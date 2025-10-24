Одни регионы будет заливать дождями, а в других будет потепление: прогноз погоды на выходные

Что узнаете, что узнаете:
Погода в Украине в ближайшие выходные будет разной. В одних областях ожидаются дожди, а в другие придет сильное потепление. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода 25 октября
В субботу, 25 октября, придет похолодание в западные и северные области. Ночью дожди будут по всей Украине, а днем задержатся в северных и восточных областях.
Температура воздуха в западных и северных областях снизится до 8-12 градусов тепла. В остальных регионах ожидается 12-18 градусов тепла.
Погода 26 октября
В воскресенье, 26 октября, холодно будет на западе. Там температура воздуха опустится до 9-12 градусов тепла. В других регионах потеплеет до 12-17 градусов тепла, а на юге - до +19 градусов.
"Ветер на выходных повсюду западный, сильный!" - подчеркнула Диденко.
Погода в Киеве
Погода в Киеве будет дождливой. Ветер в эти дни будет западный с сильными порывами.
"Температура воздуха днем в субботу +8,+9 градусов, в воскресенье потеплеет до +12, +13 градусов. Так что лучше в ближайший парк или лес прогуляться в воскресенье", - отметила Диденко.
Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.
Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.
О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.
