Почему канадцы зимой выходят на улицу в шортах: неожиданный ответ

- Какую одежду выбирают канадцы зимой
- Почему канадцы лучше переносят холод, чем украинцы
Канадские зимы обычно длинные, холодные, с обильными снегопадами. Часто зимой там температура воздуха достигает отметки в -30 градусов. Но при этом многие жители страны в такую погоду выходят на улицу в шортах или пижамах.
Для украинцев это выглядит странно, ведь уже в +5 градусов на улице большинство людей ходят в куртках. Главред узнал, почему канадцы так одеваются зимой. Об этом на YouTube-канале Канадский Марк рассказал блогер Маркиян.
Каковы причины странного для украинцев поведения жителей Канады
Блогер отметил, что есть несколько причин, почему канадцы довольно легко одеваются на улицу в холодные зимние дни. Первая из них - это любовь жителей Канады к простоте.
В этой стране для многих важен не стиль и тренды, а комфорт. Канадцы редко обращают внимание на то, что о них думают другие, поэтому выбирают самую удобную одежду, особенно для кратковременного выхода из дома.
"Также надо учесть, что в Канаде очень теплое отопление в домах и все бегут из дома прямо в машину. Перебежка дает возможность канадцам так одеваться порой и быстренько делать свои дела, и сэкономить свое время", - добавил блогер.
Кроме этого канадцы привыкли жить в холодном климате, поэтому для них не является проблемой короткая прогулка в шортах, или пижаме.
Смотрите видео с объяснением блогера:
О персоне: Канадский Марк
Канадский Марк - украинский блогер Маркиян, родом из Львова. Проживает в Канаде и делает видео на различные темы касающиеся жизни за рубежом. На его канал на YouTube подписались более 200 тысяч пользователей.
