Путин внезапно отправил в США главного переговорщика - СМИ узнали, для чего

Визит Дмитриева состоялся на фоне новых американских санкций против России и отмены запланированного саммита в Венгрии.

Главный переговорщик Путина внезапно прибыл в США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев прибыл в США

Посланник Путина проводит переговоры с представителями администрации Трампа

Он должен обсудить будущее российско-американских отношений

Глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный посланник Кремля Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты. Он проведет переговоры с представителями администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщило CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Лидер РФ отправил посланника в США всего через несколько дней после того, как президент Трамп объявил о новых жестких санкциях против России, а также на фоне отмены запланированного саммита в Венгрии.

По данным источника CNN, Дмитриев проведет переговоры с чиновниками администрации Дональда Трампа, чтобы "обсудить будущее российско-американских отношений". Он известен своей приверженностью к экономическому сближению двух стран и ранее предлагал символический проект - тоннель "Трамп-Путин" между Аляской и Дальним Востоком России.

В то же время Axios сообщает, что в субботу он встретится со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, который уже не возглавляет американскую делегацию на переговорах с Россией. Встреча должна состояться в Майами в субботу, 25 октября.

Кто такой Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев является руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и уже имеет опыт налаживания контактов с Дональдом Трампом еще во время его первого президентского срока. В феврале этого года он был включен в команду переговорщиков с Трампом вместе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Дмитриев уже посещал Вашингтон в апреле, продвигая совместные бизнес-проекты России и США. После отмены встречи Трампа с Путиным Дмитриев утверждал, что подготовка встречи все еще продолжается.

Санкции / Инфографика: Главред

Повлияют ли на РФ новые санкции - мнение аналитиков

Как писал Главред, аналитики The New York Times сомневаются, что санкции существенно повлияют на военные цели Путина. Российские компании уже готовы к ограничениям, а сам диктатор готов к большим потерям ради своих планов. Кроме того, мнение Трампа может измениться.

Россия научилась обходить санкции через теневой флот и буферные компании в третьих странах. Ограничения на экспорт нефти могут лишь сократить поставки и повысить цены, стимулируя дальнейший обход санкций.

Санкции и отмена встречи Трамп-Путин - новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп 23 октября заявил, что пришло время для санкций США против России. После этого Вашингтон ввел новые ограничительные меры, под которые попали компании Лукойл, Роснефть и еще 30 связанных с ними юридических лиц.

Ранее Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. По его словам, сейчас она считается нецелесообразной, однако он надеется провести такую встречу в будущем.

Вскоре Путин назвал новые санкции США попыткой давления на Россию, которая якобы не повлияет на экономику. Относительно встречи с Трампом в Будапеште, Путин заявил, что она перенесена, а не отменена

Как сообщал Главред, Трамп требует от Путина конкретных действий для урегулирования войны в Украине, а не только разговоров. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп давно разочарован отсутствием прогресса с обеих сторон и готов проводить встречу с Путиным только если она принесет реальные результаты.

