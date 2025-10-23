Грозы и ливни в конце рабочей недели: какие регионы Украины накроет непогода

Главные тезисы из новости:
- Большинство регионов Украины накроет волна дождей
- Несмотря на осадки, температура будет оставаться комфортной
- Восток и часть севера останутся сухими, но облачными
В пятницу, 24 октября, Украина окажется под влиянием активной циклонической системы, которая принесет дожди почти во все регионы. В то же время температура воздуха будет оставаться комфортной - от осенне-прохладной на востоке до почти весенней на юге и в Крыму.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра
Запад: ливни и пасмурная погода
- Ожидаются сильные, местами умеренные дожди.
- Температура ночью: +8...+10°C.
- Днем: +13...+15°C.
Север: нестабильная облачность
- Преимущественно умеренные дожди, местами без осадков.
- Температура ночью: +8...+10°C.
- Днем: +13...+15°C.
Центр: дожди с грозовыми вкраплениями
- Облачно, местами незначительные дожди и грозы.
- Температура ночью: +8...+10°C.
- Днем: +13...+15°C.
Юг: грозы на фоне тепла
- Умеренные дожди, местами грозы.
- Температура ночью: +8...+10°C.
- Днем: +16...+18°C.
Восток: сухо, но облачно
- Без осадков.
- Температура ночью: +5...+10°C.
- Днем: +13...+15°C.
- Прохладнее всего - в Луганской области, где ночная температура опустится до +2°C.
Крым: тепло и без дождей
- Облачно, без осадков.
- Температура ночью: +9...+11°C.
- Днем: +17...+19°C - самый высокий показатель по стране.
Пятница обещает быть влажной, но не холодной. Осень демонстрирует свою переменчивую натуру: от грозовых фронтов до спокойной облачности. Планируя день, не забудьте зонтик - особенно, если вы на западе или юге.
Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.
Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.
О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.
