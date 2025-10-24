Дрон попал в жилой дом в Херсоне, Кировоградщина - без света: последствия ночной атаки

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия российской атаки.

Шахеды атаковали Украину в ночь на 24 октября / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ атаковала Украину при помощи БПЛА

Дрон попал в многоэтажку в Херсоне, е сть пострадавшие

На Кировоградщине был атакован объект инфраструктуры

В ночь на 24 октября российскими войска ударными дронами атаковали Украину. В Херсоне один "Шахед" попал в многоэтажку. В Кировоградской области пострадал объект инфраструктуры.

Как сообщили в Херсонской ОВА, в Днепровском районе Херсона беспилотник типа "Шахед" попал в многоэтажку. Вспыхнул пожар.

Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина.

"У обоих - взрывные травмы и термические ожоги. Каретой "скорой" пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

Шахеды - основные характеристики / Инфографика: Главред

В Кировоградской области из-за вражеской атаки без света остались 19 населенных пунктов. Как сообщили в ОВА, были атакованы объекты критической инфраструктуры на территории Новоукраинского района. По предварительным данным, обошлось без жертв.

В настоящее время идет ликвидация последствий.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ / Фото: ГосЧС

Атаки РФ на энергетику Украины - последние новости

Как писал Главред, по словам президента Зеленского, осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась. По его словам, США готовы максимально нам помочь пройти эту зиму. Руководитель ОП подчеркнул, что американцам передали четкий перечень того, что нужно Украине.

По данным The Wall Street Journal, Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных места и обеспечивают стабильность энергоснабжения даже при возможных атаках России.

Будет ли свет у украинцев зимой: мнение эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук спрогнозировал, какой будет ситуация с электроснабжением в Украине зимой, если россияне продолжат атаки.

По его словам, точно спрогнозировать ситуацию невозможно. Но, в целом, может реализоваться один из двух сценариев.

"Оптимистического сценария я не вижу - есть только нейтральный и пессимистический. Нейтральный сценарий - это теплая зима. Но в нее лично я не верю. Я не верил ни в первую теплую зиму, ни во вторую, ни в третью", - сказал Корольчук в интервью Главреду.

