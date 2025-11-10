Государственная помощь до 4500 грн - кто получит выплаты уже в ноябре

К программе сможет присоединиться еще больше семей с низкими доходами.

В Украине стартует второй этап пилотного проекта по обеспечению базовой социальной поддержкой граждан. К программе сможет присоединиться еще больше семей с низкими доходами, которые будут отвечать критериям.

Перечень категорий получателей расширили - получить помощь сможет больше семей с низким доходом, в том числе и те, которые ранее не получали соцпомощь. Об этом сообщает Министерство соцполитики, семьи и единства.

Вместо получения нескольких различных выплат семье будут предоставлять единую базовую, рассчитанную на каждого члена семьи. Экспериментальная программа стартовала еще в июле 2025 года, однако тогда охватила ограниченный круг граждан.

На базовую помощь смогут рассчитывать те, у кого:

все трудоспособные члены работают, учатся или зарегистрированы в центре занятости более 3 месяцев;

ни один из семьи за последний год не совершал крупных покупок свыше 100 тысяч гривен;

у семьи нет второй квартиры или дома (кроме наследственного или на оккупированной территории);

на банковских счетах менее 100 тысяч гривен;

в семье только один автомобиль в возрасте до 15 лет (кроме транспорта для лиц с инвалидностью/уничтоженного во время войны).

Как рассчитывается помощь

Базовая помощь составляет 4500 грн. Она умножается на количество членов семьи, а затем от этой суммы вычитают средний доход семьи.

100% - для первого члена семьи (заявителя);

100% - для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для людей с инвалидностью I или II группы;

70% - для каждого следующего члена семьи.

Для тех, кто имеет право на пенсию по возрасту или достигли 60 лет, но не имеют достаточного страхового стажа, размер пособия рассчитывается пропорционально стажу:

менее 10 лет - 53%;

от 10 до 20 лет - 62%;

от 20 до 30 лет - 70%;

30 лет и более - 88%.

Как оформить денежную помощь

Заявление подает один из членов семьи, но подписывают все совершеннолетние. Обратиться можно лично в сервисный центр ПФУ.

Также оформить помощь можно дистанционно, впрочем, только для некоторых категорий:

малообеспеченные семьи;

одинокие матери;

многодетные семьи.

Для этого нужна ID-карта или загранпаспорт, а также налоговый номер. Базовую помощь будут назначать на шесть месяцев и автоматически продлевать на весь срок действия эксперимента - до двух лет.

