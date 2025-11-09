Укр
Блэкауты ударят по кошелькам украинцев: какой привычный продукт может стать роскошью

Дарья Пшеничник
9 ноября 2025, 16:26
3165
Пекарни останавливают производство из-за убытков.
продукты цены
Отключения света повышают стоимость ключевых продуктов / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основные тезисы:

  • Блэкауты заставляют пекарни останавливать производство
  • Себестоимость хлеба растет
  • Цены на хлеб могут повыситься

Из-за массированных обстрелов и регулярных отключений электроэнергии в Украине под угрозой оказалась одна из важнейших отраслей - хлебопекарная. Пекарни по всей стране вынуждены останавливать производство, ведь работать на генераторах становится экономически невыгодно.

Алексей Пучков, вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор запорожского предприятия "Урожай", объясняет: генераторы есть, но их использование - роскошь, которую не каждая пекарня может себе позволить. Стоимость дизельного топлива и обслуживания оборудования настолько высока, что каждый час работы в режиме автономного питания - это прямые убытки.

видео дня

"Мы можем работать на генераторах, но тогда хлеб будет стоить слишком дорого", - отмечает Пучков.

Президент ассоциации Юрий Дученко добавляет: блэкауты вызывают не только остановку производства, но и потери продукции, простои оборудования и дополнительные расходы на резервные источники питания. Все это ложится на плечи производителей и заставляет их пересматривать ценовую политику.

Цены могут вырасти

Из-за нестабильности энергоснабжения пекарни вынуждены закладывать в стоимость хлеба так называемые "буферные расходы" - риски, связанные с перебоями в работе. Это может привести к подорожанию хлебобулочных изделий в ближайшей перспективе.

Что это означает для потребителя

  • Возможное уменьшение ассортимента в магазинах
  • Рост цен на базовые сорта хлеба
  • Временные перебои с поставками в регионах, где ситуация с электроэнергией хуже всего

Украинские пекари призывают к поддержке отрасли и поиску системных решений, которые позволят сохранить стабильное производство даже в условиях энергетической нестабильности.

Рост цен в Украине: что говорит эксперт

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, осенью возможен незначительный рост цен на яйца - около 10%, и то лишь в случае, если повысится стоимость электроэнергии.

Эксперт отметил, что сейчас рынок остается стабильным, спрос и предложение сбалансированы, поэтому существенных ценовых скачков пока не ожидается.

Что происходит с ценами на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине впервые за несколько месяцев снижаются отпускные цены на огурцы. Только за неделю стоимость овоща упала в среднем на 17%.

Также в Украине из-за роста предложения и низкого спроса упали цены на лук. Мелкие хозяйства распродают овощи из необорудованных хранилищ по 5-10 грн/кг.

А вот ситуация с производством сливочного масла в Украине резко ухудшается. Из-за убыточности многие заводы вынуждены сокращать производство или вовсе его прекращать.

Другие важные новости по теме:

Об источнике: Всеукраинская ассоциация пекарей

Всеукраинская ассоциация пекарей - действующий ассоциативный орган, созданный для координации совместных действий в направлении усиления рыночных позиций предприятий-членов Ассоциации, активной защиты и лоббирования их интересов на всеукраинском и региональных уровнях. Со времени основания Всеукраинская ассоциация пекарей ведет активную деятельность по защите интересов не только предприятий-членов ВАП, но и всей хлебопекарной отрасли.

