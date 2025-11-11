Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе: как изменятся графики отключений

Кратко:
- Украина договорилась об увеличении объемов импорта электроэнергии
- Ситуация со светом в Украине должна улучшиться
В декабре 2025 года ЕС увеличит максимальный объем экспорта электроэнергии в Украину с 2100 до 2300 МВТ в месяц. Об этом заявил на пресс-конференции председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.
"На следующий месяц уже достигнута договоренность с европейскими системными операторами об увеличении доступной величины импорта до 2300 МВТ", - отметил глава компании.
По его словам, это решение "позволит нам гарантировать то, что от европейских коллег мы сможем получить в любой момент необходимую помощь".
В то же время, глава диспетчера энергосистемы добавил, что Украина не сможет полностью использовать этот ресурс из-за сетевых ограничений, вызванных российскими обстрелами. Проще говоря, в западных областях не нужно столько импорта, а возможности по передаче его на остальные территории Украины ограничены.
Говоря о последнем массированном ударе по украинской энергетике, Виталий Зайченко отметил, что ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных объектов, и прогнозирует уменьшение объема ограничений для потребителей.
"В ближайшее время, по нашему мнению, ситуация должна улучшиться", - отметил глава "Укрэнерго", добавив, впрочем, что это станет возможным при отсутствии новых обстрелов энергообъектов.
Возможен ли полный блэкаут - мнение эксперта
Продолжение российских обстрелов, особенно во время зимы, может привести к масштабному блэкауту, то есть к отключению потребителей. Так считает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Эксперт убежден, что единственный вариант в такой ситуации - ввести систему в "искусственную кому". Так, как это было в 2022 году, во время искусственного блэкаута - контролируемого, принудительного отключения энергоблоков АЭС. МАГАТЭ тогда это официально обнародовало, хотя Минэнерго Украины на тот момент воздерживалось от комментариев.
"Но, честно говоря, это чрезвычайно сложно и рискованно. Потому что такая ситуация предполагает непрогнозируемые последствия для этих блоков, ведь неизвестно, можно ли будет их потом нормально включить", - добавляет он.
Отключение света в Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, доктор технических наук, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев прогнозирует, что в Украине возможны отключения света от 10 до 16 часов в сутки. Причинами являются погодные условия и атаки РФ.
Напомним, в ближайшее время об отмене графиков отключений электроэнергии не может идти и речи. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление поврежденных объектов требует значительного времени.
Ранее, 8 ноября РФ нанесла массированный удар по украинским городам, энергетике и гражданским объектам. В результате атаки остановились все ТЭЦ Центрэнерго и генерация электроэнергии на этих объектах пока отсутствует.
Читайте также:
- Света может становиться меньше: эксперт рассказал, как изменятся графики отключений
- Графики отключения света на 11 ноября: регионы часами будут без электроэнергии
- Неравномерные отключения света после атак РФ: эксперт назвал главную причину
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред