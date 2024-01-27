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Вы пользовались дезодорантом неправильно: врач назвала неожиданную причину

Юрий Берендий
27 января 2024, 02:30
Дерматолог поделилась секретом, как сделать так, чтобы дезодорант был максимально "эффективным" и назвала распространенную ошибку в его использовании.
Вы пользовались дезодорантом неправильно: врач назвала неожиданную причину
Как правильно пользоваться дезодорантом - как избавиться от пота / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

В некоторые дни мы не отступаем от своей взрослости, а в другие - начинаем сомневаться, не является ли все, что мы знаем, ложью. Но когда дело доходит до использования дезодоранта для сохранения свежего запаха, кажется, не существует никаких сложных правил или этикета, которых мы должны придерживаться. Однако это не совсем так, пишет Mirror.

Эксперт по уходу за кожей раскрыла правильный метод, который поможет избавиться от надоедливых пятен пота - и все сводится к тому, когда вы наносите средство. Этот способ произвел настоящий фурор в социальных сетях, и люди описывают его как полностью "меняющий правила игры".

Кроме того, доктор Линдси Зубрицки - сертифицированный дерматолог, которая благодаря своим советам по красоте и уходу за кожей собрала колоссальные 700 000 подписчиков в Instagram. В недавнем видео она поделилась несколькими хитростями, которые, по ее словам, она больше не может "игнорировать".

видео дня

"Если вы не наносите дезодорант на ночь, вы делаете это неправильно", - сказала она. Ночью наши потовые железы менее активны. Поэтому антиперспирант поглощается эффективнее", - отмечает врач.

Смотрите видео о том, как правильно пользоваться дезодорантом:

Доктор Зубрицки предполагает, что антиперспиранты являются более эффективными, когда их применяют на ночь из-за естественного охлаждения организма, когда он готовится ко сну - процесс, обусловленный повышенной выработкой мелатонина.

"Мелатонин - это естественный гормон, который вырабатывается в основном эпифизом головного мозга и регулируется нашим циклом сна и бодрствования, а это означает, что он зависит от воздействия света", - указывает она.

Шишковидная железа выделяет самые высокие уровни мелатонина в темноте и снижает его выработку, когда вы находитесь на свету.

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