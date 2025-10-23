Грозы и ливни в конце рабочей недели: какие регионы Украины накроет непогода

В течение пятницы количество дождей увеличится.

Дожди и ливни в Украине / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главные тезисы из новости:

Большинство регионов Украины накроет волна дождей

Несмотря на осадки, температура будет оставаться комфортной

Восток и часть севера останутся сухими, но облачными

В пятницу, 24 октября, Украина окажется под влиянием активной циклонической системы, которая принесет дожди почти во все регионы. В то же время температура воздуха будет оставаться комфортной - от осенне-прохладной на востоке до почти весенней на юге и в Крыму.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра

Запад: ливни и пасмурная погода

Ожидаются сильные, местами умеренные дожди.

Температура ночью: +8...+10°C.

Днем: +13...+15°C.

Север: нестабильная облачность

Преимущественно умеренные дожди, местами без осадков.

Температура ночью: +8...+10°C.

Днем: +13...+15°C.

Центр: дожди с грозовыми вкраплениями

Облачно, местами незначительные дожди и грозы.

Температура ночью: +8...+10°C.

Днем: +13...+15°C.

Юг: грозы на фоне тепла

Умеренные дожди, местами грозы.

Температура ночью: +8...+10°C.

Днем: +16...+18°C.

Восток: сухо, но облачно

Без осадков.

Температура ночью: +5...+10°C.

Днем: +13...+15°C.

Прохладнее всего - в Луганской области, где ночная температура опустится до +2°C.

Крым: тепло и без дождей

Облачно, без осадков.

Температура ночью: +9...+11°C.

Днем: +17...+19°C - самый высокий показатель по стране.

Погода 24 октября / meteo.gov.ua

Пятница обещает быть влажной, но не холодной. Осень демонстрирует свою переменчивую натуру: от грозовых фронтов до спокойной облачности. Планируя день, не забудьте зонтик - особенно, если вы на западе или юге.

