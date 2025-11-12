Валюта внезапно 'полетела' вверх: в Украине курс доллара и евро заметно изменились

Национальный банк Украины в очередной раз повысил курс доллара.

Курс валют на завтра / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал новый курс валют на 13 ноября. Доллар и евро продолжают дорожать. Об этом говорится на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 13 ноября установлен на уровне 42,04 грн/доллар. Американская валюта подорожала на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанке 12 ноября курс составляет 42,04 - 42,07 грн/доллар (купля-продажа). По сравнению с закрытием торгов 11 ноября он повысился на 14 копеек.

В то же время евро продолжает укрепляться. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,65 грн/евро, что на 4 копейки больше, чем в среду.

Курс валют на 13 ноября / фото: bank.gov.ua

Курс злотого на 13 ноября

НБУ также обновил официальный курс польского злотого.

В четверг, 13 ноября злотый будет стоить 11,49 грн/злотый, что на 1 копейку меньше, чем днем ранее.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара в ноябре - экономист сделал прогноз

Экономист Андрей Новак в комментарии Главреду спрогнозировал стабильность курса доллара и евро в ноябре. По его словам, золотовалютные резервы НБУ достигли рекордной отметки - 44 миллиарда долларов, что превышает показатели даже лучших мирных лет.

"Мы не наблюдаем никакого ажиотажа - ни на бирже, ни в банках. Нет очередей возле пунктов обмена, что свидетельствует о спокойной ситуации на валютном рынке", - сказал Новак.

Как писал Главред, на среду, 12 ноября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара, евро и злотого.

Ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что украинцы бросились покупать валюту и прокомментировал, к чему может привести такой ажиотаж.

Напомним, директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в середине ноября ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от нескольких факторов, главным из которых является энергетический фактор. По его прогнозу, курс доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,2 грн, а евро - 48-49,5 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

