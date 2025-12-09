США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Администрация Трампа давит на Зеленского, требуя от него быстрых действий. Европейцы же советуют проявлять осторожность и терпение.

США подталкивают Зеленского к согласию на мирный план / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное:

США усиливают давление на Зеленского

Главные вопросы переговоров: требование уступить весь Донбасс и запрос Украины на гарантии безопасности

Вашингтон считает европейцев препятствием для быстрого мирного соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками в мирном плане президента Дональда Трампа. Об этом пишет американское издание Axios со ссылкой на двоих украинских чиновников.

Отмечается, что после недель переговоров украинские представители по-прежнему считают, что некоторые аспекты нынешнего плана США выгодны Москве и что Вашингтон оказывает на Зеленского гораздо большее давление, чем на главу Кремля Владимира Путина.

При этом неназванный американский чиновник это опроверг, заявив, что США также оказывают давление и на Путина, чтобы тот смягчил свои требования.

Какие вопросы "мирного плана" обсуждаются

Переговоры сосредоточилось на двух вопросах:

требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);

просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

По словам украинского чиновника, предложение США ухудшилось для Киева после того, как советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели 2 декабря пятичасовую встречу с Путиным.

В субботу, 6 декабря, после трехдневных переговоров - между Зеленским, его советниками и Уиткофом и Кушнером состоялся двухчасовой телефонный разговор. Источник Axios утверждает, что советники Трампа, судя по всему, хотели получить от Зеленского четкое "да" прямо по телефону.

"Создалось ощущение, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский все это принял в телефонном разговоре", - заявил украинский чиновник.

Зеленский в свою очередь заявил во время телефонного разговора, что получил предложение США лишь час назад и еще не читал его.

Однако американский чиновник назвал это странным, поскольку США передали обновленное предложение днем ранее. Но украинский чиновник отметил, что, хоть некоторые документы и были предоставлены днем ранее, другие были получены незадолго до телефонного разговора.

По его словам, предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии. В частности, по таким вопросам, как территории и контроль над Запорожской АЕС. Более того, предложение оставило без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности.

"Есть важные вопросы, связанные с территорией, которые необходимо обсудить более подробно: кто что контролирует, кто где остается, кто отводит войска и, если Украина отведет войска от линии соприкосновения, как убедиться, что Россия сделает то же самое и (не продолжит - ред.) боевые действия", - цитирует Axios источник.

Axios добавляет, что американский чиновник наставил на том, что на текущий проект существенное влияние оказала Украина, и что Кушнер и Уиткофф оказывали давление на Путина, чтобы тот согласился на некоторые украинские требования.

"Однако весь этот эпизод отражает тлеющее недоверие между администрациями Зеленского и Трампа, несмотря на многие часы, которые их команды потратили на переговоры", - пишет издание.

В США считают, что Европа препятствует сделке

Официальные лица США и Украины также заявляют, что администрация Трампа рассматривала встречу Зеленского в Лондоне как бесполезную попытку выиграть время на переговорах по мирному плану.

По словам украинских официальных лиц, они считают, что США пытаются отдалить Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказывать на него более эффективное давление.

"Зеленский не может принимать столь радикальные решения, не посоветовавшись со своими ключевыми союзниками в Европе", - пояснил украинский чиновник.

Он добавил, что пока администрация Трампа давит на Зеленского, требуя от него быстрых действий, европейцы советуют проявлять осторожность и терпение.

"Такая динамика возмущает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для сделки", - говорится в публикации.

Проблемы с гарантиями безопасности

Axios пишет, что Украина и Европа обсуждают гарантии безопасности. По словам европейского чиновника, на данный момент неясно, какую роль США готовы сыграть в обеспечении гарантий и чего они ожидают от европейских союзников.

В то же время два украинских чиновника заявили, что последнее предложение США о гарантиях безопасности основано на "более широких рамках", чем первоначальное предложение. Однако, документ все еще не включает ратифицированный Сенатом договор.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости

Как писал Главред, вечером 7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на "мирный план". При этом президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет", - заявил глава Белого дома.

Украинские СМИ выяснили, что Зеленский не видел правки к мирному плану, поскольку боится прослушки. Секретарь СНБО Умеров лично ознакомит президента с деталями американо-российских переговоров, состоявшихся в Москве, и реакцией США на украинские поправки к проекту мирного плана.

8 декабря Зеленский заявил, что советники по национальной безопасности Украины и европейских стран продолжат работу над последней версией "мирного плана", которую планируют завершить уже во вторник.

Глава государства подтвердил, что американское предложение претерпело изменения: количество пунктов сократили с 28 до 20, а ключевые вопросы - территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности - пока не решены.

Эксперт назвал условие завершения конфликта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил в комментарии Главреду, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

