Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года

В ноябре и декабре яйца подорожают на 3-4%, цена на хлеб будет расти на 2% ежемесячно, а овощи будут дешевле, чем прошлой зимой, прогнозирует экономист.

Цены на яйца и хлеб в Украине вырастут до нового года, а цены на овощи приятно удивят – Пендзин / Коллаж: Главред

Цены на основные продукты питания в Украине до нового года вырастут. Этому будет способствовать несколько факторов: сезонный фактор, то есть уменьшение предложения от частных домохозяйств, например, яиц и молока, российские обстрелы энергетических объектов Украины, которые уже привели к длительным отключениям электроэнергии, и рождественские праздники, которые традиционно сформируют повышенный спрос на продукты.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду рассказал, как российские атаки на Украину сказываются на ценах на продукты, на сколько в ноябре и декабре подорожают хлеб, молочка, мясо и яйца, есть ли основания для скачков цен на крупы, в частности гречку, а также почему овощи к новому году будут дешевле, чем в прошлом году.

Как отключения света из-за разрушительных атак России на украинские энергетические объекты влияют на цены на основные продукты питания? И ценообразование каких продуктов больше всего зависит от этого фактора?

В Украине цены растут независимо от того, есть блэкауты или нет. Цена формируется в зависимости от многих факторов: урожая, логистики, средней заработной платы работников, мировой цены на аналогичную продукцию за рубежом, возможности импорта и пр. Как видим, составляющих очень много. Одним из элементов этих составляющих являются расходы на электрическую энергию в процессе переработки и хранения продукции.

Поэтому фактическое влияние этого фактора иногда может быть скрытым, иногда контроверсионным, иногда усиленным. Иногда это влияние вообще незаметно просто потому, что что-то было дешевле. Например, в ноябре 2024 года мы уже начали покупать импортный картофель, потому что собственный урожай был плохим. И картофель в прошлом году в это же время был дороже примерно на 20%. Без блэкаутов. А сейчас с блэкаутами картофель дешевле.

Ликвидация последствий атаки РФ на энергетический объект в Одесской области. Отключение света является одним из факторов, которые приводят к подорожанию продуктов, отметил Пендзин / Фото: Фейсбук ГСЧС Украины

Конечно, блэкауты и рост стоимости электроэнергии добавляют определенных инфляционных процессов. В то же время другие факторы, которые лучше, чем были в прошлом году, могут все это компенсировать. Наверное, блэкауты приведут к тому, что планы Минэкономики и Нацбанка удержать инфляцию ниже 10% до конца года реализовать будет сложно. Я думаю, что инфляция составит 11% из-за блэкаутов. Но все равно это меньше, чем было в прошлом году.

Как, по вашему прогнозу, изменятся цены на хлеб до конца 2025 года с учетом нового урожая и других факторов? И как – на хлебобулочные изделия и кондитерку?

Рост цен на хлеб массовых сортов, независимо от ситуации, не будет превышать 2% в месяц.

Если посмотреть на историю изменения цен на хлеб массовых сортов, то даже в критическом 2022 году, когда происходило приспособление бизнеса к военным условиям, когда инфляция составляла 27%, хлеб подорожал всего на 20,5%. Ведь наши производители хлеба – очень социально ориентированные.

Хлеб ежемесячно будет дорожать максимум на 2%, подчеркнул Пендзин / Фото: 53 ОМБ им. князя Владимира Мономаха

Другое дело – кондитерка: торты, печенье, премиум-выпечка и тому подобное. Цены на эту продукцию могут очень существенно "скакать". Особенно если учесть, что на крупных хлебозаводах часть расходов, связанных с производством хлеба массовых сортов, будут перебрасывать на кондитерку. Но хлеб массовых сортов не подорожает больше, чем на 2% в месяц.

Иногда представители профильных ассоциаций выходят с заявлениями о предстоящих существенных скачках цен на хлеб. Например, летом один господин из Ассоциации производителей хлеба сказал, что в ближайшие два месяца цена на хлеб вырастет более чем на 20%. Зачем людей обманывать! Понятно, что производители хотят продать свою продукцию дороже, понятно, что у них подскочила стоимость помольной партии, но играть в такие игры никто не будет, потому что это привлечет к ним дополнительное внимание правоохранительных органов и Антимонопольного комитета.

Поэтому максимально возможное подорожание хлеба – 2% в месяц, а то и меньше. Больше цена на хлеб не вырастет.

Ожидается ли у нас подорожание круп? Цена на какие из них может подскочить больше всего?

Значительного подорожания зерновой группы я не ожидаю. Крупы имеют ограниченный рынок сбыта, поэтому возможен лишь незначительный рост, связанный с затратами на производство.

Подчеркиваю, на крупы нет такого существенного роста спроса, который бы вызвал и рост цен.

О гречке мы слышали разные заявления, в частности, о том, что урожай в этом году меньше на 15%, чем в прошлом году. Но приведу вам обычную арифметику: украинец съедает в год всего 3 кг гречки, то есть примерно 90 тысяч тонн гречки нужно иметь в год, чтобы удовлетворить потребности 30-миллионного населения Украины (а на самом деле меньшего). В этом году собрали около 98 тысяч тонн гречки, то есть наш урожай гречки в этом году больше, чем нужно для внутреннего рынка.

Так с какой стати должна вырасти цена? Оснований для подорожания гречки нет.

Еще один момент, который касается мяса, молочки и других продуктов. Общее подорожание продуктов перед новогодними и рождественскими праздниками будет, потому что будет большим спрос. А цена является соотношением спроса и предложения. Конечно, производитель хочет продать по более высокой цене, но покупатель купит ровно на столько, сколько денег есть у него в кармане. Я веду к тому, что есть большой сдерживающий фактор роста любой цены – это покупательная способность населения. А она у нас слабенькая, то есть украинский покупатель не готов покупать дороже.

А цены перед праздниками у нас растут из-за того, что люди, чтобы накрыть праздничные столы, вытягивают деньги из запасов и создают дополнительный спрос. То есть чисто на праздничный период люди увеличивают свою покупательную способность. Именно поэтому растут цены, а не из-за того, что перед праздниками вдруг стало меньше продуктов.

Цены на продукты традиционно вырастут перед рождественскими праздниками, отметил Пендзин / Фото: ua.depositphotos.com

Давайте поговорим о подорожании яиц – уже сейчас десяток стоит около 80 гривен. Яйца дорожают только из-за сезонного фактора и уменьшения предложения домохозяйств или по другим причинам? Если сейчас десяток стоит плюс-минус 80 гривен, то что будет с ценой ближе к новому году и к праздникам?

Год назад десяток яиц стоил примерно 70 гривен, то есть произошло подорожание на 20%.

В прошлом году ситуация была интересная: производители яиц очень накрутили цену осенью, и в ноябре к ним пришел Антимонопольный комитет. В результате этого сложилась уникальная ситуация, когда на Рождество цена на яйцо не пошла вверх, а упала с 80 до 65 гривен. Выводов Антимонопольного комитета я не видел, но рынок очень отреагировал.

Себестоимость яйца на 70% состоит из стоимости комбикорма, то есть определяющим фактором является стоимость кормовой базы. Да, затраты на электрическую энергию у птицефабрик тоже достаточно высокие. Да, домохозяйства, которые держат кур, в период похолодания уходят с рынка – это также влияет. Но все эти факторы не являются сейчас критичными.

Думаю, цена на яйцо относительно месяца будет несколько расти, но относительно аналогичного периода прошлого года она будет падать. Потому что в прошлом году в ноябре яйца были очень дорогими.

Нынешняя цена яйцо – 80 гривен за десяток – является обоснованной? Или тоже может быть так, что у Антимонопольного комитета снова возникнут вопросы к производителям, и цены немножко снизятся?

Сейчас оснований для серьезного расследования нет. Цена будет останется примерно в таких пределах, перед праздниками она может немного вырасти, но 100 гривен за десяток точно не будет.

Если сейчас 80 гривен за десяток яиц, то когда цена, как вы говорите, "немного вырастет", сколько она будет составлять?

Трудно сказать, потому что динамика сегодня достаточно интересная. Но я думаю, что до конца года цена на яйца вырастет на 3-4%, максимум на 5%.

По прогнозу Пендзина, до конца года яйца подорожают максимум на 5% / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

А что, по вашему прогнозу, будет с ценами на мясо, в частности курятины и свинины? Здесь покупательная способность украинцев, наверное, будет едва ли не самым определяющим фактором?

Да, цена на мясо чрезвычайно зависит от покупательной способности. А мясо – это продукт премиум-сегмента. Чем мы беднее, тем больше едим хлеба и картофеля, чем богаче – тем больше мяса и молочных продуктов.

Рациональная норма потребления мяса составляет 90 кг на человека в год, но мы потребляем 70 кг. В то же время хлеба мы потребляем больше рациональной нормы.

Поэтому то, насколько подорожает мясо, мне предсказать трудно. Сейчас есть зимняя поддержка, и государство раздаст людям какие-то деньги. Но рост цен на мясо зависит от многих факторов. Так, например, если будет холодно, больше средств люди будут тратить на отопление, меньше станет покупательная способность.

Перед праздниками, безусловно, цена на мясо и мясопродукты пойдет вверх. А вот в ноябре цена на мясо вряд ли будет стремительно расти. Просто потому что у людей сейчас нет финансовой возможности покупать мясо, учитывая то, сколько оно стоит.

А что, по вашим прогнозам, будет происходить с ценами на молоко и молочную продукцию? И какой молочный продукт наиболее неприятно поразит ценой?

Самым дорогим традиционно будет сливочное масло.

Осенью молочная продукция, как правило, дорожает. Потому что скот переходит с открытых пастбищ на закрытое содержание, и автоматически уменьшается количество молока. И меньше сырья (молока) дают домохозяйства. Соответственно, из-за уменьшения предложения молока цены на молочку растут. Так происходит традиционно ежегодно, и эта традиция сохранится в этом году. Ведь будет дорожать и сырье, и переработка, и хранение. Потому что для того, чтобы работали морозильные камеры, и молоко не скисало, нужна электроэнергия, а это, конечно, потребует дополнительных расходов.

Формально, если рассчитывать прямую себестоимость, есть основания для того, чтобы молочка росла в цене. Впрочем, опять все упирается в покупательную способность населения.

Молочка, как и мясо, в Украине является продуктом премиум-сегмента, отметил Пендзин / Фото: ua.depositphotos.com

А можно ли примерно оценить, на сколько молочка подорожает?

Не рискну называть цифру. Ведь если вдруг начнутся сильные морозы, спрос упадет, и цена может даже снизиться, просто потому что люди перестанут покупать молочную продукцию.

Мы начинали разговор с того, что говорили, что цену формирует совокупность многих факторов, в том числе и температуры на улице. А вдруг прилетит "шахед" по торговым комплексам или перерабатывающим предприятиям, это тоже уменьшит общее предложение на рынке. И тогда цена вырастет просто из-за того, что в данный момент уменьшилось предложение. То есть есть много факторов, которые сейчас невозможно предсказать.

В прошлом году осенью и зимой цены на овощи существенно росли, а чего ожидать в этом году? В частности сколько будут стоить овощи борщевого набора?

В этом году овощи борщевого набора дешевле, чем в прошлом году. Ежемесячно они могут немного дорожать из-за расходов на хранение. Но существенного роста не будет. В любом случае овощи борщевого набора будут дешевле, чем в 2024 году.

Цены на овощи в этом году будут ниже, чем в такое же время в прошлом году, отметил Пендзин / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

А тепличные или импортные огурцы и помидоры сколько будут стоить?

Это другая история. Цена на огурцы и помидоры напрямую зависит от стоимости электроэнергии. Поэтому определенный рост цен возможен. Но опять-таки все будет упираться в покупательную способность населения.

В общем, цены на огурцы и помидоры прогнозировать трудно. Одно дело – хлеб, который производят социально ответственные люди, а в случае форс-мажоров производители будут перебрасывать часть расходов на премиум-выпечку. Поэтому здесь можно предсказать тенденции. А вот предсказать, сколько будут стоить огурцы и помидоры, чрезвычайно сложно.

О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин – экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

