Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

Правительство обсудило дальнейшие шаги для восстановления энергосистемы.

https://glavred.info/ukraine/grafiki-otklyucheniy-sveta-mogut-sokratit-kakie-resheniya-gotovit-pravitelstvo-10722557.html Ссылка скопирована

Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/svyrydenkoy, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Свириденко:

В Украине действуют три очереди графиков отключений света

Правительство работает над сокращением отключений электроэнергии

Готовятся решения, чтобы направить электроэнергию к бытовым потребителям

Сейчас по всей Украине действуют три очереди графиков почасовых отключений электроэнергии. Но правительство работает над тем, чтобы сократить продолжительность отключений и обеспечить больше электроэнергии для населения. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Работаем над сокращением их (графиков отключений, - ред.) продолжительности. Готовим ряд решений Правительства, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей", - говорится в сообщении. видео дня

Она также рассказала о координационном совещании с участием вице-премьера Алексея Кулебы, и.о. министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса Президента Украины Виктора Микиты и главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко.

"Заслушала доклады о состоянии ремонта поврежденных объектов после недавнего вражеского обстрела. Скоординировали дальнейшие шаги для восстановления энергосистемы", - подытожила Свириденко.

Сокращение отключений света

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко говорил, что ситуация в энергосистеме Украины после очередной массированной атаки страны-агрессора России остается сложной, но вполне контролируемой.

По его словам, шанс на уменьшение количества часов отключений электроэнергии в Украине есть. Сейчас над этим работает правительство и представители местных властей.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в Укрэнерго говорили, что во вторник, 9 декабря, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики пока не действуют.

Известно, что графики почасовых отключений во вторник будут действовать с 00:00 до 23:59. Объем отключений в областях - от 2 до 4 очередей.

Энергетический эксперт Украинского института будущего, председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявлял, что при благоприятном развитии ситуации графики отключений электроснабжения будут действовать в течение всей зимы и могут быть отменены только в начале апреля.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред