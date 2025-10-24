Одни регионы будет заливать дождями, а в других будет потепление: прогноз погоды на выходные

Погода в Украине 25-26 октября будет разной. Во многих областях будут лить дожди.

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Какой будет погода на выходных в Украине

Какие регионы накроют дожди

Где будет самая холодная погода

Погода в Украине в ближайшие выходные будет разной. В одних областях ожидаются дожди, а в другие придет сильное потепление. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода 25 октября

В субботу, 25 октября, придет похолодание в западные и северные области. Ночью дожди будут по всей Украине, а днем задержатся в северных и восточных областях.

Температура воздуха в западных и северных областях снизится до 8-12 градусов тепла. В остальных регионах ожидается 12-18 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 25 октября / фото: ventusky

Погода 26 октября

В воскресенье, 26 октября, холодно будет на западе. Там температура воздуха опустится до 9-12 градусов тепла. В других регионах потеплеет до 12-17 градусов тепла, а на юге - до +19 градусов.

"Ветер на выходных повсюду западный, сильный!" - подчеркнула Диденко.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве

Погода в Киеве будет дождливой. Ветер в эти дни будет западный с сильными порывами.

"Температура воздуха днем в субботу +8,+9 градусов, в воскресенье потеплеет до +12, +13 градусов. Так что лучше в ближайший парк или лес прогуляться в воскресенье", - отметила Диденко.

Прогноз погоды в Киеве / фото: meteoprog

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

