Перед Новым годом цены "ударят" по кошельку: что подорожает больше всего

Эксперт спрогнозировал, что будет с ценами на продукты перед новогодними праздниками.

Цены на продукты перед новогодними праздниками вырастут / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Перед рождественскими и новогодними праздниками 2025 года цены на продукты подскочат вверх. Больше всего подорожают традиционные продукты, которые мы потребляем почти каждый день. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в интервью Главреду.

Он прогнозирует, что цены в первую очередь подскочат на мясо, мясные изделия и яйца, которые используются при приготовлении салатов.

"Поэтому в период рождественских и новогодних праздников я прогнозирую рост цен на мясную продукцию, яйца, а также частично это может сказаться на цене на растительное масло", - сказал Марчук.

Эксперт добавил, что любой ажиотаж и увеличение потребления так или иначе приводит к подорожанию определенных продуктов. Такой процесс в Украине можно наблюдать волнами: на новогодние праздники, на Пасху и так далее.

"Праздники действительно стимулируют рост цен", - подчеркнул Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Почему перед праздниками растут цены на продукты - мнение экономиста

Ранее экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью Главреду рассказал, что перед новогодними и рождественскими праздниками увеличивается спрос.

"Конечно, производитель хочет продать за более высокую цену, но покупатель купит ровно на столько, сколько денег есть у него в кармане. Я веду к тому, что есть большой сдерживающий фактор роста любой цены - это покупательная способность населения. А она у нас слабенькая, то есть украинский покупатель не готов покупать дороже", - рассказал экономист.

Он подчеркнул, что цены перед праздниками растут из-за того, что люди вытягивают деньги из запасов и создают дополнительный спрос, чтобы накрыть стол.

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

