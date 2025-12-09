Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

Энергетики вынуждены ввести такие отключения после вражеских ударов по энергообъектам.

В Украине ввели графики аварийного отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света

Почасовые графики пока не действуют

Причина - последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак

Во вторник, 9 декабря, в большинстве областей Украины вынужденно введены графики аварийных отключений электроэнергии. Графики почасовых обесточиваний пока не действуют. Об этом сообщило Укрэнерго.

В компании объяснили, что причиной ограничений стали последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Укрэнерго призывает потребителей внимательно следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго своего региона, поскольку ситуация может быстро меняться.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Когда удастся отменить отключения - прогноз эксперта

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев считает, что графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всей зимы. По его прогнозу, отменить их могут только в начале апреля, если ситуация в энергосистеме будет развиваться благоприятно.

Он отметил, что украинцам придется привыкнуть к длительным отключениям как минимум до середины весны.

Отключение света - последние новости Украины

Правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключений и обеспечить больше электроэнергии для населения. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как сообщал Главред, глава Укрэнерго Виталий Зайченко рассказал, что тяжелее всего сейчас в Черниговской и Донецкой областях. Там фиксируются значительные разрушения, а российские атаки продолжаются почти ежедневно.

После очередной атаки РФ ситуация в украинской энергосистеме сложная, но контролируемая. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети и генерацию. Власти работают над тем, чтобы количество очередей отключений не превышало трех.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

