Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак

До февраля 2026-го Россия намерена достичь максимума на фронте и захватить ряд городов, пока Трамп будет резать рождественскую индейку, отметил Ступак.

Россия делает ставку на 2025-2026 годы: Ступак рассказал о последнем рывке Путина / Коллаж: Главред

Россия изменила тактику ударов по украинской энергетике. Она сосредоточилась на постепенном уничтожении энергетической инфраструктуры в приграничных областях Украины и создании так называемой "буферной зоны". А начала РФ с Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Впрочем, как можно заметить, Россия при этом упорно бьет по ТЭС в Киеве, также достается Кременчугской, Каменской и Каневской ГЭС.

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал Главреду, что в действительности изменилось в тактике ударов России по украинской энергетике, какие города Украины под наибольшей угрозой блэкаута, какие города мы можем потерять в ближайшие месяцы, а также почему все нынешние потуги – это последний рывок России.

Какие вы видите изменения в тактике ударов России по украинской энергетике? Если ваши наблюдения и оценки совпадают с тем, что сказал по этому поводу Скибицкий, то в чем тут замысел Москвы – почему с особым упорством она выбивает именно энергетику приграничья?

Прежде всего, бить по энергетике приграничных областей Украины России проще: близость этих регионов к территории РФ позволяет ей более планомерно уничтожать нашу инфраструктуру. Если во все предыдущие холодные сезоны российские удары были разрозненными и наносились по всей территории Украины, то сейчас она сосредоточенно бьет по энергетике одной-двух областей.

Ресурсы России не резиновые и не безграничные, дотянуться до всех объектов энергетики ей сложно. Потому она задалась целью выбить энергетику в приграничье и прифронтовых регионах: в Черниговской, Сумской, Харьковской, частично Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и оставшейся не оккупированной части Донецкой областях.

Россия задалась целью выбить энергетику в приграничье и прифронтовых регионах Украины, отметил Ступак / Фото: ДТЭК

Например, в Сумах и области в радиусе 10-15 км Россия выбивает все, что может FPV-дронами, уничтожая даже АЗС, расположенные в зоне досягаемости. Начиная с лета 2025 года, она активно это делает. Далее – там, где РФ может дотянуться, она использует КАБы (100-120 км), поскольку это "дешево и сердито", при этом всегда надежно, ведь там, где не сработает одна бомба, сработает вторая, третья, 25-ая… Еще дальше от границы работают "шахеды", крылатые и баллистические ракеты.

По отношению к приграничным регионам Россия использует "тактику асфальтоукладчика", то есть планомерно "укатывает" на конкретной территории всю энергетическую инфраструктуру: все объекты, связанные с газом, электроэнергией, нефтью, водным хозяйством. И так, регион за регионом, Россия выносит все, что может.

Для чего это делает Россия и какого эффекта пытается достичь? На мой взгляд, Россия пытается создать дисбаланс в энергетической системе Украины. Ведь в нашей энергосистеме электроэнергию оттуда, где ее больше, переправляют туда, где ее не хватает. Вот Россия и пытается создать нехватку электричества в восточных регионах, чтобы его нужно было перераспределять с западных областей. Сети старые, и у россиян надежда на то, что они не выдержат и начнут "рваться", что спровоцирует перебои в поставках электроэнергии по всей стране.

Кроме того, энергосистема Украины, начиная с 2022 года, реально потрепана. И Россия делает ставку на сезон 2025-2026, чтобы окончательно вывести из строя энергосистему нашей страны.

Скибицкий отметил, что Россия начала уничтожать энергетику с трех областей: Черниговской, Сумской и Харьковской. Поясните, в чем смысл действий россиян, чего они добьются, если погрузят в блэкаут эти три области? Что это им даст? Может ли это быть подготовкой почвы для дальнейших операций, например, наземных?

Нет, уничтожение энергетики не помогает продвижению российских войск. Все российские войска уже собраны на территории Украины, вдоль линии фронта, все 712 тысяч российских военнослужащих.

Что дальше? Судя по всему, РФ ограничена в ресурсах, и для нее сейчас проще атаковать не все регионы одномоментно, а по очереди, по одной-двум областям. Сначала она отработает одни области, затем перейдет к другим, затем – к третьим, а потом снова вернется "на исходные позиции", то есть к Сумам и Чернигову. Это планомерная работа: ударила сегодня по энергетике одних областей, вывела там все из строя на неделю или месяц, а затем перешла к ударам по Днепру и Харькову, выбила энергетику там – перешла к Николаеву и Одессе, выбила энергетику там – вернулась к ударам по Сумам и Чернигову.

Россия не смогла погрузить Украину в блэкаут, когда запускала больше сотни ракет за день, не сможет и сейчас, заверил Ступак / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Есть ли у России технические возможности оставить без света и тепла зимой приграничные области Украины? Каким городам и регионам зимой может грозить блэкаут, и насколько масштабный и продолжительный?

За предыдущие три года Россия не смогла полностью погрузить Украину в блэкаут, хотя пыталась это сделать, работала над этим. Вспомните хотя бы октябрь 2022 года, когда по Украине и ее энергетике за сутки запускалось более сотни ракет. Но создать блэкаут у России не получилось. Да, тогда было тяжело, нас спасали тогда генераторы и EcoFlow.

Вспомните американскую кампанию во Вьетнаме. Понятно, уровень электрификации был другой, но, тем не менее, стояла задача уничтожить всю промышленность Вьетнама. Но как бы ни бомбардировали, как бы не уничтожали соответствующие объекты, выбить там все не получилось. Тогда даже были написаны труды американских военных, которые отмечали, что в современных реалиях невозможно отправить страну в полный блэкаут, используя ракеты и дроны. Да, массированные удары по энергетике могут усложнить жизнь какой-то стране, но на создание полного блэкаута ресурсов не хватит.

Несмотря на это, Россия стремится именно к полному блэкауту Украины и выбивает нашу энергосистему по чертежам (эта система строилась еще при СССР, потому чертежи у Москвы есть). Все эти чертежи перелопатили россияне и ищут слабые места нашей энергетики, ищут, куда можно ударить, чтобы как можно больше украинцев остались без света и тепла.

Если Россия сохранит нынешнюю интенсивность и массированность ударов по украинской энергетике, то к чему в связи с этим готовиться украинцам в разных регионах? Наверняка, ситуация в приграничье, Киеве и глубоком тылу будет отличаться.

Конечно, разница будет: в Харькове будет сложно, в Киеве тоже, а в Ужгороде могут и не слышать-не понимать, что происходит.

По моим оценкам, этот сезон будет на 20-25% сложнее и тяжелее, чем предыдущие. Все будет зависеть от географии, то есть удаленности населенного пункта от линии фронта и границы с РФ. Без лишней паники и без "розовых очков" нужно отметить, что этой зимой Украине будет непросто, но у нас есть генераторы, батареи и опыт выживания во время регулярных атак на энергетику. Но чего-то критического я не ожидаю. Да, будет неприятно и будут неудобства, например, кто-то во время отключения может застрять в лифте, скорее всего, часть городов Украины будет без тепла или с ограниченной теплоподачей, но никакой катастрофы.

В силах ли Украина дать России зеркальный ответ и устроить россиянам "веселую" зиму? Понятно, что Россия слишком большая, что мы всю не охватим, но можем ли мы оставить без света и тепла Курскую, Белгородскую, Брянскую области и Москву? Ведь и Зеленский, и в нашем Генштабе обещали блэкаут Москве. Насколько мы в состоянии такой сценарий разыграть?

Вероятность блэкаута в Белгороде, Брянске, Курске, Ростове, Волгограде и Краснодарском крае есть. Они ближе к нам, потому устроить им блэкаут можно. Однако перед нами не стоит задача отправить в блэкаут жителей Курска и Белгорода, потому что на фронт это никак не повлияет. Наша задача – сделать так, чтобы не работали предприятия российской "оборонки". Если говорить о классике работы спецслужб, то считается, что обесточивание крупного металлургического предприятия – это серьезный диверсионный акт, поскольку приведет к существенным убыткам противника. Ведь если нет электричества, не работает предприятие, не производит продукцию, не продает ее, а это убытки. Поэтому для Украины намного важнее обесточить российские предприятия оборонного комплекса. Если россияне посидят без света и тепла, это будет сопутствующий эффект, но главное – удар по производству пороха, топлива, оружия, химических веществ, необходимых для военной промышленности, и т.д. И усилия Украины сосредоточены, прежде всего, на этом, и это правильно.

Украина может устроить блэкаут в Белгороде, но это ей не нужно, считает Ступак / Фото: t.me/zhest_belgorod

А блэкаут в Белгороде нам особо не интересен.

Что же касается Москвы, то москвичам "по-барабану", что происходит в Белгороде, Брянске и других регионах РФ: даже если жители этих регионов будут сидеть без света, тепла, доедать последнего соседа, москвичам наплевать, потому что у них есть кофе, самокаты – у них все хорошо.

Кроме того, погрузить в блэкаут Москву намного сложнее, чем Белгород, Брянск и Курск, вместе взятые. Потому что, во-первых, Москва дальше, во-вторых, ее обеспечивают пять теплоцентралей, в-третьих, главное – там самое большое сосредоточение ПВО. Поэтому нужно оценивать соотношение, смотреть, что у нас есть, что мы можем запустить по России, что из этого долетит до цели и какой будет эффект. Один дрон – это 50 кг взрывчатки. Это ни о чем. Нужно, чтобы их долетело до цели хотя бы штук десять, чтобы был серьезный удар и ущерб. А ракеты пока у Украины отсутствуют.

А так, безусловно, Москва – это приоритетная цель для наших ударов.

А что бы нам дал блэкаут в Москве? Москвичи бы почувствовали войну и начали бы задавать Путину неудобные вопросы?

Такой эффект мог бы быть. Последние несколько ночей Украина наносит удары по крупным подстанциям в центральной части России, которые обеспечивают передачу электроэнергии от ГЭС в центральные регионы РФ. Было поражено несколько таких подстанций. Таким образом, мы создаем дефицит электроэнергии в центральных регионах России. В то же время сети Москвы работают на износ. Как утверждают энергетики, все это будет иметь каскадный эффект.

Москва – приоритетная цель для ударов Украины, считает Ступак / Фото: УНИАН

Учитывая отмену встречи Трампа и Путина в Будапеште икатегорический отказ Москвы от прекращения огня, какой можно сделать прогноз относительно действий России до конца 2025 года в 2026-м: как изменится характер боевых действий, развитие ситуации на фронте, как долго может сохраняться такая интенсивность ракетных и долговых атак на Украину?

Россия затягивает время во взаимоотношениях с американской стороной. И будет она это делать как минимум до середины декабря 2025 года. Все это время Москва будет морочить голову перспективой встречи – то будет встреча, то не будет, чтобы сильно не обидеть Трампа и не спровоцировать серьезные санкции. Затем в декабре начнутся рождественские праздники в США и западном мире, фактически политики идут на каникулы. Затем в России отмечают Новый год и Рождество – и до конца января 2026 фактически там работать не будут, в том числе политики не проводят встреч.

Пока Россия будет тянуть время до декабря, а затем за время рождественских праздников, российские войска попытаются добиться на фронтах всего, чего только можно. До февраля Россия попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться. И тогда в феврале Москва выйдет с новыми требованиями и условиями к Украине, США и Европе.

До марта 2026 года война точно будет продолжаться. Если, конечно, не произойдут какие-то фатальные события вроде импичмента Трампу, или, например, Путина вынесут вперед ногами. А так, до марта Россия будет вести боевые действия максимально отчаянно, но так, чтобы не попасть под удар новых санкций. Ведь в американском Сенате всего сто человек, из них 85 подписались под законопроектом о введении 500-процентных пошлин против покупателей российской нефти. Так что пока Штаты будут на каникулах, Трамп будет разрезать рождественскую индейку и зажигать свечи, российские войска будут максимально жестко действовать на фронте, чтобы добиться существенных достижений.

До нового года Путин хочет видеть падение Покровска, захват Константиновки и выход к Славянску и Краматорску.

Экономисты, в том числе российские, оценивая запас прочности России и ее способность вести войну, часто сходятся в прогнозе: 2026-й может стать годом краха российской экономики, и РФ так или иначе будет вынуждена сворачивать войну. Действительно ли это так, и значит ли это, что все потуги России осенью-зимой-весной – это последний рывок?

Да, на мой взгляд, это действительно последний рывок России. Об этом говорит и растущий дефицит бюджета РФ, причем дефицитным он будет и в 2026 году, и уровень цен на нефть, и многие другие факторы. Российская экономика "хромает на обе ноги" уже сейчас. Посмотрим, сколько Россия сможет еще продержаться, и насколько активно западный мир будет додавливать российскую экономику. Ведь Россия, как раненный зверь, может пробежать еще 5 км, истекая кровью. Вопрос в том, готовы ли американцы и европейцы добить этого зверя.

Сможет ли Украина выдержать этот "последний рывок" России, если Москва бросит все лучшее, что у нее осталось, все свои силы и ресурсы, чтобы добиться максимума на фронте, чтобы в феврале начать договариваться?

Украина выдержит, я верю в это. Но у нас могут быть еще территориальные потери. Да, есть угроза, что на новый виток переговоров мы выйдем с новыми территориальными реалиями. Но Украина точно выстоит, даже несмотря на все внутренние проблемы.

Пока у нас есть партнеры, готовые выделять деньги на нашу поддержку, пока у нас есть люди, готовые "на коленке" производить боеприпасы, дроны и прочее, пока у нас есть военные, которые держат фронт, Украина выстоит.

Еще в первые три дня полномасштабного вторжения был риск, что Украина не выстоит – если бы за это время был взят Киев, то вопрос со всей Украиной был бы решен. Но в этот критический период выстоял Киев, и выстояла Украина, а, значит, и дальше будет держаться.

Украина может потерять Покровск и часть Днепропетровской области, предостерег Ступак / Коллаж: Главред

Говоря о вероятных территориальных потерях, какие именно населенные пункты вы подразумеваете, кроме Покровска?

Покровск, да. Может упасть Константиновка. Российские войска могут подойти ближе к Запорожью. Они могут захватить часть Днепропетровской области, ее постепенно мы теряем. Еще год назад бои в Днепропетровской области и захват ее частей казались чем-то невероятным, но теперь это факт – войска РФ продвигаются по Днепропетровщине. Правда, пока что не ясно, как российская армия поведет себя в Днепропетровской области: либо они пойдут в направлении Запорожья, либо они будут идти в направлении Павлограда.

Глобальных потерь, я думаю, у нас не будет. С потерей Покровска, мне кажется, у нас уже смирились. По замыслу россиян, Покровск должен был пасть еще в прошлом году, но до сих пор он держится вопреки всему.

Вопреки всему Покровск так может продержаться и до февраля, и больше.

Может быть, продержится и до февраля. Вопреки всему город стоит.

Еще раз говорю, что есть риск, что мы потеряем Покровск и Константиновку, но масштабных потерь не будет, ничего не развалится, фронт не рухнет. Я вижу силу наших военных, вижу истощение российской армии.

Россиянам срочно нужны победы. Ведь 12 января 2026 года будет 1418-й день войны. Вы скажете, что в этом такого? Но ровно столько дней длилась Вторая мировая война – если считать с 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года. За этот период было все: вторжение вражеских войск в Украину, не оккупация, блокада Ленинграда, битва при Сталинграде, достижение Москвы, а затем откат, отступление войск Гитлера, вплоть до захвата советскими войсками Берлина и украденной фуражки Гитлера. Все это заняло 1418 дней.

И вот сейчас будет 1418 дней войны. И что? Побед у России – ноль, достижений – ноль. Поэтому Путин торопится, чтобы самому себе и россиянам показать хоть какие-то победы. Еще раз – за 1418 дней Второй мировой войны успели сломать хребет фашизму, а тут "вторая армия мира" увязла под Покровском, в Украине. Это очень символично.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак – военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

