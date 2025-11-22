На 'Зимнюю поддержку' подали заявки почти 10 млн украинцев: когда поступят деньги

Президент рассказал, что украинцы уже подали почти 10 миллионов заявок на "Зимнюю поддержку", из них более 2 миллионов - на детей.

"Зимняя поддержка" для украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

Подано почти 10 млн заявок на "Зимнюю поддержку"

Первые выплаты поступят на следующей неделе

Средства можно использовать до конца июня 2026 года

Украинцы подали около 10 миллионов заявок на получение "Зимней поддержки". Первые выплаты поступят на карточки уже на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства провел совещание по ключевым аспектам финансовой устойчивости, поддержки украинцев и отношений с партнерами. По словам Зеленского, чиновники доложили о реализации программы зимней поддержки.

"Уже фиксируем почти 10 миллионов заявок в Дие и через сеть Укрпочты. В частности, более чем 2 миллиона заявок на детей", - рассказал он.

Президент также подчеркнул, что первые выплаты украинцы начнут получать уже на следующей неделе. Использовать эти средства можно будет до конца июня следующего года. В то же время Зеленский призвал граждан не медлить и обязательно подать заявку до Рождества, чтобы гарантированно получить помощь.

"Рассчитываем, что объем программы в этом году будет больше, чем в прошлом году, и весь необходимый финансовый ресурс для этого правительство обеспечит", - добавил глава государства.

Программа УЗ-3000

"Укрзализныця" раскрыла детали новой программы "УЗ-3000", которая предусматривает предоставление каждому украинцу 3000 бесплатных километров для путешествий по железной дороге. Председатель правления компании Александр Перцовский заявил, что для финансирования программы не нужны дополнительные средства из государственного бюджета.

Проект реализуют за счет мест, которые остаются пустыми в непиковый сезон, а также благодаря пересмотру цен в премиум-сегменте. По информации Радио Свобода, программа не будет распространяться на вагоны первого класса, СВ и международные рейсы - для этих категорий УЗ планирует ввести динамические цены и дополнительные платные сервисы.

Программа продлится четыре месяца - в период самого низкого спроса на перевозки. Ежемесячно в поездах дальнего следования остается 200-250 тысяч свободных мест, именно их планируют направить на социальную инициативу.

Напомним, 15 ноября в Украине стартовала "Зимняя поддержка", по которой можно получить 1000 грн. Из-за большого наплыва пользователей в "Дие" наблюдались сбои. За первые часы украинцы подали более 633 тысяч заявок

Также в Украине стартовал прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка" для граждан, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Подать заявление можно через "Дию" или в отделении Пенсионного фонда.

Как сообщал Главред, на фоне "Зимней поддержки" появилась новая мошенническая схема. Людям предлагают оформить карту для выплаты 6500 грн. Глава налогового комитета Даниил Гетманцев предупредил, что это обман, а для получения госпомощи не нужны никакие специальные карточки

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

