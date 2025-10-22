Укр
Читать на украинском
Ворвутся мощные ливни и мороз: синоптики назвали дату ухудшения погоды

Ангелина Подвысоцкая
22 октября 2025, 19:00
Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +4 градусов.
Прогноз погоды в Украине на 23 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 23 октября
  • Где температура воздуха опустится до -3 градусов
  • Когда вернутся дожди

Погода в Украине 23 октября будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 23 октября. В восточных областях из-за заморозков 0-3 градуса объявили ІІ уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 23 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 23 октября в Украине будет тепло. Температура воздуха повысится до 11-16 градусов тепла. На северо-востоке будет более прохладно - 7-9 градусов тепла.

В этот день маловероятны серьезные дожди, но незначительные осадки ожидаются в Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. В Киеве также ожидается незначительный дождь.

24-25 октября в Украине усилятся дожди. В эти дни погода в Украине будет под влиянием циклона.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 23 октября

В Украине 23 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в большинстве северных областей. Ветер будет юго-восточным со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Что касается температуры, то ночью ожидаем 3-8° тепла, днем в пределах +11..16°; в восточных областях ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-3°, в дневные часы 8-13° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 23 октября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +7...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 октября / фото: meteoprog

Погода 23 октября в Киеве

В Киеве 23 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики ночью прогнозируют небольшой дождь. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.

О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
