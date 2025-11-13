Ценовой удар на носу: украинцев предупредили о подорожании популярного продукта

Есть несколько причин, почему цены на базовый продукт вырастут по всей Украине.

Прогноз цен на яйца в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Что сказал Марчук:

В Украине могут подорожать яйца

Основные причины повышения цен это высокий спрос и рост затрат производств

В Украине за последний год заметно подскочили цены на яйца. По состоянию на сегодня, 13 ноября, их продают в среднем по 80 гривен за десяток. Но в ближайшие несколько недель они могут подорожать.

Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, это связано с приближением рождественских и новогодних праздников.

Как могут измениться цены на яйца

До конца года, согласно прогнозу Марчука, ожидается подорожание яиц на 10% и это только за счет фактора сезонности. То есть десяток куриных яиц в среднем будет стоить 88 гривен.

"У нас традиционно с наступлением холодов уменьшилось предложение домохозяйств, и остается только промышленное производство яиц. А в условиях, когда растут расходы на электроэнергию, цены вырастут точно", - отметил он.

Эксперт добавил, что производство яиц очень завязано на электроэнергию, поэтому рост цен прогнозируется уже со следующего месяца.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Почему в Украине дорожают яйца - мнение экономиста

Главред писал, что согласно объяснению экономиста, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, себестоимость яйца на 70% состоит из стоимости комбикорма, поэтому определяющим фактором является стоимость кормовой базы.

Стоит учитывать, что затраты на электрическую энергию у птицефабрик тоже достаточно высокие, а домохозяйства, которые держат кур, в период похолодания уходят с рынка - это также влияет на цену.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что любой ажиотаж и увеличение потребления так или иначе приводит к подорожанию определенных продуктов. Такой процесс в Украине можно наблюдать волнами: на новогодние праздники, на Пасху и так далее.

Ранее сообщалось, что до конца года цены на мясо в Украине будут оставаться относительно стабильными. Перед праздниками возможно определенное подорожание курятины, свинины и говядины, однако оно не будет радикальным.

Накануне стало известно, что сейчас существенное подорожание гречки в Украине не ожидается. Возможен лишь незначительный рост стоимости, связанный с затратами на производство.

Другие новости:

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

