Есть время скупиться дешевле: эксперт предупредил о подорожании ключевых продуктов

Анна Косик
12 ноября 2025, 12:40
Из-за большого спроса один из главных для украинцев продуктов подорожает, но не сразу.
Что сказал Пендзин:

  • Мясо сегодня не по карману многим украинцам
  • В ноябре цены на мясо вряд ли резко повысятся
  • Накануне праздников мясо в Украине подорожает

Рождественские и новогодние праздники уже не за горами, а потому многие украинцы планируют бюджет для покупок. Отдельно обычно средства выделяют и на праздничный стол, который в этом году, похоже, будет недешевый.

В частности, дороже украинцы будут платить за мясо. Об этом в интервью Главреду рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин.

Сколько будет стоить мясо до конца осени

Эксперт подчеркнул, что прежде всего цены на мясо определяет покупательная способность украинцев. Сейчас мясо в Украине - это продукт премиум-сегмента, поэтому позволить его себе могут не все.

"Поэтому то, насколько подорожает мясо, мне предсказать трудно. Сейчас есть зимняя поддержка, и государство раздаст людям какие-то деньги. Но рост цен на мясо зависит от многих факторов. Так, например, если будет холодно, больше средств люди будут тратить на отопление, меньше станет покупательная способность", - пояснил он.

Но Пендзин отметил, что ситуация изменится перед праздниками. Тогда цены на мясо и мясные продукты поднимутся. Из хороших новостей, это произойдет не раньше декабря, потому что в ноябре экономист не прогнозирует стремительного повышения стоимости продуктов этого сегмента.

"Просто потому, что люди сейчас не имеют финансовой возможности покупать мясо, учитывая то, сколько оно стоит", - добавил эксперт.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие продукты дорожают в преддверии праздников уже сегодня

Главред писал, что по словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, до конца 2025 года в Украине ожидается повышение цен на отдельные продукты питания, в частности фрукты и масло, тогда как овощи и яйца останутся стабильными.

"Факторы роста цен связаны с проблемами в энергетике и отключениями электроэнергии, что заставляет предприятия тратить больше на хранение продуктов, а также с высокой стоимостью рабочей силы из-за дефицита кадров", - отметил он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что стоимость белокочанной капусты этой осенью в Украине втрое ниже, чем в прошлом году. Подобное удешевление наблюдается и по всем другим овощам борщевого набора.

В то же время, из-за нестабильности энергоснабжения, пекарни вынуждены закладывать в стоимость хлеба так называемые "буферные расходы" - риски, связанные с перебоями в работе. Это может привести к подорожанию хлебобулочных изделий в ближайшей перспективе.

Ранее сообщалось, что текущие цены на картофель на несколько гривен превышают среднемесячные в октябре. И такая тенденция отслеживается на всех сортах картофеля.

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Температура подскочит без конвектора: лайфхак из прошлого, который сохранит теплоВидео

