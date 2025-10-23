Энергосистема оживляется дефибриллятором: почему Украина вошла в зиму неподготовленной

Текущие отключения света – не столько следствие обстрелов, сколько результат системной неподготовленности.

Украина входит в зиму без систем защиты и с минимальными запасами газа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Кратко:

Украина вошла в зимний сезон с серьезной неподготовленностью

Многие объекты энергетики разрушены, а система защиты от ракет и дронов фактически отсутствует

Три предыдущие теплые зимы создали ложное ощущение безопасности

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что Украина плохо подготовилась к зиме и нынешние отключения света - результат этого. Кроме того, на ситуацию влияют не только российские обстрелы, но и погода.

В интервью Главреду эксперт рассказал, с какими вызовами может столкнуться Украина в осенне-зимний период.

Почему Украина плохо подготовилась к зиме

Корольчук считает, что подготовка была слабой по объективным причинам.

Во-первых, не хватало денег, чтобы проводить даже расширенные оперативные, не говоря уже о капитальных ремонтах подстанций Укрэнерго и тепловых электростанций. У компании ДТЭК многие объекты были разрушены, у государственного Центрэнерго - тоже. Трипольская и Змиевская ТЭС пострадали, в частности Трипольская - уже второй раз.

"Некоторые политики говорили, что туда якобы прилетело более 20 дронов. Но ремонтные работы там так и не были завершены. То есть первая проблема - нехватка финансирования", - объяснил он.

Во-вторых, ситуация с системой защиты объектов сложная. Освоение средств было минимальным. И вопрос даже не в злоупотреблениях, а в том, что Укрэнерго и Госагентство восстановления просто не имели соответствующего опыта.

"В Украине нет стандартов строительства подобных систем защиты. Они не могут в полной мере противодействовать ракетам и "шахедам", которые сейчас имеют усиленную боевую часть. К сожалению, все развивается, и, как мы видим, не в лучшую сторону", - сказал эксперт.

В-третьих, Украина накопила всего около 13 млрд кубометров газа, а это низкий показатель.

"Как правительство планировало пройти зиму с запасом в 13 млрд кубометров - вопрос открытый. Тем более, что сейчас добавилась еще одна проблема - обстрелы газовой инфраструктуры", - добавил он.

Если дальнейших существенных обстрелов этой инфраструктуры не будет, то государственная компания Укргаздобыча сможет сохранить объемы добычи - около 45-50 млн кубометров в сутки. Этого теоретически и практически должно хватить для нужд населения.

Какая ситуация в системе теплокоммунэнерго

По словам Корольчука, подготовка в системе теплокоммунэнерго - это, скорее, рутинная работа. Но стоит учесть, что три предыдущие зимы были теплыми, поэтому нагрузка на систему была незначительной.

"То же, кстати, касается и атомных электростанций - это фактически единственная "нетронутая" сфера нашей энергетики. Слава богу, пока что. Нет ракетных ударов и атак дронов по их подстанциям. Они работают, несут основную нагрузку, но полноценных ремонтов там не проводили уже почти четыре года. Поэтому сказать, что это не может сказаться, нельзя - просто до сих пор не было значительных нагрузок", - отметил он.

В прошлом и позапрошлом году блоки работали с невысоким коэффициентом полезного действия - коэффициент использования мощности блоков не превышал 60%. Хотя в условиях обычной холодной зимы этот показатель должен был бы быть выше 65%.

"Все эти нынешние отключения - это последствия системных аварий. Сейчас энергетики пытаются перенастроить работу энергосистемы после каждого такого коллапса. Если провести аналогию с медициной, то это можно сравнить с работой дефибриллятора (хотя это не слишком точное сравнение) - когда человеку фактически "перезапускают" сердце, чтобы оно снова начало биться. То же происходит и с энергосистемой: после ударов ее приходится буквально "оживлять", перенастраивая схемы снабжения", - сказал Корольчук.

Как влияет погода

Эксперт напомнил, что в прошлом году ситуацию спасла теплая погода: и сентябрь, и октябрь, и вся зима были довольно мягкими.

"А в этом году мы уже видим реальное похолодание. Несмотря на это, многие города пока не включают отопление. Мы слышим призывы "дотянуть" хотя бы до середины ноября или начала декабря", - отметил он.

Смотрите видео интервью Юрия Корольчука Главреду о последствиях атак РФ для энергетики:

Будет ли Украина без тепла и света: что говорят у Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась.

По его словам, США готовы максимально нам помочь пройти эту зиму.

Руководитель ОП подчеркнул, что американцам передали четкий перечень того, что нужно Украине.

"Что касается рисков - конечно, они существуют. Пока продолжается эта война, конечно, неизбежен риск дальнейших ударов. Мы же продолжим делать то, что делали: защищать, и восстанавливать, и развивать", - говорит Ермак.

Гнерация электроэнергии в Украине / Главред

Атаки РФ на энергетику Украины - последние новости

Как писал Главред, по словам президента Зеленского, осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений.

Стоит отметить, что октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список.

По данным The Wall Street Journal, Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных места и обеспечивают стабильность энергоснабжения даже при возможных атаках России.

О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

