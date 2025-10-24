От аномального тепла до арктических морозов: зима готовит для украинцев метеорологические качели

По прогнозам метеоаналитиков, зима в Украине пройдет в два этапа - сначала теплая и влажная, а затем резко холодная и снежная.

Какой будет зима в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik, УНИАН

Главное из прогноза:

Зима 2025-2026 года обещает стать одной из самых контрастных за последние годы - метеорологи предупреждают о настоящих погодных качелях, которые охватят Украину и Европу. Сезон начнется с мягкого, влажного декабря, а завершится по настоящему холодным февралем с арктическими морозами.

Об этом пишет Mkweather. Причиной таких резких изменений станут глобальные климатические процессы, в частности активизация феномена Ла-Нинья, нестабильность полярного вихря и колебания Североатлантической и Арктической осцилляций. Все это создаст условия для атмосферных сдвигов, которые проявятся в нестабильности температур, штормовых фронтах и волнах холода.

Декабрь принесет украинцам нетипичное тепло

Температура днем будет достигать +3...+9 градусов, а на юге страны - даже до +11. Атлантические циклоны принесут частые дожди, мокрый снег и сильные ветры. В западных областях возможны штормовые порывы, подтопление низин и скользкие дороги. В центральных регионах ожидаются густые туманы, которые будут затруднять видимость и движение транспорта.

В январе ситуация изменится кардинально

Со второй половины месяца в Украину начнет поступать арктический воздух с севера, что повлечет за собой резкое похолодание. Ночные температуры опустятся до -15 градусов на севере и востоке, а дневные - до -8...-12. Снегопады и метели охватят большинство регионов, в Карпатах возрастет риск лавин из-за температурных колебаний. Запад страны останется в зоне смешанных осадков - мокрый снег с дождем будет создавать гололед.

Февраль станет пиком зимней жесткости

Ожидается самый холодный период сезона: ночные морозы будут достигать -20 градусов, а дневная температура редко будет превышать -5. В большинстве областей образуется устойчивый снежный покров, который местами будет достигать 30 сантиметров. На юге страны, особенно в Одесской и Николаевской областях, возможны ледяные дожди - редкое, но опасное явление, создающее тонкую пленку льда на дорогах и деревьях.

Региональные особенности грядущей зимы

Запад Украины встретит зиму дождями и ветрами, а в январе-феврале - частыми мокрыми снегами, метелями и гололедом. Северные области испытают морозы до -18 градусов, с короткими оттепелями и длительными снежными заносами. В центре страны погода будет самой нестабильной - от дождя до снегопадов в течение одной недели.

Восток отметится сильными морозами, минимумом осадков и глубокими ночными заморозками. Юг по большей части будет оставаться в плюсовой зоне днем, но в феврале возможны аномальные морозы до -10 градусов и ледяной дождь.

