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Как почистить наушники, чтобы они звучали как новые: 5 простых шагов

Руслана Заклинская
26 января 2024, 04:25
Регулярное очищение наушников является важным условием для поддержания их функционирования и внешнего вида.
Как почистить наушники, чтобы они звучали как новые: 5 простых шагов
Как почистить наушники, чтобы они служили дольше / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Наушники стали практически незаменимым аксессуаром для многих людей. Однако, как и в любом устройстве, в наушниках накапливается грязь и ушная сера, что может повлиять на их работу и внешний вид. Правильная и регулярная очистка имеет решающее значение для того, чтобы они работали дольше.

Сначала соберите необходимые вещи. Для безопасной очистки вам понадобится:

  • Мягкая сухая ткань из микрофибры.
  • Ватные палочки.
  • Изопропиловый спирт (по желанию).
  • Щетка с мягкой щетиной.

Как правильно почистить наушники

  1. Наружная очистка. Используйте салфетку из микрофибры, чтобы аккуратно очистить внешнюю поверхность наушников. Если вы обнаружили стойкие пятна, слегка смочите часть ткань изопропиловым спиртом и осторожно протрите ею пораженный участок. Избегайте попадания жидкости в отверстия наушников.
  2. Очистка решетки динамика. Скопление серы на решетке динамика может повлиять на качество звука. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно удалить загрязнение. Осторожными движениями протрите наушники, чтобы избежать попадания грязи внутрь.
  3. Очистка зарядного футляра. Если у вас беспроводные наушники, то футляр для зарядки тоже требует внимания. Для очистки наружной части корпуса используйте салфетку из микрофибры. Для очистки зарядного порта используйте щетку с мягкой щетиной. Не используйте жидкости или материалы, которые могут повредить электронные компоненты.
  4. Очистка отверстий и датчиков. Используйте сухой ватный диск или ватные палочки, чтобы осторожно очистить вокруг отверстий и датчиков. Важно не давить слишком сильно.
  5. Сушка и окончательный осмотр. После очистки убедитесь, что наушники и футляр полностью высохли, прежде чем использовать или заряжать их снова. Сделайте последнюю проверку, чтобы убедиться, что нигде нет остатков хлопка или грязи.

Советы по уходу за наушниками

Не подвергайте наушники воздействию жидкостей, лучше избегать влаги. Хотя некоторые модели обладают определенной водонепроницаемостью, они не предназначены для погружения или воздействия агрессивных жидкостей.

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Перед подключением к источнику питания беспроводных наушников убедитесь, что они и футляр сухие. Храните наушники в футляре, если они не используются, чтобы защитить их от пыли и грязи.

Кроме этого, избегайте абразивных средств. Не используйте очистители, спреи, растворители или аммиак.

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