Валюта внезапно 'полетела' вверх: в Украине курс доллара и евро заметно изменились

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара по состоянию на 13 ноября
- Сколько будет стоить европейская валюта в четверг
Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал новый курс валют на 13 ноября. Доллар и евро продолжают дорожать. Об этом говорится на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 13 ноября установлен на уровне 42,04 грн/доллар. Американская валюта подорожала на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
На межбанке 12 ноября курс составляет 42,04 - 42,07 грн/доллар (купля-продажа). По сравнению с закрытием торгов 11 ноября он повысился на 14 копеек.
В то же время евро продолжает укрепляться. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,65 грн/евро, что на 4 копейки больше, чем в среду.
Курс злотого на 13 ноября
НБУ также обновил официальный курс польского злотого.
В четверг, 13 ноября злотый будет стоить 11,49 грн/злотый, что на 1 копейку меньше, чем днем ранее.
Что будет с курсом доллара в ноябре - экономист сделал прогноз
Экономист Андрей Новак в комментарии Главреду спрогнозировал стабильность курса доллара и евро в ноябре. По его словам, золотовалютные резервы НБУ достигли рекордной отметки - 44 миллиарда долларов, что превышает показатели даже лучших мирных лет.
"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на бирже, ни в банках. Нет очередей возле пунктов обмена, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - сказал Новак.
Курс валют в Украине - новости по теме
Как писал Главред, на среду, 12 ноября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара, евро и злотого.
Ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что украинцы бросились покупать валюту и прокомментировал, к чему может привести такой ажиотаж.
Напомним, директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в середине ноября ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от нескольких факторов, главным из которых является энергетический фактор. По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,2 грн, а евро - 48-49,5 грн.
Читайте также:
- Праздники приближаются, а цены растут: какие продукты "ударят" по кошельку
- Есть время скупиться дешевле: эксперт предупредил о подорожании ключевых продуктов
- До конца года яйца могут стать роскошью: взлетит ли цена до 100 гривен
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред