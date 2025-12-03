Как быстро вывести запах пота с верхней одежды: простые домашние методы без стиралки

Применять перечисленные способы целесообразно в условиях нехватки времени или возможности, но не постоянно.

Как убрать лишние запахи с верхней одежды / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Как удалить запах пота с одежды без стирки

Какие простые домашние средства помогут освежить одежду

Стирка - самый надежный способ освежить верхнюю одежду, но не всегда есть время или возможность это сделать. В таких случаях на помощь приходят простые домашние методы, которые позволяют быстро убрать неприятный запах, пишет ТСН.

Что пригодится

Сода - универсальный помощник

Из соды можно сделать пасту и нанести ее на проблемные участки. Через полчаса остатки легко убрать. Для сухой чистки достаточно втереть порошок с изнанки и смести щеткой.

Лимон - природный дезинфектор

Сок лимона, разведенный водой, эффективно нейтрализует запахи. Достаточно обработать ткань и дождаться высыхания.

Спиртовые растворы

Смесь соли, нашатыря и воды помогает очистить одежду, но не подходит для деликатных тканей. Альтернативой может стать обычная водка: ее наносят на ткань, оставляют на несколько часов, а затем обрабатывают паровым утюгом.

Уксус и морозилка

Пищевой уксус (9%) хорошо справляется с запахами, однако его стоит избегать на тонких тканях. Еще один лайфхак - положить вещь в морозильную камеру на 2-3 часа, после чего запах исчезает.

Важно помнить

Такие методы уместны, когда нет времени или возможности постирать одежду. Но они не заменяют регулярной стирки или химчистки, которые остаются основным способом ухода за вещами.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

