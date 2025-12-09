Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Анна Ярославская
9 декабря 2025, 07:08обновлено 9 декабря, 07:54
5989
Администрация Трампа давит на Зеленского, требуя от него быстрых действий. Европейцы же советуют проявлять осторожность и терпение.
Зеленский, Трамп, лидеры Европы
США подталкивают Зеленского к согласию на мирный план / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное:

  • США усиливают давление на Зеленского
  • Главные вопросы переговоров: требование уступить весь Донбасс и запрос Украины на гарантии безопасности
  • Вашингтон считает европейцев препятствием для быстрого мирного соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками в мирном плане президента Дональда Трампа. Об этом пишет американское издание Axios со ссылкой на двоих украинских чиновников.

Отмечается, что после недель переговоров украинские представители по-прежнему считают, что некоторые аспекты нынешнего плана США выгодны Москве и что Вашингтон оказывает на Зеленского гораздо большее давление, чем на главу Кремля Владимира Путина.

видео дня

При этом неназванный американский чиновник это опроверг, заявив, что США также оказывают давление и на Путина, чтобы тот смягчил свои требования.

Какие вопросы "мирного плана" обсуждаются

Переговоры сосредоточилось на двух вопросах:

  • требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);
  • просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

По словам украинского чиновника, предложение США ухудшилось для Киева после того, как советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели 2 декабря пятичасовую встречу с Путиным.

В субботу, 6 декабря, после трехдневных переговоров - между Зеленским, его советниками и Уиткофом и Кушнером состоялся двухчасовой телефонный разговор. Источник Axios утверждает, что советники Трампа, судя по всему, хотели получить от Зеленского четкое "да" прямо по телефону.

"Создалось ощущение, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский все это принял в телефонном разговоре", - заявил украинский чиновник.

Зеленский в свою очередь заявил во время телефонного разговора, что получил предложение США лишь час назад и еще не читал его.

Однако американский чиновник назвал это странным, поскольку США передали обновленное предложение днем ранее. Но украинский чиновник отметил, что, хоть некоторые документы и были предоставлены днем ранее, другие были получены незадолго до телефонного разговора.

По его словам, предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии. В частности, по таким вопросам, как территории и контроль над Запорожской АЕС. Более того, предложение оставило без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности.

"Есть важные вопросы, связанные с территорией, которые необходимо обсудить более подробно: кто что контролирует, кто где остается, кто отводит войска и, если Украина отведет войска от линии соприкосновения, как убедиться, что Россия сделает то же самое и (не продолжит - ред.) боевые действия", - цитирует Axios источник.

Axios добавляет, что американский чиновник наставил на том, что на текущий проект существенное влияние оказала Украина, и что Кушнер и Уиткофф оказывали давление на Путина, чтобы тот согласился на некоторые украинские требования.

"Однако весь этот эпизод отражает тлеющее недоверие между администрациями Зеленского и Трампа, несмотря на многие часы, которые их команды потратили на переговоры", - пишет издание.

В США считают, что Европа препятствует сделке

Официальные лица США и Украины также заявляют, что администрация Трампа рассматривала встречу Зеленского в Лондоне как бесполезную попытку выиграть время на переговорах по мирному плану.

По словам украинских официальных лиц, они считают, что США пытаются отдалить Зеленского от европейских лидеров, чтобы оказывать на него более эффективное давление.

"Зеленский не может принимать столь радикальные решения, не посоветовавшись со своими ключевыми союзниками в Европе", - пояснил украинский чиновник.

Он добавил, что пока администрация Трампа давит на Зеленского, требуя от него быстрых действий, европейцы советуют проявлять осторожность и терпение.

"Такая динамика возмущает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для сделки", - говорится в публикации.

Проблемы с гарантиями безопасности

Axios пишет, что Украина и Европа обсуждают гарантии безопасности. По словам европейского чиновника, на данный момент неясно, какую роль США готовы сыграть в обеспечении гарантий и чего они ожидают от европейских союзников.

В то же время два украинских чиновника заявили, что последнее предложение США о гарантиях безопасности основано на "более широких рамках", чем первоначальное предложение. Однако, документ все еще не включает ратифицированный Сенатом договор.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план США - последние новости

Как писал Главред, вечером 7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на "мирный план". При этом президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет", - заявил глава Белого дома.

Украинские СМИ выяснили, что Зеленский не видел правки к мирному плану, поскольку боится прослушки. Секретарь СНБО Умеров лично ознакомит президента с деталями американо-российских переговоров, состоявшихся в Москве, и реакцией США на украинские поправки к проекту мирного плана.

8 декабря Зеленский заявил, что советники по национальной безопасности Украины и европейских стран продолжат работу над последней версией "мирного плана", которую планируют завершить уже во вторник.

Глава государства подтвердил, что американское предложение претерпело изменения: количество пунктов сократили с 28 до 20, а ключевые вопросы - территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности - пока не решены.

Эксперт назвал условие завершения конфликта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил в комментарии Главреду, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений во власти Кремля.

По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

Тука допускает, что смена режима могла бы дать шанс на мир, однако считает маловероятным, что уход Путина автоматически приведет к трансформации политической системы России.

Другие новости:

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины новости Украины и мира война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

07:08Война
Враг продвигает пехоту в Северск: в DeepState рассказали, что происходит в городе

Враг продвигает пехоту в Северск: в DeepState рассказали, что происходит в городе

02:19Фронт
Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

22:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Люди внезапно начали отказывать от солнечных панелей: в чем причины

Люди внезапно начали отказывать от солнечных панелей: в чем причины

Последние новости

07:59

Гвоздева с дочерью оказалась в больнице: что произошло

07:08

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

06:17

"Даже смерть Путина не остановит войну": Тука назвал условие завершения конфликта

06:10

Какова логика США на переговорах и что стоит знатьмнение

06:00

"Я оставляю": Настя Каменских объявила о кардинальных переменах

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке строителя за 19 секунд

05:29

Зачем наносить на терку подсолнечное масло: хитрый трюк от хозяйки

05:05

Подстриженная "под мальчика": Ольга Фреймут удивила своим видом

04:46

Гороскоп на завтра 10 декабря: Скорпионам - острая проблема, Рыбам - прибыль

Реклама
04:25

Микроволновка станет чистой за считанные минуты: хозяйка показала удивительный лайфхак

04:01

Не смешно, а опасно: почему огурцы вызывают панику у котов и чем это грозитВидео

03:51

Известная певица угрожала светской журналистке Тур - детали

03:30

Вселенная будет на стороне пяти знаков зодиака: кого ждет всплеск успеха

02:28

Связан ли Крещатик с Крещением Руси: неожиданные факты о главной улице Киева

02:19

Враг продвигает пехоту в Северск: в DeepState рассказали, что происходит в городе

02:00

Не сдержала слово: брошенный отец Меган Маркл прокомментировал общение с дочерью

00:54

Ремень или цепь ГРМ: эксперты рассказали, что безопаснее для авто с пробегом

00:13

Как правильно поливать орхидеи, чтобы они цвели дольше: три метода флористовВидео

08 декабря, понедельник
23:54

Однотипный рацион: что произойдет, если не менять завтрак годами

22:53

Очень "прожорливые" модели: ТОП-5 авто, которые разочаровывают владельцев расходом топлива

Реклама
22:51

Кто может возглавить "Динамо": эксперт назвал идеального кандидата на пост тренера

22:41

"Я девочка": Даша Квиткова сделала признание о замужестве

22:28

Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

22:12

"Подано в суд": Клименко лично взялся за дело в нападении на ансамбль "Гуцулия"

21:30

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

21:04

Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

21:02

Экс-жены Тома Круза объединились ради его экс-герлфренд – СМИ

20:59

Нужна всего одна ложка: простой прием для стирки, который возвращает вещам яркость

20:40

Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы ОП - кто заменит Ермака

20:16

Люди, родившиеся в эти месяцы, слишком креативны для офисной работы

20:10

С каким пробегом стоит покупать подержанное авто - эксперт назвал "золотую середину"

19:56

Оповещение о повестках и не только: какие новые функции появятся в "Резерв+"

19:46

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для УкраиныВидео

19:28

Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

19:10

ВСУ отошли с части позиций под Покровском: что известно

19:10

Какие результаты у оккупантов за первую неделю декабрямнение

18:54

"Я был обездвиженный": Козловский признался, делает ли инъекции ботоксаВидео

18:48

"Война затянется": назван единственный реальный сценарий достижения мира

18:29

"Шахеды" с ракетами: эксперт объяснил, представляют ли они реальную угрозу для авиации

18:17

Украинцы будут без света до 16 часов: появились графики отключений на 9 декабря

Реклама
18:02

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

17:58

Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026 – кто в списке

17:57

"Она меняется": что Юрий Ткач думает о удивительном похудении своей жены

17:41

Водителей призвали одевать старые носки на дворники в авто: причина удивитВидео

17:30

Фильм "Острые козырьки" вернет на экраны Томаса Шелби — известна дата выходаВидео

17:25

Во время боевого задания - Воздушные силы сообщили о гибели пилота Су-27

17:25

Студентам в Украине поднимут стипендии: когда и на сколько

17:10

16 часов без света и больше: для каких городов и регионов графики отключений усилятФото

16:56

Почти 90 кг античных монет: археологи обнаружили 1800-летний уникальный клад

16:49

Россия готовит провокации в пяти городах: украинцев предупредили об опасности

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять