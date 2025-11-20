Отдают едва ли не даром: стоимость базового продукта полетела в пропасть

Сейчас цена на этот овощ на 59% ниже, чем в 2024 году.

Цены на морковь в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

В Украине дешевеет морковь

Ее уже продают по 5-11 гривен за килограмм

Только за неделю цены упали на 21%

В Украине упали цены на морковь. Все из-за того, что спрос на эти корнеплоды сегодня остается достаточно сдержанным, поскольку к продаже все чаще предлагаются овощи среднего и низкого качества. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что оптовые компании осуществляют закупку моркови по мере необходимости, предпочитая не закладывать продукцию на длительное хранение, что также негативно сказывается на общем уровне цен.

Так, на сегодняшний день украинские производители отгружают морковь по 5-11 грн/кг, в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции. Это в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

"Основной причиной снижения цен на корнеплоды является сезонное увеличение предложения овощей на рынке с различными качественными показателями на фоне достаточно сдержанного спроса на данную продукцию", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что уже сегодня морковь поступает в продажу в среднем на 59% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Какой овощ может подорожать зимой

Специалист компании "Рийк Цваан Украина" Николай Соботович говорил, что несмотря на осеннее падение цен на капусту в Украине, существует риск их роста в зимний период.

По его словам, значительная часть урожая 2025 года имеет низкое качество и не подлежит хранению, а предложение качественной капусты, пригодной для закладки в хранилища, ограничено.

"Это может привести к дефициту в зимне-весенний период и, как следствие, к подорожанию продукции", - подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, накануне рождественско-новогодних праздников цены на востребованные овощи в Украине могут вырасти. Речь идет в частности о картофеле, помидорах, огурцах, капусте и других сезонных продуктах.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сказал, что исторически в Украине после Нового года цены не откатываются назад. Исключения бывают только лишь при условии хорошего урожая.

Кроме того, в Украине подорожали продукты на "Оливье". Если покупать все ингредиенты на салат сегодня, его себестоимость составляет 312,45 гривни.

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

