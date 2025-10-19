Снег ворвется почти во все области: синоптики дали неожиданный прогноз

Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 20 октября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 20 октября

Где температура воздуха опустится до -5 градусов

Когда вернутся дожди и снег

Погода в Украине 20 октября будет местами дождливой и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 20-21 октября. В западных, Винницкой и Одесской областях из-за заморозков 0-4 градуса объявили II уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 20 октября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 20 октября станет самым холодным днем перед потеплением. В большинстве областей температура воздуха будет 6-11 градусов тепла. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. Повсюду ожидаются дожди, кроме западных областей.

Во вторник, 21 октября, будет потепление. Температура воздуха повысится до 10-14 градусов тепла, на юге и западе будет еще теплее. Потепление в Киев придет 23 октября.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 20 октября

В Украине 20 октября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в с мокрым снегом. В северных областях будет туман. Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, в западных областях заморозки в воздухе 0-4°; днем 4-9° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 20 октября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +8...+13 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -1...+9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 20 октября / фото: meteoprog

Погода 20 октября в Киеве

В Киеве 20 октября будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с мокрым снегом. Также ожидается туман. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 7-9°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 20 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 30 сентября Одессу и область накрыла сильная непогода. За семь часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Ливни вызвали подтопление и повреждения коммунальной инфраструктуры.

Также во время ливня в Одессе волна накрыла семью из пяти человек, все они погибли. Среди жертв были две женщины, мужчина и 8-летняя девочка.

В Украине 7 октября ожидается облачная погода с дождями в западных, северных и южных областях. В Карпатах возможен мокрый снег.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

