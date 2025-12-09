Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

Дарья Пшеничник
9 декабря 2025, 15:15
316
Энергетики вынуждены ввести такие отключения после вражеских ударов по энергообъектам.
Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений
В Украине ввели графики аварийного отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что известно:

  • В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света
  • Почасовые графики пока не действуют
  • Причина - последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак

Во вторник, 9 декабря, в большинстве областей Украины вынужденно введены графики аварийных отключений электроэнергии. Графики почасовых обесточиваний пока не действуют. Об этом сообщило Укрэнерго.

В компании объяснили, что причиной ограничений стали последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

видео дня

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Укрэнерго призывает потребителей внимательно следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго своего региона, поскольку ситуация может быстро меняться.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Когда удастся отменить отключения - прогноз эксперта

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев считает, что графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всей зимы. По его прогнозу, отменить их могут только в начале апреля, если ситуация в энергосистеме будет развиваться благоприятно.

Он отметил, что украинцам придется привыкнуть к длительным отключениям как минимум до середины весны.

Отключение света - последние новости Украины

Правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключений и обеспечить больше электроэнергии для населения. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Как сообщал Главред, глава Укрэнерго Виталий Зайченко рассказал, что тяжелее всего сейчас в Черниговской и Донецкой областях. Там фиксируются значительные разрушения, а российские атаки продолжаются почти ежедневно.

После очередной атаки РФ ситуация в украинской энергосистеме сложная, но контролируемая. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети и генерацию. Власти работают над тем, чтобы количество очередей отключений не превышало трех.

Что стоит еще прочитать:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Похолодание уже на подходе: когда украинцам ожидать мокрый снег

Похолодание уже на подходе: когда украинцам ожидать мокрый снег

15:38Синоптик
Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

15:15Украина
Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

14:20Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

16 часов без света и больше: для каких городов и регионов графики отключений усилят

16 часов без света и больше: для каких городов и регионов графики отключений усилят

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Последние новости

16:30

Трещина на лобовом стекле гарантирована: какие ошибки совершают водители зимой

16:28

Трамп требует провести выборы в Украине: В ЕС сделали заявление

16:06

В РФ засняли секретного сына ведущего Малахова

15:38

Похолодание уже на подходе: когда украинцам ожидать мокрый снег

15:15

Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:15

Наташа Королева снова унизила свою невестку

15:11

Номинанты на "Золотой глобус 2026": кто стал лидером

15:10

Не про честность: Марина Боржемская рассказала о матери Узелкова

15:02

Не только "Зимородок" и "Постучись в мою дверь": топ-5 лучших турецких сериалов о любви

Реклама
15:02

От нагара не останется и следа: простой и эффективный способ очистить кастрюлю

15:00

Подорожали сразу несколько продуктов: за что украинцам придется больше платить

14:57

Как в детстве: рецепт пончиков на Рождество, перед которыми никто не устоит

14:40

Как понять, что уже пора менять повербанк: эксперт назвал верные признаки

14:23

"Уже старая для Евровидения": Марта Адамчук рассказала, как ей отказали в НацотбореВидео

14:20

Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

14:10

Звезда "Поймать Кайдаша" отказывается от актерства - причина

14:05

Трамп раскритиковал Зеленского и заявил, что РФ имеет более сильную позициюВидео

13:55

Под прикрытием курортов: Сальдо хочет передать Беларуси часть Херсонщины - ЦНС

13:46

Екатерина II уничтожила 800-летнюю историю: какой город Украины на 200 лет потерял имя

13:40

Сильвестр Сталлоне напугал поклонников публичным появлениемВидео

Реклама
13:25

"Забираю ее себе": Елена Тополя удивила цветущим видом после разводаВидео

13:13

После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

13:12

Только 2% гениев найдут скрытое число 29 за 10 секунд: удивительная головоломка

13:11

"Я так кричала": вдова Клименко рассказала о смерти мужа и довела всех до слез

12:57

"Не отпустит никогда": бывшая девушка Налчаджиоглу сделала новое заявление

12:50

Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

12:46

РФ может победить без оккупации: Тука предупредил о новой стадии давления Кремля

12:08

Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

12:03

Будет ли доллар по 43 гривны до конца года: аналитик сказал, к чему готовиться

12:02

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

12:02

"Не все успели": Alyona Alyona в слезах поделилась личным на похоронах ADAMВидео

12:01

В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22: что произошло с экипажем

11:55

Прицельный удар по складу с дронами: ССО поразили ценные объекты россиянВидео

11:53

Сколько будет стоить рождественский ужин 2025 в Украине: названо самое дорогое блюдо

11:30

Как коты предупреждают о беде: на что смотреть и как реагировать

11:22

"Нет подмены понятий": Добрынин откровенно высказался про жениха Квитковой

11:16

Ополоснуть недостаточно: как правильно мыть капусту, чтобы не наесться вредителей и песка

11:05

Путин согласится на паузу в войне только при одном условии: прогноз генерала США

11:01

Ситуация напряженная: в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска

10:57

Горы цветов и очередь поклонников: как проходит прощание с Михаилом Клименко

Реклама
10:41

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Тиграм - обман, Змеям - боль

10:23

Леся Никитюк решилась на вмешательства в свое лицо — что она изменила

09:58

Неожиданные начисления: почему украинцам приходится платить за чужие долги

09:46

Остановят ли мобилизацию после завершения войны: эксперт четко ответил

09:42

Наталку Денисенко и Тараса Цымбалюка сняли в нескромный момент - детали

09:30

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

09:17

В Чебоксарах - взрывы и "прилеты": что могло стать целью атаки дронов

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 декабря (обновляется)

09:01

Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других притягивают неприятности

08:53

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять