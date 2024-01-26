Где находится серия паспорта на id карте: несложный ответ на загадку

Где находится серия паспорта на id карте
Ответ простой - паспорта-ID в Украине не имеют серии. Вся необходимая информация, включая уникальный идентификатор, указана на самой карте:
На лицевой стороне:
- Фотография владельца.
- Фамилия, имя и отчество на украинском и латинском языках.
- Дата рождения.
- Пол.
- Гражданство.
- Запись № (уникальный номер записи в Реестре).
- Документ № (9-значный номер паспорта).
- Подпись владельца.
На оборотной стороне:
- Адрес проживания (необязательно).
- Информация о выдаче паспорта (кем и когда выдан).
- QR-код.
- Поэтому искать на украинской ID-карте серию паспорта не нужно.
Где указана серия и номер паспорта Украина нового образца?
Паспорт гражданина Украины нового образца, который выдается с 2015 года, имеет форму ID-карты. На лицевой стороне ID-карты указана вся необходимая информация о владельце, включая номер паспорта.
Номер паспорта состоит из девяти цифр и расположен в правом нижнем углу лицевой стороны ID-карты. Над номером паспорта указана надпись "Документ №".
В обратной стороне ID-карты указана информация о выдаче паспорта, а также QR-код. На оборотной стороне ID-карты номер паспорта не указан.
Таким образом, номер паспорта Украины нового образца указан только на лицевой стороне ID-карты, в правом нижнем углу.
Где в биометрическом паспорте серия и номер?
Биометрический паспорт гражданина Украины старого образца, который выдается с 2015 года, имеет форму книжечки. На страницах паспорта указана вся необходимая информация о владельце, включая номер паспорта. Серия паспорта состоит из двух букв и расположена в правом верхнем углу первой страницы паспорта.
Номер паспорта состоит из шести цифр и расположен под серией паспорта.
Таким образом, серия и номер паспорта Украины старого образца указаны на первой странице паспорта, в правом верхнем углу.
Биометрический паспорт гражданина Украины нового образца, который выдается с 2019 года, имеет форму ID-карты. На ID-карте указана вся необходимая информация о владельце, включая номер паспорта.
Номер паспорта состоит из девяти цифр и расположен в правом нижнем углу лицевой стороны ID-карты. Над номером паспорта указана надпись "Документ №".
В обратной стороне ID-карты указана информация о выдаче паспорта, а также QR-код. На оборотной стороне ID-карты номер паспорта не указан.
Таким образом, номер паспорта Украины нового образца указан только на лицевой стороне ID-карты, в правом нижнем углу.
Итак, в биометрическом паспорте гражданина Украины серия указывается только в старом образце паспорта, в правом верхнем углу первой страницы. В новом образце паспорта серия не указывается.
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