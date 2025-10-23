Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

Вы узнаете:
Погода в Украине в пятницу, 24 октября, изменится. Украинцев ждут умеренные дожди и усиление ветра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, атмосферный фронт с северо-запада, связанный с циклоном с центром вблизи Дании, принесет завтра в Украину умеренные дожди и усиление ветра до штормовых значений.
Отмечается, что дожди будут перемещаться вместе с атмосферным фронтом постепенно. Сначала появятся в западных областях, затем в течение дня пятницы и до вечера - на юге Украины, в центральных и северных областях.
"Восточная часть Украины, а также Сумщина, Полтавщина, Запорожье и Днепропетровщина еще завтра удержатся от существенных осадков, обойдутся облачностью", - говорится в сообщении.
Диденко добавила, что в течение 24 октября днем ожидается +12...+17 градусов, на юге местами +16...+19 градусов, только на крайнем западе Украины (Львовская область, Ивано-Франковская область, Закарпатье) температура воздуха снизится до +9...+12 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 24 октября дождь вероятен вечером, однако юго-восточный ветер днем будет извещать о приближении атмосферного фронта. Порывы будут достигать штормовых значений, 12-15 метров в секунду.
Температура воздуха в столице в пятницу будет высокой, ночью до +10, а днем до +15 градусов.
Синоптик добавила, что в субботу в Киеве еще ожидается дождь, но в воскресенье будет прояснение.
Погода до конца октября
Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха говорила, что уже на следующей неделе возможно новое снижение температурного фона.
По ее словам, в последующие дни дневная температура будет колебаться в пределах +10...+15 градусов, а на юге - местами до +17...+19 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение на 23 октября. В частности, в восточных областях объявили ІІ уровень опасности.
В Укргидрометцентре сказали, что 24 октября Украина окажется под влиянием активной циклонической системы, которая принесет дожди почти во все регионы.
Диденко ранее говорила, что 24-25 октября в Украине пройдут дожди, связанные с циклоном над Северным морем и его атмосферными фронтами.
