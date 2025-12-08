Трамп заявил, что Кремль согласился на мирный план, но Зеленский его не читал

Американский президент считает, что Россия хотела бы претендовать на всю территорию Украины, но согласна на "мирный план".

Трамп сказал, что разочарован Зеленским / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Кратко:

Трамп "немного разочарован" позицией Зеленского

РФ могла бы претендовать на всю территорию Украины, но на данном этапе якобы готова принять предложенный план

Президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на "мирный план". При этом президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его.

Во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне вечером 7 декабря Трамп сказал, что "немного разочарован" Зеленским.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет", - заявил глава Белого дома.

"Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если так подумать. Но Россия, как я считаю, согласна с этим [с мирным планом]. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", - добавил Трамп.

Мирый план США - послдение новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский два часа разговаривал со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вашингтон добился от Украины и России уступок, необходимых для заключения мирного соглашения. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

В течение двухчасового разговора президент Зеленский с Уиткоффом и Кушнером подняли наиболее чувствительные вопросы. По словам источников издания, стороны обсудили вопросы территорий и послевоенных гарантий безопасности для Украины.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс надеется, что в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости по вопросу завершения войны России против Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что мирная договоренность для Украины может оказаться компромиссной и не совсем справедливой. Он также выразил разочарование после ознакомления с первоначальным вариантом мирного плана.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Чего хочет Путин: мнение эксперта

Политический эксперт Виталий Кулик считает, что Путину нужно сохранить переговорный процесс, поскольку, по его мнению, он ведет его к желаемому результату.

"А желаемым результатом для него является признание за Россией статуса сверхдержавы и готовность вступать с ней в предметные разговоры о новом мировом порядке. Цена здесь – не Украина. Эти переговоры – не об Украине, а о новом мировом порядке. И в таких переговорах нужно, чтобы никакой конкретики п Украине не было. Поэтому процесс можно затягивать и играть в это еще долго, держа Трампа на вытянутой руке", - сказал Кулик в интервью Главреду.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

