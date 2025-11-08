Подорожание более чем на 50%: в Украине рекордно растет в цене любимый напиток

Ключевое:
- Кофе в Украине подорожал более чем на 200 гривен
- Из-за неурожая в мире цены на любимый напиток растут
Цены на кофе продолжают бить рекорды, и тенденция к росту, похоже, не замедляется. Главная причина такого скачка - неблагоприятные погодные условия, которые серьезно ударили по урожаю в ключевых странах-производителях: Бразилии и Вьетнаме, сообщает agronews.ua.
По информации портала Минфин, еще в начале 2025 года упаковка кофе Nescafe Gold (210 г) стоила чуть больше 390 гривен, однако уже в октябре средняя цена достигла 610 гривен. И это не предел.
Согласно данным International Coffee Organization, урожайность кофейных плантаций в этом году уменьшилась, а закупочная стоимость зерна на мировом рынке заметно поднялась.
В течение нескольких последних месяцев потребители почувствовали очередную волну роста цен. Так, если в сентябре 2025 года пачка растворимого кофе Nescafe Gold (210 г) стоила 550 грн, то уже в ноябре ее цена поднялась до 610 грн - на 60 гривен больше, или на 10,9%.
Если же сравнить с началом года, то разница еще ощутимее - плюс 220 гривен, то есть рост более чем на 56% только за десять месяцев.
Эксперты объясняют, что основная проблема в затяжной засухе, которая длится уже несколько лет подряд в кофейных регионах. Из-за этого урожай снижается, а запасы кофе на мировом рынке сокращаются, что неизбежно давит на цены.
В прошлом году подорожание кофе также наблюдалось, однако оно было менее резким. Теперь же накопительный эффект от нескольких слабых сезонов привел к тому, что кофе фактически превращается в "роскошный" товар.
Цены на продукты в Украине - что известно
Недавно Главред писал о том, что в Украине значительно выросла цена на один продукт. Дело в том, что ограниченное предложение тепличных огурцов на местных комбинатах создает дефицит, что и вызывает очередное подорожание, тогда как спрос на эту продукцию остается высоким.
Более того, эксперты ожидают, что до конца текущего года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%. Такой информацией поделился вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко изданию "Минфин".
Кроме этого, украинцам сообщили о возможных проблемах с маслом, поскольку в этом году прогнозируется худший за последние десять лет урожай подсолнечника.
Об источнике: AgroNews
AgroNews - это информационно-аналитический ресурс, специализирующийся на освещении новостей и событий в аграрном секторе Украины. Портал предоставляет актуальную информацию о сельском хозяйстве, агротехнике, развитии отрасли, законодательных изменениях, ценах на сельскохозяйственную продукцию, а также аналитические материалы и комментарии экспертов.
