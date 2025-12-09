В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

В Укрэнерго объяснили, что причина усиления ограничений - последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

Главное:

В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света

Почасовые графики пока не действуют

Во вторник, 9 декабря, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики не действуют. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В компании объяснили, что причиной ограничений стали последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

"Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Где действуют аварийные отключения

На Полтавщине есть команда от НЭК Укрэнерго применить ГАВ в объеме 5 очередей.

Также по указанию Укрэнерго, на территории Сумщины ввели графики аварийных отключений для 1 - 5 очередей.

Графики отключений света в Украине могут исчезнуть в ближайшее время - названо условие

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что графики отключений в Украине могут исчезнуть в ближайшее время только при одном условии: если вместо России будет океан. Пока враг не уменьшает интенсивность обстрелов и не меняет свои приоритетные цели.

"Я не вижу, чтобы обстрелов становилось меньше или тенденции к этому. Поэтому говорить в этом ключе об исчезновении графиков нет смысла", - подчеркнул эксперт.

Как писал Главред, во вторник, 9 декабря, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Объем отключений в областях - от 2 до 4 очередей.

Напомним, глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, что тяжелее всего сейчас в Черниговской и Донецкой областях, поскольку там продолжаются почти ежедневные российские атаки и фиксируются значительные разрушения. Несмотря на сложности, энергетики продолжают восстанавливать поврежденные сети и генерацию.

Днем ранее в Украине вводили аварийные отключения электроэнергии из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак. Экстренные отключения применили в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

