Ценовой удар на носу: украинцев предупредили о подорожании популярного продукта

В Украине за последний год заметно подскочили цены на яйца. По состоянию на сегодня, 13 ноября, их продают в среднем по 80 гривен за десяток. Но в ближайшие несколько недель они могут подорожать.
Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, это связано с приближением рождественских и новогодних праздников.
Как могут измениться цены на яйца
До конца года, согласно прогнозу Марчука, ожидается подорожание яиц на 10% и это только за счет фактора сезонности. То есть десяток куриных яиц в среднем будет стоить 88 гривен.
"У нас традиционно с наступлением холодов уменьшилось предложение домохозяйств, и остается только промышленное производство яиц. А в условиях, когда растут расходы на электроэнергию, цены вырастут точно", - отметил он.
Эксперт добавил, что производство яиц очень завязано на электроэнергию, поэтому рост цен прогнозируется уже со следующего месяца.
Почему в Украине дорожают яйца - мнение экономиста
Главред писал, что согласно объяснению экономиста, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, себестоимость яйца на 70% состоит из стоимости комбикорма, поэтому определяющим фактором является стоимость кормовой базы.
Стоит учитывать, что затраты на электрическую энергию у птицефабрик тоже достаточно высокие, а домохозяйства, которые держат кур, в период похолодания уходят с рынка - это также влияет на цену.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что любой ажиотаж и увеличение потребления так или иначе приводит к подорожанию определенных продуктов. Такой процесс в Украине можно наблюдать волнами: на новогодние праздники, на Пасху и так далее.
Ранее сообщалось, что до конца года цены на мясо в Украине будут оставаться относительно стабильными. Перед праздниками возможно определенное подорожание курятины, свинины и говядины, однако оно не будет радикальным.
Накануне стало известно, что сейчас существенное подорожание гречки в Украине не ожидается. Возможен лишь незначительный рост стоимости, связанный с затратами на производство.
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
