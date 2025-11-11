Украина будет покупать больше электроэнергии в Европе: как изменятся графики отключений

Достигнута договоренность с европейскими системными операторами об увеличении доступной величины импорта до 2300 МВТ.

https://glavred.info/economics/ukraina-budet-pokupat-bolshe-elektroenergii-v-evrope-kak-izmenyatsya-grafiki-otklyucheniy-10714364.html Ссылка скопирована

Украина договорилась об увеличении объемов импорта электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

Украина договорилась об увеличении объемов импорта электроэнергии

Ситуация со светом в Украине должна улучшиться

В декабре 2025 года ЕС увеличит максимальный объем экспорта электроэнергии в Украину с 2100 до 2300 МВТ в месяц. Об этом заявил на пресс-конференции председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

видео дня

"На следующий месяц уже достигнута договоренность с европейскими системными операторами об увеличении доступной величины импорта до 2300 МВТ", - отметил глава компании.

По его словам, это решение "позволит нам гарантировать то, что от европейских коллег мы сможем получить в любой момент необходимую помощь".

В то же время, глава диспетчера энергосистемы добавил, что Украина не сможет полностью использовать этот ресурс из-за сетевых ограничений, вызванных российскими обстрелами. Проще говоря, в западных областях не нужно столько импорта, а возможности по передаче его на остальные территории Украины ограничены.

Говоря о последнем массированном ударе по украинской энергетике, Виталий Зайченко отметил, что ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных объектов, и прогнозирует уменьшение объема ограничений для потребителей.

"В ближайшее время, по нашему мнению, ситуация должна улучшиться", - отметил глава "Укрэнерго", добавив, впрочем, что это станет возможным при отсутствии новых обстрелов энергообъектов.

Возможен ли полный блэкаут - мнение эксперта

Продолжение российских обстрелов, особенно во время зимы, может привести к масштабному блэкауту, то есть к отключению потребителей. Так считает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Эксперт убежден, что единственный вариант в такой ситуации - ввести систему в "искусственную кому". Так, как это было в 2022 году, во время искусственного блэкаута - контролируемого, принудительного отключения энергоблоков АЭС. МАГАТЭ тогда это официально обнародовало, хотя Минэнерго Украины на тот момент воздерживалось от комментариев.

"Но, честно говоря, это чрезвычайно сложно и рискованно. Потому что такая ситуация предполагает непрогнозируемые последствия для этих блоков, ведь неизвестно, можно ли будет их потом нормально включить", - добавляет он.

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, доктор технических наук, эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев прогнозирует, что в Украине возможны отключения света от 10 до 16 часов в сутки. Причинами являются погодные условия и атаки РФ.

Напомним, в ближайшее время об отмене графиков отключений электроэнергии не может идти и речи. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление поврежденных объектов требует значительного времени.

Ранее, 8 ноября РФ нанесла массированный удар по украинским городам, энергетике и гражданским объектам. В результате атаки остановились все ТЭЦ Центрэнерго и генерация электроэнергии на этих объектах пока отсутствует.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред