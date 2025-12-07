Тысячелетнее пророчество и скрытый смысл: зачем в Киеве построили Золотые ворота

Золотые ворота Киева скрывают в себе не только оборонительную функцию, но и глубокий сакральный смысл, связанный с библейскими пророчествами, указал историк.

Что символизируют Золотые ворота в Киеве - зачем построили Золотые ворота / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Что символизируют Золотые ворота

Что такое Золотые ворота

Для чего построили Золотые ворота

Золотыеворота в Киеве - это не просто древнее оборонительное сооружение, а сакральный символ, связанный с библейскими пророчествами, вторым пришествием Христа и представлениями об особой миссии Руси. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Тайна, которая ведет в Иерусалим

Как объясняет историк, настоящее понимание киевских Золотых ворот невозможно без Иерусалима.

"Один из самых больших исторических секретов Киева связан вот с этим местом. Но это не Киев, это Иерусалим, друзья. И сейчас я вам расскажу уникальную историю эпохи нашего средневеково-украинского государства Русь. И что связывает нас с этим местом в Иерусалиме", - сказал Александр Алферов.

Он отмечает, что в Иерусалиме также существуют Золотые ворота, построенные в 1538 году султаном Сулейманом Великолепным.

"Это Иерусалим. Крепость, которая была построена турками. И это ворота, которые называются, внимание, Золотые ворота. Золотые ворота. Они были построены в 1538 году. Сулейманом И. Великолепным", - подчеркнул историк.

Какое библейское значение Золотых ворот

Особенность иерусалимских Золотых ворот заключается в их сакральном значении для христиан.

"Через эти ворота заходил Христос в Иерусалим. Но видите, входа нет. А почему? Потому что тот самый Сулейман Великолепный, который отстроил эти ворота, приказал их замуровать. Потому что Христос зашел, и, значит, Христос зайдет второй раз по преданию, именно когда будет второе пришествие Христа через эти ворота", - рассказал Алферов.

Чтобы окончательно исключить проход, под стеной даже обустроили мусульманское кладбище.

"Зачем здесь даже под воротами и стеной мусульманское кладбище, чтобы точно защитить от прохода христианского Бога", - пояснил историк.

Почему Золотые ворота появились именно в Киеве

Переходя к Киеву, Александр Алферов обращает внимание на символическое совпадение дат.

"Итак, золотые ворота строит Ярослав Мудрый в 1030-х годах. А теперь давайте посчитаем, что могли ждать в 1030-х годах, связанных с Христом. Правильно, тысячи лет как Христа распяли и Христос воскрес", - пояснил он.

Именно поэтому, по словам историка, Золотые ворота в Киеве были возведены как прямая сакральная аналогия иерусалимских.

"И очевидно, что тогда думали, что на тысячелетие воскресения Христова Христос второй раз придет, чтобы спасать. И вот здесь Ярослав Мудрый строит золотые ворота, как аналог иерусалимских, для того, чтобы Христос зашел через киевские ворота", - отметил Алферов.

Почему Киев называли "новым Иерусалимом"

Историк отмечает, что Ярослав Мудрый и его окружение имели глубокое убеждение в особой миссии Руси.

"Потому что Ярослав был убежден, очевидно, как его интеллектуалы, что именно русский, то есть наш народ, и должен быть новым народом обитаемым, который спасется", - сказал он.

Это стало основой для формирования сакрального образа столицы.

"Сакральный мир того времени мы часто не понимаем. Но на самом деле именно тогда Киев начал называть вторым Иерусалимом", - пояснил историк.

Что известно об апостоле Андрее - как связаны святой Андрей и Киев

Алферов также обратил внимание на еще один важный символ.

"Кстати, через эти ворота и выходил апостол Андрей, он тоже здесь был, который потом дошел до Киева", - отметил он.

Это еще больше усиливает сакральный статус места для истории столицы.

"Поэтому, это место является особым местом для истории Киева в контексте нового города, который будет преобразован, и город, где будет погадать Господня", - подчеркнул Алферов.

Сакральные памятники Киева

В завершение историк отметил, что Золотые ворота - это гораздо больше, чем архитектурный памятник.

"Поэтому, друзья, это не простые золотые ворота для киевлян. Это то место, с чего началась история сакрального развития нашего столичного города", - подытожил Александр Алферов.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

