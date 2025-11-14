Полностью защитить всю энергетику не удастся: Гончар - о последствиях ударов РФ зимой

Украина может лишь уменьшать последствия российских атак, но будет трудно защититься от ударов по энергетике полностью, считает эксперт.

Гончар, энергетика / Коллаж Главред

Российские удары по украинской энергетике на четвертом году войны становятся все более разрушительными - войска страны-агрессора не жалеют ракет и "шахедов", чтобы оставить украинцев в тылу без света и тепла зимой.

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, насколько правдивы апокалиптические прогнозы блэкаута, каким городам будет тяжелее всего с отключениями и почему Украине этой зимой будет труднее отражать российские атаки.

После атаки по энергетической инфраструктуре 8 ноября в Центрэнерго заявили об остановке подконтрольных им ТЭС. Насколькосерьезной может быть ситуация с отключениями?

Ситуация уже серьезная - это уже происходит.

Вопрос в том, может ли она стать еще хуже, и если да - то насколько?

Все очень зависит от региона. Сказать однозначно, что везде будет по 12 часов без электроэнергии - неправильно. В случае коллапса энергосистемы ситуация в разных областях будет разной. Как и сейчас: в регионах востока и северо-востока свет может быть только несколько часов в сутки.

Зато в некоторых западных областях временно наблюдается профицит электроэнергии. Но передать ее в другие регионы невозможно из-за ограниченной пропускной способности энергосистемы, ведь нанесен ущерб ряду подстанций, через которые должна проходить эта электроэнергия. Поэтому отсутствие отключений там - явление временное.

Поэтому ситуация такова: россияне наносят удары, наши энергетики постоянно работают над восстановлением, однако вернуть систему в полноценное состояние за короткий промежуток времени невозможно. Однако удается восстанавливать ее до минимально необходимого режима - это, собственно, и происходит постоянно с октября, когда возобновились систематические массированные удары по энергетической инфраструктуре.

Ситуация и в дальнейшем будет оставаться сложной. Самая большая угроза (которая и сейчас имеет место) - попытки России полностью изолировать атомные электростанции от энергосистемы. Это делается путем поражения подстанций, через которые передается произведенная атомными блоками электроэнергия. Сами станции могут продолжать производство, но подать эту энергию в сеть невозможно, пока не будут отремонтированы подстанции и проведена перекоммутация. Итак, ситуация выглядит достаточно сложной, но не стоит рисовать апокалиптических картинок.

Если Россия будет продолжать удары, в частности по атомной генерации, то какие возможны положительные и отрицательные сценарии?

Сейчас любые прогнозы - это тыканье пальцем в небо. Потому что для точных оценок нужна информация, которая официально не публикуется (что правильно). Полную глубину проблемы никто не знает, а в соцсетях продолжаются соревнования о том, кто нарисует более устрашающий вариант, но я в этом участия не принимаю.

Хотя понятно, что систематические удары, которые наносят россияне не так сложно. А вот на восстановление необходимо гораздо больше времени, которое не измеряется часами, днями или даже неделями. Потому что если, например, поражен трансформатор высокого вольтажа, его не отремонтировать - его нужно заменять. Особенно если нанесены повреждения, которые делают его непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Ситуация действительно драматическая, но в то же время были сделаны запасы оборудования и проработаны алгоритмы восстановления. Однако сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше. Установка дополнительных генерирующих мощностей на тепловых электростанциях или ГЭС - это, конечно, не недели и не месяцы: такие работы часто измеряются годами.

Поэтому дело не в рисовании апокалиптических картинок, а в максимально возможной энергетической мобилизации, чтобы сохранить то, что еще осталось. Но успех этого зависит не только от энергетиков - многое решает эффективность работы средств противовоздушной обороны. Однако и они не всесильны: россияне существенно усовершенствовали средства воздушного нападения, а западные системы ПВО за последний год-полтора не получили значительных обновлений. Соответственно, российские средства поражения становятся более устойчивыми к действиям ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, которые у нас есть.

Так что Россия, к сожалению, сможет продолжать удары - часть из них наши Силы обороны будут уничтожать, но полностью надежно защитить все, что осталось, вряд ли удастся.

То, о чем официально просила украинская сторона и от гражданского общества - закрыть небо, по крайней мере над западной частью Украины, где расположены основные генерирующие мощности - озвучивалось с марта 2022 года. Это то, о чем просили в Альянсе.

Однако Альянс испуганных устами тогдашнего генсека НАТО Йенса Столтенберга недавно заявил, что, мол, не видел такой возможности, потому что это означало бы фактическое втягивание в войну с Россией. Тогда такого шага не желали делать. И хотя полтора года назад, в феврале-марте 2024 года, президент Франции Эмануэль Макрон высказывал идею и готовность направить французскую эскадрилью, которая бы базировалась, например, в Румынии и прикрывала северо-западный сектор Черного моря и Одессу от атак "шахедов". Однако это осталось пустыми словами, на уровне обещаний.

Конечно, союзники могли бы сделать больше, но это не происходит так просто, как иногда представляют: прилетела эскадрилья, села где-то в Польше, а как только российские крылатые ракеты взлетели в воздух, то она помогает нашим воздушным силам их уничтожать. Для этого нужен длительный подготовительный период, координация, согласование и совместимость техники и процедур, чтобы избежать трагических случаев дружественного огня, а не сбивания вражеских средств поражения. Итак, вопрос в принципиальной неготовности Альянса, когда идет война в Европе, к действиям, которые должны быть сделаны если не позавчера, то вчера. Реалии таковы: надеяться на лучшее надо, но готовиться к худшим сценариям - необходимо.

Я так понимаю, что эти "худшие" сценарии у нас могут быть не только в энергетике, а, соответственно, и в газовой сфере?

Да, потому что понятие "энергетический сектор" охватывает также и газовый, и топливный сектор. Топливный - в том числе те объекты, которые враг начал уничтожать еще с 2022 года: нефтебазы, нефтеперерабатывающие предприятия, в частности в Кременчуге. Нефтебазы - это места хранения нефти, а нефтепродукты - это уже готовое топливо.

Все это - законы ведения войны. Противника пытаются лишить прежде всего боеприпасов, энергетических и топливных ресурсов, связи. Собственно, это то, что Россия пытается сделать уже в течение почти четырех лет. Война ведется не только по линии фронта, но и против тыла.

Поэтому, конечно, можно надеяться на инженерную защиту, но, как сейчас справедливо отмечают, многое не было сделано. Да, определенная работа проводилась только по линии "Укрэнерго". Если бы в полной мере были реализованы мероприятия по созданию инженерной защиты, особенно второго уровня на подстанциях, ситуация сегодня была бы значительно лучше. А вот в газовом секторе или в секторе генерации электроэнергии вопросы защиты критической инфраструктуры фактически не прорабатывались. Но это уже отдельная тема.

То есть как минимум повторение ситуации 2022 года в этот раз, несмотря на повреждения, возможно. Я правильно вас поняла?

Пока что я считаю, что возможен даже худший сценарий. Отличие осенне-зимнего периода этого года от 2022-2023 годов заключается в том, что враг имеет больше средств поражения и применяет другую тактику. Как следствие, значительно больше поражений получают как объекты генерации, так и объединенная энергосистема - по сравнению с тем, что мы наблюдали три года назад.

В этом плане мы можем только уменьшать негативные последствия, но их совокупность существенно возросла по сравнению с тем, что мы имели в 2022-2023 годах или, например, весной-летом 2024 года.

Центральная частьУкраины в целом более уязвима к отключениям. Соответственно, насколько сейчас ситуация в Киеве, Одессе, Днепре - то есть в крупных городах - может иметь серьезные последствия?

Да, потому что большие города - это всегда большое энергопотребление. Хотя ситуация везде разная. Например, если взять Днепр или Запорожье - это промышленные центры. Харьков - тоже. Киев - и промышленный, и административный центр, к тому же самый большой по населению.

В целом Киев и столичный регион всегда были энергодефицитными. Поэтому когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия с наших АЭС поступает в столичный регион, возникает ситуация, подобная той, что мы уже наблюдали и в 2022, и в 2024 годах.

Поэтому в этом контексте крупным городам будет особенно трудно. Но надо понимать: "средняя температура по больничной палате" ничего не значит. То есть в целом ситуация может выглядеть нормальной, но кто-то умирает от высокой температуры, а кто-то - от низкой. Так же и здесь: в некоторых селах, особенно на востоке или северо-востоке, электроэнергии может не быть днями - и это уже проблема. А вот там, где местные власти или самоуправление позаботились о создании собственных генерационных установок, которые производят электроэнергию, ситуация лучше - там свет будет.

Об этом, кстати, говорили еще с 2023 года - после поражений осенью и зимой 2022-2023 годов. Тогда речь шла о необходимости скорейшего создания рассредоточенной, мобильной генерации. Что-то действительно сделали, но, как говорится, "кот наплакал".

И это, кстати, вопрос и к бывшему министру энергетики, который сейчас возглавляет Министерство юстиции. Как они выполняли эту программу? На бумаге что-то писали, а в результате мы имеем ситуацию, когда крупные объекты генерации враг разрушил, а мелкой генерации почти нет. То, что создано - преимущественно частная инициатива, и локально это может быть спасением - для отдельных громад, которые сами об этом позаботились. Но если говорить о ситуации в масштабах всей страны - это, к сожалению, далеко не так.

Проблема еще и в том, что последние удары РФ имели целью изолировать украинскую энергосистему от поставок электроэнергии из Европы. То, что раньше не было для нас критически выручающим, потому что объемы импорта были важными, но не определяющими, теперь становится проблемой - ведь сейчас мы даже эту дополнительную энергию из ЕС временно не можем получать, пока не будут отремонтированы соответствующие маршруты.

Мы видим много информации, но насколько те сценарии, которые рисуют в соцсетях относительно зимы, близки к реальности?

Сценарии разные. Есть идиоты, которые делают это ради хайпа и рисуют страшные варианты - атомные катастрофы и тому подобное. Есть "полезные идиоты", которые, не понимая последствий, разгоняют версии, выгодные Кремлю. И есть сознательные враждебные информационные вбросы. Из-за этого очень легко возникает паника: что ни блогер - то "журналист", и любая непроверенная новость мгновенно раздувается.

Пример: появилось сообщение, что две теплоэлектростанции "Центрэнерго" - Трипольская и Змиевская - временно не работают. Есть еще и третья, Углегорская ТЭС, которая находится в российской оккупации. В соцсетях это быстро перекрутили так, будто остановилась вся тепловая энергетика страны. Российские паблики сразу рапортовали о "победе". На самом деле речь шла лишь об отдельных станциях, но впечатление создали катастрофическое.

Я намеренно публично не рисую таких сценариев и не участвую в конкурсе "кто нарисует трагическую картинку", потому что это по сути, сознательно или бессознательно, игра на стороне врага. Так же и другие инциденты: отдельный случай разгоняют по Telegram-каналам, и создается иллюзия, будто везде происходит одинаково страшное - а это не так.

Поэтому я осторожен в прогнозах - не только чтобы не нагнетать панику, но и потому, что мы никогда не имеем полной технической информации о состоянии энергосистемы. После ударов 2022-2023 годов оказалось, что система имеет высокий уровень гибкости и запас устойчивости, хотя сейчас ситуация другая и более сложная.

В качестве примера: Трипольскую электростанцию в 2023-2024 годах российская пропаганда объявила "выведенной из строя", но ее восстановили, и она снова работала. Это показывает: не все восстанавливают за несколько дней или даже недель, но и не нужно впадать в крайнее отчаяние и на каждом шагу кричать "все пропало".

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

