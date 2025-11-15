"Возможен худший сценарий": раскрыт тревожный прогноз блэкаута в Украине

Поражения получают как объекты генерации, так и объединенная энергосистема, говорит Михаил Гончар.

Важное из заявлений Гончара:

В Украине возможен даже худший сценарий

Враг имеет больше средств поражения и применяет другую тактику

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар ответил на вопрос о возможности повторения в Украине ситуации в энергетике образца 2022 года.

"Пока что я считаю, что возможен даже худший сценарий. Отличие осенне-зимнего периода этого года от 2022-2023 годов заключается в том, что враг имеет больше средств поражения и применяет другую тактику", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что как следствие, значительно больше поражения получают как объекты генерации, так и объединенная энергосистема - по сравнению с тем, что мы наблюдали три года назад.

"В этом плане мы можем только уменьшать негативные последствия, но их совокупность существенно возросла по сравнению с тем, что мы имели в 2022-2023 годах или, например, весной-летом 2024 года", - добавил Гончар.

Эксперт об угрозе нового удара РФ: детали

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что угроза крупномасштабного комбинированного удара ракетами и дронами по Украине остаётся крайне высокой — такая атака может начаться в любой момент. По его словам, Россия держит свои силы в полной готовности. Жданов уточнил, что в арсенале противника постоянно находится от 300 до 400 ударных беспилотников, а периодически их число увеличивается до примерно 500.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

