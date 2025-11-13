Перед Новым годом цены "ударят" по кошельку: что подорожает больше всего

Вы узнаете:
- Какие продукты подорожают перед новогодними праздниками
- Почему перед Новым годом растет стоимость продуктов питания
Перед рождественскими и новогодними праздниками 2025 года цены на продукты подскочат вверх. Больше всего подорожают традиционные продукты, которые мы потребляем почти каждый день. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью Главреду.
Он прогнозирует, что цены в первую очередь подскочат на мясо, мясные изделия и яйца, которые используются при приготовлении салатов.
"Поэтому в период рождественских и новогодних праздников я прогнозирую рост цен на мясную продукцию, яйца, а также частично это может сказаться на цене на растительное масло", - сказал Марчук.
Эксперт добавил, что любой ажиотаж и увеличение потребления так или иначе приводит к подорожанию определенных продуктов. Такой процесс в Украине можно наблюдать волнами: на новогодние праздники, на Пасху и так далее.
"Праздники действительно стимулируют рост цен", - подчеркнул Марчук.
Почему перед праздниками растут цены на продукты - мнение экономиста
Ранее экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду рассказал, что перед новогодними и рождественскими праздниками увеличивается спрос.
"Конечно, производитель хочет продать за более высокую цену, но покупатель купит ровно на столько, сколько денег есть у него в кармане. Я веду к тому, что есть большой сдерживающий фактор роста любой цены - это покупательная способность населения. А она у нас слабенькая, то есть украинский покупатель не готов покупать дороже", - рассказал экономист.
Он подчеркнул, что цены перед праздниками растут из-за того, что люди вытягивают деньги из запасов и создают дополнительный спрос, чтобы накрыть стол.
Цены на продукты - новости по теме
Как писал Главред, в Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на лук. Стоимость падает из-за увеличения предложения продукции невысокого качества, которая не пользуется активным спросом.
Также в Украине снижаются отпускные цены на огурцы. Фактором для укрепления понижательной ценовой динамики стало резкое увеличение на рынке объемов овощей среднего и низкого качества.
Кроме этого, эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева сказала, что стоимость белокочанной капусты этой осенью в Украине втрое ниже, чем в прошлом году. Подобное удешевление наблюдается и по всем другим овощам борщевого набора.
О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
