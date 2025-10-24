Укр
Дрон попал в жилой дом в Херсоне, Кировоградщина - без света: последствия ночной атаки

Анна Ярославская
24 октября 2025, 07:40
В настоящее время спасатели ликвидируют последствия российской атаки.
Шахеды атаковали Украину в ночь на 24 октября / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • РФ атаковала Украину при помощи БПЛА
  • Дрон попал в многоэтажку в Херсоне, есть пострадавшие
  • На Кировоградщине был атакован объект инфраструктуры

В ночь на 24 октября российскими войска ударными дронами атаковали Украину. В Херсоне один "Шахед" попал в многоэтажку. В Кировоградской области пострадал объект инфраструктуры.

Как сообщили в Херсонской ОВА, в Днепровском районе Херсона беспилотник типа "Шахед" попал в многоэтажку. Вспыхнул пожар.

видео дня

Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина.

"У обоих - взрывные травмы и термические ожоги. Каретой "скорой" пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

Шахеды - основные характеристики / Инфографика: Главред

В Кировоградской области из-за вражеской атаки без света остались 19 населенных пунктов. Как сообщили в ОВА, были атакованы объекты критической инфраструктуры на территории Новоукраинского района. По предварительным данным, обошлось без жертв.

В настоящее время идет ликвидация последствий.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ / Фото: ГосЧС

Атаки РФ на энергетику Украины - последние новости

Как писал Главред, по словам президента Зеленского, осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия постоянно пытается в осенне-зимний сезон оставить Украину без тепла и света. В этом году ситуация не изменилась. По его словам, США готовы максимально нам помочь пройти эту зиму. Руководитель ОП подчеркнул, что американцам передали четкий перечень того, что нужно Украине.

По данным The Wall Street Journal, Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных места и обеспечивают стабильность энергоснабжения даже при возможных атаках России.

Будет ли свет у украинцев зимой: мнение эксперта

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук спрогнозировал, какой будет ситуация с электроснабжением в Украине зимой, если россияне продолжат атаки.

По его словам, точно спрогнозировать ситуацию невозможно. Но, в целом, может реализоваться один из двух сценариев.

"Оптимистического сценария я не вижу - есть только нейтральный и пессимистический. Нейтральный сценарий - это теплая зима. Но в нее лично я не верю. Я не верил ни в первую теплую зиму, ни во вторую, ни в третью", - сказал Корольчук в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

04:56

Гороскоп на завтра 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

04:34

Неприятный запах исчезнет из холодильника за три часа: что нужно сделать

04:00

"Чтобы больше такое не ляпала": Леся Никитюк обратилась к известной актрисе

03:30

Судьба готовит подарок: трех знаков зодиака скоро ждет всплеск богатства

02:45

"Живет с нами": Илона Гвоздева призналась, кто спас ее от развода

02:02

Только один нюанс может заставить Путина закончить войну - о чем идет речьВидео

00:25

ЕС отложил выделение 140 млрд евро Украине из-за страха одной страны - Bloomberg

23 октября, четверг
23:12

Какие электромобили имеют самые долговечные аккумуляторы - определены 10 лидеров

22:14

Как сказать на украинском "однофамилец" - языковеды назвали правильный ответВидео

22:07

В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуютВидео

22:01

Географическая аномалия: почему 90% территории Австралии остается незаселенной

21:36

Четыре знака Зодиака, которые с наибольшей вероятностью предадут ваше доверие

21:34

Уксус и апельсиновый сок: как смыть ногти без ацетона

21:14

Как оригинально хранить шарфы: профессионалы назвали 4 способа

21:13

"Ему было 55": как умер Дизель Яценко на самом деле

20:58

Почему опасно ставить зеркало в неправильных местах: будете удивлены количеством проблем

20:46

Засядько, Хаукин, Тимченко: почему мир не знает об этих украинских супергероях

20:45

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

20:21

Смотрят на стену и лают - раскрыто, могут ли собаки чувствовать призраков

20:20

Опасность, которая может погубить: почему в Австралии нельзя купаться без колготок

20:20

"Это предатели": украинский шоумен разнес в пух и прах Потапа, Яму и Винника

20:19

Как правильно обрезать смородину осенью: советы для обильного урожая

20:10

РФ заказала десятки ядерных "Калибров": в СМИ попали секретные документы

19:51

Около 5 миллионов: Зинченки засветили роскошные аксессуары

19:24

Путин впервые отреагировал на новые санкции США и выдал ультиматум Украине

19:21

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

19:10

Почему Трамп отменил встречу с Путиныммнение

19:01

Начнется "черная полоса": что нельзя брать в руки в праздник 24 октября, приметы

18:44

"Может будут завтра у нас": Зеленский заинтриговал заявлением о ракетах Tomahawk

18:23

Бюджет потерял минимум 300 млн грн из-за злоупотреблений связанной с Гетманцевым компании "М.С.Л.", - экономист

18:23

"Выбьет трон из-под Путина": названа интересная цель для ВСУВидео

18:21

Зеленский раскрыл детали плана окончания войны - какой первый шаг

17:54

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

17:48

Украинцев начали штрафовать за заборы в селе - можно влететь на "кругленькую сумму"Видео

17:29

Свежие, но провальные: эксперты назвали худшие авто 2025 года

17:18

"Как занервничал Путин": Зеленский заявил о начале переговоров по Tomahawk

16:59

Китай отвернулся от России после новых санкций Трампа - Reuters раскрыли детали

16:56

Освобождение Кучерова Яра: в ВСУ показали спасательную операцию по эвакуации гражданских

16:54

Без света, отопления, воды и газа: эксперт заявил о возможном тотальном блэкаутеВидео

16:43

Ирина Билык выдвинула претензии бывшему мужу - что сделал Дмитрий Коляденко

16:41

Паспорта в Украине будут оформлять по-новому - Рада приняла важные изменения

