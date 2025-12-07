Укр
Читать на украинском
Как правильно наносить антиперспирант, чтобы не потеть: секреты, о которых мало кто знает

Инна Ковенько
7 декабря 2025, 16:09
39
Антиперспирант не будет подводить в самый неожиданный момент, если знать, как правильно его наносить.
Как правильно наносить антиперспирант - Какая разница между дезодорантом и антиперспирантом
Как правильно наносить антиперспирант - какая разница между дезодорантом и антиперспирантом / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Как правильно наносить антиперспирант
  • Когда лучше наносить антиперспирант
  • Какая разница между дезодорантом и антиперспирантом

Большинство из нас привыкли наносить дезодорант или антиперспирант в спешке - сразу после душа или перед выходом из дома, но именно такая привычка часто сводит на нет эффективность средства и может вызвать дискомфорт.

Главред расскажет о нескольких простых правилах нанесения антиперспиранта, которые помогут оставаться сухими и уверенными в течение всего дня.

видео дня

Вам может быть интересно: Как быстро вывести запах пота с верхней одежды: простые домашние методы без стиралки

Эксперты отмечают, что эффективность антиперспиранта зависит не только от его состава, но и от времени и способа нанесения. Об этом пишет Interia kobieta

Когда лучше наносить антиперспирант

Время нанесения антиперспиранта очень важно, если делать это утром, результат может быть не таким устойчивым. Наилучший эффект достигается вечером, непосредственно перед сном. Ночью тело отдыхает, а потовые железы работают значительно менее активно. Это дает активным компонентам время проникнуть глубже в кожу и заблокировать потовые протоки, не борясь с влагой. Утром вы можете принять душ и защита останется, а комфорт будет с вами в течение всего дня.

Как правильно наносить антиперспирант

Рекомендуем всегда наносить средство на сухую кожу. Если подмышки еще влажные после душа, антиперспирант просто не сработает. Активные ингредиенты нуждаются в полностью сухой поверхности, чтобы действовать правильно. Поэтому после мытья стоит тщательно высушить кожу полотенцем и подождать несколько минут.

Сколько анттиперспиранта нужно наносить

Многократное проведение роликом или чрезмерное распыление спрея не усилит защиту. Достаточно двух-трех равномерных слоев, чтобы покрыть всю поверхность подмышки. Для спрея хватит короткого двухсекундного нанесения с расстояния около 15 сантиметров. Важно также помнить, что после бритья коже требуется время на восстановление. Нанесение антиперспиранта на раздраженную поверхность может вызвать жжение и покраснение.

Какая разница между дезодорантом и антиперспирантом

Важно различать антиперспирант и дезодорант, хотя эти названия часто путают, их действие совершенно разное. Дезодорант лишь маскирует запах пота, часто благодаря содержанию алкоголя, который уничтожает бактерии. Антиперспирант же уменьшает саму секрецию пота, воздействуя непосредственно на потовые железы. Поэтому если для вас важны сухость и комфорт, рекомендуем выбирать именно антиперспирант.

Читайте больше лайфхаков:

Об источнике: Interia Kobieta

Interia Kobieta - один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и разумные развлечения женщинам всех возрастов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дезодорант лайфхак одежда
