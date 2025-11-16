Пенсионеры рискуют тратить все свои деньги: появилась новая коварная схем

Мошенники пытаются обокрасть пенсионеров, присылая фейковые сообщения в соцсетях.

Мошенники придумали новую схему похищения денег. На этот раз под ударом пенсионеры. Об этом заявил нардеп Даниил Гетмацев.

Злоумышленники пишут пожилым людям в социальных сетях. Они присылают им фейковые сообщения о том, что они "могут потерять пенсию". Для того, чтобы сохранить выплаты, им якобы нужно подать заявление для подтверждения возраста.

"Это неправда. Никаких таких требований не существует. Все процедуры по назначению или прекращению пенсий определяются исключительно законом, а не анонимными сообщениями в интернете. Пожалуйста, предупредите своих родных. Не переходите по подозрительным ссылкам и не передавайте личные данные посторонним", - отметил нардеп.

Как сообщал ранее Главред, украинская певица стала жертвой мошенников. Ирина Федишин отметила, что мошенники, прикрываясь представителями ее благотворительного фонда, звонят бойцам ВСУ и требуют деньги за переданные автомобили.

Также сообщалось о том, что мошенники от имени "Укрпочты" рассылают сообщения, пытаясь заманить жертв в свои сети. Пользователям приходит сообщение, что якобы им пришла посылка, но ее не удалось доставить, и для этого нужно обновить адресную информацию, перейдя по ссылке.

О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

