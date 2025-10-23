Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины.

Погода в Украине 24 октября будет местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 24 октября. На Правобережье ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с, а в Карпатах - 25 м/с.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 24 октября в Украине станет больше осадков и усилится ветер. В западных и южных областях будут дожди. Ветер будет штормовым. Температура воздуха повысится до 12-17 градусов тепла.

Погода 24 октября

В Украине 24 октября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных, южных областях. Ветер будет юго-восточным со скоростью 7-12 м/с. На Правобережье будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"По всей территории Украины ощутимо потеплеет, хотя порывистый ветер будет вносить ощущение дискомфорта, температура ночью в пределах +6..11°, в восточных и Сумской областях 1-6° тепла; в дневные часы 11-16°, в южной части столбики термометров будут достигать до 19°, а вот на высокогорье Карпат дождь, температура ночью и днем 4-9°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 24 октября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +7...+18 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +4...+11 градусов.

Погода 24 октября в Киеве

В Киеве 24 октября будет облачно. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура по области ночью 6-11°, днем 11-16°; в Киеве ночью 8-10°, днем 13-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта,

Как писал Главред, в течение этой недели украинцы могут ожидать небольшого потепления, однако синоптики предупреждают - до конца октября температурный фон снова может снизиться.

Тем временем синоптик Наталья Диденко отмечала, что погода в Украине в среду, 22 октября, будет без каких-то особых осадков, но возможны заморозки.

О заморозках в восточных областях предупреждали и в Укргидрометцентре. В этих регионах на 23 октября объявили штормовое предупреждение.

