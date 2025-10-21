Почему канадцы зимой выходят на улицу в шортах: неожиданный ответ

В Канаде люди часто удивляют своим видом зимой. Но на это есть несколько причин.

Вы узнаете:

Какую одежду выбирают канадцы зимой

Почему канадцы лучше переносят холод, чем украинцы

Канадские зимы обычно длинные, холодные, с обильными снегопадами. Часто зимой там температура воздуха достигает отметки в -30 градусов. Но при этом многие жители страны в такую погоду выходят на улицу в шортах или пижамах.

Для украинцев это выглядит странно, ведь уже в +5 градусов на улице большинство людей ходят в куртках. Главред узнал, почему канадцы так одеваются зимой. Об этом на YouTube-канале Канадский Марк рассказал блогер Маркиян.

видео дня

Каковы причины странного для украинцев поведения жителей Канады

Блогер отметил, что есть несколько причин, почему канадцы довольно легко одеваются на улицу в холодные зимние дни. Первая из них - это любовь жителей Канады к простоте.

В этой стране для многих важен не стиль и тренды, а комфорт. Канадцы редко обращают внимание на то, что о них думают другие, поэтому выбирают самую удобную одежду, особенно для кратковременного выхода из дома.

"Также надо учесть, что в Канаде очень теплое отопление в домах и все бегут из дома прямо в машину. Перебежка дает возможность канадцам так одеваться порой и быстренько делать свои дела, и сэкономить свое время", - добавил блогер.

Кроме этого канадцы привыкли жить в холодном климате, поэтому для них не является проблемой короткая прогулка в шортах, или пижаме.

Смотрите видео с объяснением блогера:

О персоне: Канадский Марк Канадский Марк - украинский блогер Маркиян, родом из Львова. Проживает в Канаде и делает видео на различные темы касающиеся жизни за рубежом. На его канал на YouTube подписались более 200 тысяч пользователей.

