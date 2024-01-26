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Где находится серия паспорта на id карте: несложный ответ на загадку

Дмитрий Видоменко
26 января 2024, 11:51
Иной раз, перебирая папку с документами, нет-нет, да и задумаешься: "Где находится серия паспорта на id карте?". Главред детально на него отвечает.
Айди-карта, паспорта
Где находится серия паспорта на id карте? / коллаж Главред, фото УНИАН

Где находится серия паспорта на id карте

Ответ простой - паспорта-ID в Украине не имеют серии. Вся необходимая информация, включая уникальный идентификатор, указана на самой карте:

На лицевой стороне:

  • Фотография владельца.
  • Фамилия, имя и отчество на украинском и латинском языках.
  • Дата рождения.
  • Пол.
  • Гражданство.
  • Запись № (уникальный номер записи в Реестре).
  • Документ № (9-значный номер паспорта).
  • Подпись владельца.

На оборотной стороне:

  • Адрес проживания (необязательно).
  • Информация о выдаче паспорта (кем и когда выдан).
  • QR-код.
  • Поэтому искать на украинской ID-карте серию паспорта не нужно.
Айди-карта, паспорта

Где указана серия и номер паспорта Украина нового образца?

Паспорт гражданина Украины нового образца, который выдается с 2015 года, имеет форму ID-карты. На лицевой стороне ID-карты указана вся необходимая информация о владельце, включая номер паспорта.

Номер паспорта состоит из девяти цифр и расположен в правом нижнем углу лицевой стороны ID-карты. Над номером паспорта указана надпись "Документ №".

В обратной стороне ID-карты указана информация о выдаче паспорта, а также QR-код. На оборотной стороне ID-карты номер паспорта не указан.

Таким образом, номер паспорта Украины нового образца указан только на лицевой стороне ID-карты, в правом нижнем углу.

Айди-карта, паспорта

Где в биометрическом паспорте серия и номер?

Биометрический паспорт гражданина Украины старого образца, который выдается с 2015 года, имеет форму книжечки. На страницах паспорта указана вся необходимая информация о владельце, включая номер паспорта. Серия паспорта состоит из двух букв и расположена в правом верхнем углу первой страницы паспорта.

Номер паспорта состоит из шести цифр и расположен под серией паспорта.

Таким образом, серия и номер паспорта Украины старого образца указаны на первой странице паспорта, в правом верхнем углу.

Биометрический паспорт гражданина Украины нового образца, который выдается с 2019 года, имеет форму ID-карты. На ID-карте указана вся необходимая информация о владельце, включая номер паспорта.

Номер паспорта состоит из девяти цифр и расположен в правом нижнем углу лицевой стороны ID-карты. Над номером паспорта указана надпись "Документ №".

В обратной стороне ID-карты указана информация о выдаче паспорта, а также QR-код. На оборотной стороне ID-карты номер паспорта не указан.

Таким образом, номер паспорта Украины нового образца указан только на лицевой стороне ID-карты, в правом нижнем углу.

Итак, в биометрическом паспорте гражданина Украины серия указывается только в старом образце паспорта, в правом верхнем углу первой страницы. В новом образце паспорта серия не указывается.

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ID-карта биометрический паспорт ID-паспорт
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