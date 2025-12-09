Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

Марина Фурман
9 декабря 2025, 08:53
245
В Укрэнерго объяснили, что причина усиления ограничений - последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.
В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики
В Украине действуют аварийные отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

  • В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света
  • Почасовые графики пока не действуют

Во вторник, 9 декабря, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики не действуют. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В компании объяснили, что причиной ограничений стали последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

видео дня

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Где действуют аварийные отключения

На Полтавщине есть команда от НЭК Укрэнерго применить ГАВ в объеме 5 очередей.

Также по указанию Укрэнерго, на территории Сумщины ввели графики аварийных отключений для 1 - 5 очередей.

Графики отключений света в Украине могут исчезнуть в ближайшее время - названо условие

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что графики отключений в Украине могут исчезнуть в ближайшее время только при одном условии: если вместо России будет океан. Пока враг не уменьшает интенсивность обстрелов и не меняет свои приоритетные цели.

"Я не вижу, чтобы обстрелов становилось меньше или тенденции к этому. Поэтому говорить в этом ключе об исчезновении графиков нет смысла", - подчеркнул эксперт.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключение света - новости по теме

Как писал Главред, во вторник, 9 декабря, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Объем отключений в областях - от 2 до 4 очередей.

Напомним, глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, что тяжелее всего сейчас в Черниговской и Донецкой областях, поскольку там продолжаются почти ежедневные российские атаки и фиксируются значительные разрушения. Несмотря на сложности, энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети и генерацию.

Днем ранее в Украине вводили аварийные отключения электроэнергии из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак. Экстренные отключения применили в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Остановят ли мобилизацию после завершения войны: к чему готовиться украинцам

Остановят ли мобилизацию после завершения войны: к чему готовиться украинцам

09:46Украина
В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

08:53Украина
Европа обвиняет Россию в терроризме: как отреагирует экономика Кремля

Европа обвиняет Россию в терроризме: как отреагирует экономика Кремля

08:45Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Китайский гороскоп на сегодня 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Китайский гороскоп на сегодня 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

Последние новости

09:46

Остановят ли мобилизацию после завершения войны: к чему готовиться украинцам

09:42

Наталку Денисенко и Тараса Цымбалюка сняли в нескромный момент - детали

09:30

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

09:17

В Чебоксарах - взрывы и "прилеты": что могло стать целью атаки дронов

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 декабря (обновляется)

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:01

Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других притягивают неприятности

08:53

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

08:49

Нашел новую подружку: Лорак поделилась личным

08:48

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:45

Европа обвиняет Россию в терроризме: как отреагирует экономика Кремлямнение

08:26

Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

08:09

£100 млрд для Украины: когда ЕС объявит решение о конфискации замороженных активов РФ

08:02

Помогает молодость: Катерина Остапчук рассказала, как переносит ночи обстрелов

07:59

Гвоздева с дочерью оказалась в больнице: что произошло

07:08

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

06:17

"Даже смерть Путина не остановит войну": Тука назвал условие завершения конфликта

06:10

Какова логика США на переговорах и что стоит знатьмнение

06:00

"Я оставляю": Настя Каменских объявила о кардинальных переменах

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке строителя за 19 секунд

05:29

Зачем наносить на терку подсолнечное масло: хитрый трюк от хозяйки

Реклама
05:05

Подстриженная "под мальчика": Ольга Фреймут удивила своим видом

04:46

Гороскоп на завтра 10 декабря: Скорпионам - острая проблема, Рыбам - прибыль

04:25

Микроволновка станет чистой за считанные минуты: хозяйка показала удивительный лайфхак

04:01

Не смешно, а опасно: почему огурцы вызывают панику у котов и чем это грозитВидео

03:51

Известная певица угрожала светской журналистке Тур - детали

03:30

Вселенная будет на стороне пяти знаков зодиака: кого ждет всплеск успеха

02:28

Связан ли Крещатик с Крещением Руси: неожиданные факты о главной улице Киева

02:19

Враг продвигает пехоту в Северск: в DeepState рассказали, что происходит в городе

02:00

Не сдержала слово: брошенный отец Меган Маркл прокомментировал общение с дочерью

00:54

Ремень или цепь ГРМ: эксперты рассказали, что безопаснее для авто с пробегом

00:13

Как правильно поливать орхидеи, чтобы они цвели дольше: три метода флористовВидео

08 декабря, понедельник
23:54

Однотипный рацион: что произойдет, если не менять завтрак годами

22:53

Очень "прожорливые" модели: ТОП-5 авто, которые разочаровывают владельцев расходом топлива

22:51

Кто может возглавить "Динамо": эксперт назвал идеального кандидата на пост тренера

22:41

"Я девочка": Даша Квиткова сделала признание о замужестве

22:28

Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

22:12

"Подано в суд": Клименко лично взялся за дело в нападении на ансамбль "Гуцулия"

21:30

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

21:04

Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

21:02

Экс-жены Тома Круза объединились ради его экс-герлфренд – СМИ

Реклама
20:59

Нужна всего одна ложка: простой прием для стирки, который возвращает вещам яркость

20:40

Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы ОП - кто заменит Ермака

20:16

Люди, родившиеся в эти месяцы, слишком креативны для офисной работы

20:10

С каким пробегом стоит покупать подержанное авто - эксперт назвал "золотую середину"

19:56

Оповещение о повестках и не только: какие новые функции появятся в "Резерв+"

19:46

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для УкраиныВидео

19:28

Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

19:10

ВСУ отошли с части позиций под Покровском: что известно

19:10

Какие результаты у оккупантов за первую неделю декабрямнение

18:54

"Я был обездвиженный": Козловский признался, делает ли инъекции ботоксаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять