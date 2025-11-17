Укр
Цены назад уже не откатятся: украинцев предупредили о новом ударе по кошелькам

Руслана Заклинская
17 ноября 2025, 17:33
Эксперт отметил, что зимой новая продукция не поступает на рынок, а также давит импорт.
Цены на продукты после праздников / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН


Ключевые тезисы Марчука:

  • После Нового года цены в Украине обычно не снижаются
  • Исключения возможны только в условиях очень хорошего урожая
  • Зимой рынок не получает новой продукции, поэтому цены естественно растут

Исторически в Украине после Нового года цены не откатываются назад. Исключения бывают только лишь при условии хорошего урожая. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"История свидетельствует о том, что у нас цены после праздников не откатываются назад. По крайней мере я не припоминаю такого снижения цен. Снижение цен у нас случаются разве что из-за фактора хорошего урожая. И это происходит в межсезонье, когда мы собираем урожай", - рассказал он.

видео дня

Марчук подчеркнул, что в зимний период рынок не получает новой продукции, что приводит к естественному росту цен. В то же время на рынок влияет импорт, который подкрепляет уже высокие цены, поэтому они не снижаются.

"Есть определенные надежды, связанные с тем, что говорил Нацбанк. А он заявлял, что будет уменьшаться инфляция. В октябре инфляция составила чуть больше 10%. И, соответственно, есть прогноз, что она уменьшится. Если так будет, это станет одним из факторов, который мог бы по крайней мере остановить рост цен", - добавил эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что подорожает перед праздниками - прогноз экономиста

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии Главреду предупредил, что в этом году праздничный стол, вероятно, обойдется дороже, в частности из-за роста мяса. По его словам, мясо в Украине фактически стало продуктом премиум-сегмента, и позволить его себе могут далеко не все.

"Поэтому то, насколько подорожает мясо, мне предсказать трудно. Сейчас есть зимняя поддержка, и государство раздаст людям какие-то деньги. Но рост цен на мясо зависит от многих факторов. Так, например, если будет холодно, больше средств люди будут тратить на отопление, меньше станет покупательная способность", - пояснил он.

Пендзин добавил, что перед праздниками цены традиционно вырастут, а мясо подорожает вместе с мясопродуктами. Впрочем, это произойдет не раньше декабря.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цены на основные овощи сейчас на 26-30% ниже, чем в прошлом году, благодаря сезонности и продаже продукции домохозяйствами. Зимой ожидается рост цен на 10-25%.

Также отключения электроэнергии напрямую влияют на цены на продукты, особенно на мясо, яйца, молочные изделия и хлеб. Длительные блэкауты (10-12 часов) значительно увеличивают расходы производителей, что впоследствии приведет к росту цен. Хлеб может подорожать на 5%, а при более длительных отключениях - до 10%.

Как сообщал Главред, осенью молочная продукция традиционно дорожает из-за уменьшения предложения молока и роста затрат на переработку и хранение. Больше всего подорожает сливочное масло. Экономист Олег Пендзин пояснил, что есть все основания для роста цен.

Читайте также:

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

