Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

Марина Фурман
7 декабря 2025, 16:13
Свириденко рассказала, как получить 6 500 гривен помощи, и на что можно потратить средства.
В Украине стартовали первые выплаты в размере 6500 гривен / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Вкратце:

  • В Украине стартовали первые выплаты 6500 гривен
  • Потратить средства можно на лекарства, одежду и обувь

Украинцам начали поступать выплаты в размере 6 500 гривен. Средства получают уязвимые категории граждан. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, часть банков уже начислила помощь, другие - завершают проведение выплат.

"Всего на эту выплату уже подались 323 443 человека", - говорится в сообщении.

Как оформить финансовую помощь

Свириденко напомнили, что оформить помощь можно через приложение "Дія" или в отделении Пенсионного фонда - до 17 декабря.

Чтобы оформить помощь через "Дію", вам нужно зайти в приложение, выбрать "Сервисы - Зимняя поддержка" и нужную программу. После этого следует подтвердить, что у вас есть активная "Дія.Картка", на которую будут зачислены средства.

Стоит отметить, что вся проверка и выплата происходят автоматически - без бумажных документов и дополнительных обращений.

Кто может получить 6 500 гривен помощи

Программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке:

  • дети под опекой;
  • дети с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях;
  • дети ВПЛ, которые получают выплаты на проживание;
  • дети из малообеспеченных семей;
  • люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ;
  • одинокие пенсионеры, с надбавкой на уход.

На что можно потратить 6500 гривен

Свириденко отметила, что потратить средства можно будет на лекарства, одежду и обувь. Снять наличные со счета не получится.

Потратить деньги нужно будет в течение 6 месяцев после поступления средств, иначе средства вернутся Пенсионному фонду.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Финансовая помощь - новости по теме

Напомним, что 15 ноября в Украине официально стартовала программа "Зимняя поддержка", по которой каждый гражданин может получить 1000 грн. Из-за значительного наплыва пользователей в приложении "Дія" наблюдались временные технические сбои. За первые часы работы приложения украинцы подали более 633 тысяч заявок.

Как писал Главред, по состоянию на 22 ноября украинцы подали почти 10 миллионов заявок на "Зимнюю поддержку", в том числе более 2 миллионов - на детей. Первые выплаты на карточки уже начались.

Недавно генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский сообщил, что в отделение Укрпочты для получения "Зимней поддержки" пришла женщина с якобы российским паспортом. Клиентка оказалась "агентом, вернувшимся с задания". В ходе проверки, как утверждает руководитель Укрпочты, выяснилось, что женщина является украинкой.

Другие новости:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

социальные выплаты новости Украины Юлия Свириденко
