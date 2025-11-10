Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Государственная помощь до 4500 грн - кто получит выплаты уже в ноябре

Инна Ковенько
10 ноября 2025, 18:31
250
К программе сможет присоединиться еще больше семей с низкими доходами.
Кто сможет получить 4500 тысяч денежной помощи
Кто сможет получить 4500 тысяч денежной помощи / Коллаж: Главред, фото: Depositphotos, Pexels

Коротко о главном:

  • Осенью в Украине расширили программу базовой социальной помощи
  • Оставили только один вид помощи
  • Подать заявление можно через Пенсионный фонд или приложение "Дія"

В Украине стартует второй этап пилотного проекта по обеспечению базовой социальной поддержкой граждан. К программе сможет присоединиться еще больше семей с низкими доходами, которые будут отвечать критериям.

Перечень категорий получателей расширили - получить помощь сможет больше семей с низким доходом, в том числе и те, которые ранее не получали соцпомощь. Об этом сообщает Министерство соцполитики, семьи и единства.

видео дня

Вместо получения нескольких различных выплат семье будут предоставлять единую базовую, рассчитанную на каждого члена семьи. Экспериментальная программа стартовала еще в июле 2025 года, однако тогда охватила ограниченный круг граждан.

На базовую помощь смогут рассчитывать те, у кого:

  • все трудоспособные члены работают, учатся или зарегистрированы в центре занятости более 3 месяцев;
  • ни один из семьи за последний год не совершал крупных покупок свыше 100 тысяч гривен;
  • у семьи нет второй квартиры или дома (кроме наследственного или на оккупированной территории);
  • на банковских счетах менее 100 тысяч гривен;
  • в семье только один автомобиль в возрасте до 15 лет (кроме транспорта для лиц с инвалидностью/уничтоженного во время войны).

Как рассчитывается помощь

Базовая помощь составляет 4500 грн. Она умножается на количество членов семьи, а затем от этой суммы вычитают средний доход семьи.

  • 100% - для первого члена семьи (заявителя);
  • 100% - для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для людей с инвалидностью I или II группы;
  • 70% - для каждого следующего члена семьи.

Для тех, кто имеет право на пенсию по возрасту или достигли 60 лет, но не имеют достаточного страхового стажа, размер пособия рассчитывается пропорционально стажу:

  • менее 10 лет - 53%;
  • от 10 до 20 лет - 62%;
  • от 20 до 30 лет - 70%;
  • 30 лет и более - 88%.

Как оформить денежную помощь

Заявление подает один из членов семьи, но подписывают все совершеннолетние. Обратиться можно лично в сервисный центр ПФУ.

Также оформить помощь можно дистанционно, впрочем, только для некоторых категорий:

  • малообеспеченные семьи;
  • одинокие матери;
  • многодетные семьи.

Для этого нужна ID-карта или загранпаспорт, а также налоговый номер. Базовую помощь будут назначать на шесть месяцев и автоматически продлевать на весь срок действия эксперимента - до двух лет.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как сообщал ранее Главред, в декабре в Украине стартует программа "Зимней поддержки", которая предусматривает выплаты от 1 000 до 6 500 гривен для граждан на различные нужды. По 1 000 грн помощи могут получить все граждане Украины, совершеннолетние и несовершеннолетние. Помощь в размере 6500 гривен могут получить уязвимые группы населения.

Эти средства разрешено тратить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств и медицинских услуг, оплату образования, транспортные услуги, благотворительность, включая донаты на ВСУ. Использовать полученные средства можно до конца 2025 года.

Кроме этого, Зеленский анонсировал запуск специальной программы транспортной поддержки для всех украинцев - "УЗ-3000". В рамках программы каждый украинец сможет бесплатно проехать по железной дороге до 3000 километров внутри страны.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцвыплаты денежная помощь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ССО провели операцию в Крыму: в третий раз "загорелась" важная для РФ нефтебаза

ССО провели операцию в Крыму: в третий раз "загорелась" важная для РФ нефтебаза

18:27Война
Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

17:43Война
Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

17:11Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

Последние новости

18:40

Света может становиться меньше: эксперт рассказал, как изменятся графики отключений

18:31

Государственная помощь до 4500 грн - кто получит выплаты уже в ноябре

18:27

ССО провели операцию в Крыму: в третий раз "загорелась" важная для РФ нефтебазаВидео

18:23

Россияне начали наступление по дну Каховского водохранилища - в ВСУ назвали цель врага

18:05

Батареи раскалятся после одной настройки: секрет, о котором молчат сантехникиВидео

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
17:56

Не покупайте их: 7 вещей из секонд-хенда, которые принесут больше проблем, чем пользы

17:43

Россия усилит удары зимой - какие города и регионы в зоне опасности, список

17:11

Доллар дешевеет на глазах, евро резко взлетел: свежий курс валют на 11 ноября

17:08

В чем встречать Новый год 2026: какой наряд задобрит Красную Огненную ЛошадьВидео

Реклама
16:53

Забудьте о размораживании холодильника навсегда: мастера поделились действенным методом

16:50

Угроза эвакуации Киева и не только - какие регионы будут без света зимой дольше всегоВидео

16:48

"Сдача Краматорска и Славянска": Ступак о худшем сценарии наступления РФВидео

16:40

Станет только хуже: при какой поломке запрещено останавливать автомобиль

16:30

Водителям стоит знать: в Киеве появились необычные светофоры

16:21

Гаремы были по всей Руси: сколько жен и наложниц имел Владимир Великий

15:56

Урезание платежек из-за обстрелов: эксперт о том, на что рассчитывать украинцам

15:55

Дома, которые не греют: как СССР сэкономил 13 см тепла на каждой квартире

15:51

"Операция в самом разгаре": оккупанты пытаются прорваться к центру Купянска

15:46

"Лобода отгребла": россияне набросились на украинок во время концерта певицыВидео

15:30

Сколько продлятся отключения света в Украине: нардеп назвал реальные срокиВидео

Реклама
15:24

Patriot для Украины: Зеленский сделал важное заявление

14:59

Штурм Покровска: РФ атакует с новых направлений и перебрасывает резервы

14:58

Жил на кофе: кто из известных писателей выпил 15 тысяч чашек, чтобы написать шедевр

14:55

Три знака зодиака словят удачу за хвост: кто эти счастливчики

14:52

НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": нардеп назвал имена фигурантовФото

14:20

Оперативное окружение стратегического города: в Генштабе расставили точки над "і"

14:03

Риск массовых отключений отопления: эксперт о прогнозе зимнего "Апокалипсиса"

13:56

Долго горят и дают максимум тепла: какие дрова лучше всего подходят для отопления

13:51

"Очень страшно": предательница Тодоренко обеспокоила откровенным видео

13:50

Взрыв смертности в армии РФ: ГУР раскрыло, сколько оккупантов погибли

13:35

Гороскоп на завтра 11 ноября: Близнецам - большие деньги, Стрельцам - перемены

13:34

Божественный завтрак за считанные минуты - раз и готовоВидео

13:26

Уже в ближайшую неделю: цены на бензин в Украине резко подскочат

13:26

Черная пятница 2025: когда начнется и как не попасться на уловки продавцов

13:13

"Мы объединили все государство": Путин "в тупиковой ситуации" - Зеленский

12:55

"Завтра прибыть в ТЦК": 23-летняя звезда TikTok объявила о мобилизации в ВСУВидео

12:52

Как дожить до ста лет: 101-летняя американка поразила простым секретом долголетия

12:51

"Началась новая жизнь": Мозговая публично раскрыла свой главный секрет

12:46

Герберы стали опаснее: "Флэш" раскрыл детали модернизации российских дроновФото

12:33

Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

Реклама
12:31

Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

12:17

Около Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей - военная

12:15

От "яблока" до plus-size: как подобрать идеальное зимнее пальто по типу фигурыВидео

11:58

Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

11:43

Путинистку Ларису Долину хотели убить - что она сделала

11:34

Ученые придумали, как заставить солнечные панели самоочищатся

11:30

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выборВидео

11:24

"Легче с парнями": MELOVIN признался, почему до сих пор одинокий

11:08

Полные сумки денег: в НАБУ заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетикиФотоВидео

11:00

Плесень и налёт больше не вернутся: о простой хитрости в душе мало кто знаетВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять