александровском направлении.

Несмотря на активные штурмы, украинские Силы обороны продолжают сдерживать врага. По официальной сводке Генштаба ВСУ, только на Александровском направлении за сутки было отражено 20 атак российских войск. Всего на фронте зафиксировано 126 боевых столкновений, из которых 50 - на самом горячем Покровском направлении.

Ситуация на фронте в Днепропетровской области / DeepState

Что происходит на юге

Александровское направление (ранее - Новопавловское) остается одним из ключевых в зоне боевых действий. Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону, используя артиллерию, дроны и пехотные группы. В частности, в Запорожской области оккупанты активизировались возле Новогригорьевки, а в Днепропетровской - возле Степного и Вербового.

Ситуация на фронте в Запорожской области / DeepState

Генштаб отмечает, что ситуация контролируемая, а оборонительные рубежи укрепляются.

Аналитики DeepState и ISW регулярно обновляют карты боевых действий, фиксируя изменения на линии фронта. За последние дни наблюдается активизация боев на востоке и юге Украины, в частности в районах, где враг пытается восстановить темпы наступления.

Что говорит эксперт о нынешней ситуации на фронте

Военный аналитик, ветеран войны, Алексей Гетьман рассказал, сможет ли Россия прорвать фронт и дойти до Днепра. Эксперт отметил, если россияне ничего не достигли летом, то осенью, когда из-за погодных условий наступать сложнее, на существенные прорывы им точно не стоит рассчитывать.

Аналитик уверен, что никакого стратегического смысла действия противника на Днепропетровщине не имеют. Так же пока нет опасности, что войска РФ выйдут на город Днепр.

По его словам, угроза для населенных пунктов Днепропетровщины есть, поскольку они расположены недалеко от линии фронта. Эти населенные пункты могут обстреливать, туда могут залетать КАБы и даже FPV-дроны.

Впрочем аналитик отмечает, что у России нет таких сил и средств, чтобы достичь успеха на земле на Днепропетровщине. Существенного преимущества для достижения таких целей у россиян нет.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, на Северо-Слобожанском направлении украинские спецназовцы провели успешную операцию. Бойцы группы "А" 1-го отряда 144-го центра ССО уничтожили 13 российских военных.

Также 20 октября Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Ореховском направлении, нанеся врагу значительные потери в живой силе и технике. Наступление россиян велось на села Малая Токмачка и Новоандреевка.

Кроме этого, Россия полгода готовила механизированные штурмы на Малую Токмачку в Запорожской области, используя осеннюю погоду для прикрытия техники и FPV-дронов. Украинские защитники уничтожают колонны врага.

Важные новости о войне:

