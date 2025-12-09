Почти по всей Украине: в Укрэнерго заявили о введении аварийных отключений

Что известно:
- В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света
- Почасовые графики пока не действуют
- Причина - последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак
Во вторник, 9 декабря, в большинстве областей Украины вынужденно введены графики аварийных отключений электроэнергии. Графики почасовых обесточиваний пока не действуют. Об этом сообщило Укрэнерго.
В компании объяснили, что причиной ограничений стали последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.
"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Укрэнерго призывает потребителей внимательно следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго своего региона, поскольку ситуация может быстро меняться.
Когда удастся отменить отключения - прогноз эксперта
Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев считает, что графики отключений электроэнергии будут действовать в течение всей зимы. По его прогнозу, отменить их могут только в начале апреля, если ситуация в энергосистеме будет развиваться благоприятно.
Он отметил, что украинцам придется привыкнуть к длительным отключениям как минимум до середины весны.
Отключение света - последние новости Украины
Правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключений и обеспечить больше электроэнергии для населения. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Как сообщал Главред, глава Укрэнерго Виталий Зайченко рассказал, что тяжелее всего сейчас в Черниговской и Донецкой областях. Там фиксируются значительные разрушения, а российские атаки продолжаются почти ежедневно.
После очередной атаки РФ ситуация в украинской энергосистеме сложная, но контролируемая. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети и генерацию. Власти работают над тем, чтобы количество очередей отключений не превышало трех.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
