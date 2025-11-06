"Национальный кешбэк": Минэкономики сообщило, когда будут выплаты за август

Задержка выплат была связана с тем, что фактическое число участников программы "Национальный кешбэк" превысило изначально прогнозируемое.

Выплаты "Национального кешбэка" за август состоятся на следующей неделе

Следующим этапом начнутся выплаты за сентябрь

Программа "Национальный кешбэк" продолжает действовать, выплаты по ней не отменены, они были временно задержаны из-за технического процесса согласования. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, информирует Минэкономики.

"Выплата кешбэка за август состоится в течение следующей недели в полном объеме. Завершаются финальные процедуры перед запуском выплаты", - сказал он. видео дня

Соболев объяснил задержку выплаты тем, что фактическое число участников программы "Национальный кешбэк" превысило изначально прогнозируемое.

"Отмечу, что выплата за август является крупнейшей за все время деятельности программы. Следующим этапом начнутся выплаты за сентябрь", - отметил министр.

Он напомнил, что программа "Национальный кешбэк" - государственный инструмент поддержки украинского производства, который доказал свою эффективность, уточняет "Интерфакс-Украина".

"Есть много запросов на ее продолжение и расширение на другие виды продукции от самих производителей", - подчеркнул глава Минэкономики.

Он поблагодарил всех украинцев, которые продолжают пользоваться программой и ежедневно делают выбор в пользу именно украинского производителя.

"Ваше участие помогает программе продолжаться. Каждая покупка украинского товара - это вклад в стабильность экономики", - подытожил Соболев.

Что известно о программе "Нацкешбек"?

Государственная программа "Национальный кэшбек" позволяет донатить 10% кэшбэка с покупок украинских товаров на благотворительность. Товары, участвующие в программе "Национальный кэшбек", имеют сине-желтый штрихкод и соответствующую надпись на упаковке. Для проверки товара в магазине нужно открыть приложение Дія, воспользоваться сканером штрихкодов и просканировать товар.

Как присоединиться к Национальному кэшбеку?

Откройте специальный счет в банке (это уже можно сделать через мобильные приложения и отделения таких банков: Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, Укрсиббанк, Аккордбанк);

Обновите мобильное приложение "Дія";

Выберите в приложении услугу Национальный кэшбек;

Отметьте карту для выплат кэшбэка.

Кэшбек уже начисляют в магазинах сетей Аврора, АТБ, Novus, Экомаркет, VARUS, Окко, WOG, UKRNAFTA, сеть аптек "АНЦ".

Выплаты украинцам - последние новости

Напомним, 5 ноября Верховная Рада повысила единовременное пособие при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Выплаты начнут действовать с 1 января 2026 года.

Также Минобороны обновило порядок выплат семьям погибших военных ВСУ. Единовременное пособие 15 млн грн будет выплачиваться частями - 3 млн сразу и 12 млн по 150 тыс. грн ежемесячно в течение 80 месяцев.

Как сообщал Главред, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. Программа должна действовать уже в декабре 2025 года.

