Подорожание более чем на 50%: в Украине рекордно растет в цене любимый напиток

Нынешний рост является более впечатляющим, поскольку несколько лет засух подряд негативно отразились на урожае.

Кофе дорожает второй год подряд / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кофе в Украине подорожал более чем на 200 гривен

Из-за неурожая в мире цены на любимый напиток растут

Цены на кофе продолжают бить рекорды, и тенденция к росту, похоже, не замедляется. Главная причина такого скачка - неблагоприятные погодные условия, которые серьезно ударили по урожаю в ключевых странах-производителях: Бразилии и Вьетнаме, сообщает agronews.ua.

По информации портала Минфин, еще в начале 2025 года упаковка кофе Nescafe Gold (210 г) стоила чуть больше 390 гривен, однако уже в октябре средняя цена достигла 610 гривен. И это не предел.

Согласно данным International Coffee Organization, урожайность кофейных плантаций в этом году уменьшилась, а закупочная стоимость зерна на мировом рынке заметно поднялась.

В течение нескольких последних месяцев потребители почувствовали очередную волну роста цен. Так, если в сентябре 2025 года пачка растворимого кофе Nescafe Gold (210 г) стоила 550 грн, то уже в ноябре ее цена поднялась до 610 грн - на 60 гривен больше, или на 10,9%.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Если же сравнить с началом года, то разница еще ощутимее - плюс 220 гривен, то есть рост более чем на 56% только за десять месяцев.

Эксперты объясняют, что основная проблема в затяжной засухе, которая длится уже несколько лет подряд в кофейных регионах. Из-за этого урожай снижается, а запасы кофе на мировом рынке сокращаются, что неизбежно давит на цены.

В прошлом году подорожание кофе также наблюдалось, однако оно было менее резким. Теперь же накопительный эффект от нескольких слабых сезонов привел к тому, что кофе фактически превращается в "роскошный" товар.

Цены на продукты в Украине - что известно

Недавно Главред писал о том, что в Украине значительно выросла цена на один продукт. Дело в том, что ограниченное предложение тепличных огурцов на местных комбинатах создает дефицит, что и вызывает очередное подорожание, тогда как спрос на эту продукцию остается высоким.

Более того, эксперты ожидают, что до конца текущего года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%. Такой информацией поделился вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко изданию "Минфин".

Кроме этого, украинцам сообщили о возможных проблемах с маслом, поскольку в этом году прогнозируется худший за последние десять лет урожай подсолнечника.

