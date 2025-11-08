Путин потирает руки: после встречи Трампа и Орбана у Москвы есть повод для радости

Орбан подчеркнул, что такое решение позволит "защитить снижение счетов за коммунальные услуги".

Будапешт избежал санкций

Что известно:

Венгрия получила от США исключение из санкций на российские энергоносители

Вашингтон позволил Будапешту избежать санкций по "Дружбе" и "Турецкому потоку"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что его страна получила от Соединенных Штатов исключение из санкций, касающихся торговли российскими энергоносителями. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает венгерское издание Telex.

"В Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители. В случае с 'Турецким потоком' и трубопроводом 'Дружба' им был предоставлен иммунитет от санкций. Это общее и бессрочное исключение", - отметил Орбан. видео дня

Через газопровод "Турецкий поток" Венгрия получает природный газ из России, а через трубопровод "Дружба" нефть. Премьер подчеркнул, что этот шаг дает возможность "защитить снижение счетов за коммунальные услуги".

По данным Telex, во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп не стал прямо подтверждать заявление венгерского лидера, хотя и не отрицал его.

Виктор Орбан / Главред, инфографика

Кроме того, Орбан сообщил, что Вашингтон якобы отменит ограничения, которые касались строительства венгерской атомной электростанции "Пакш-2", которую реализует российская компания "Росатом". По его словам, действие предыдущего исключения для этого проекта должно было завершиться в декабре, но США согласились снять санкционные ограничения полностью.

Напомним, что в октябре Дональд Трамп объявил санкции против двух крупнейших нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Под действие вторичных санкций могут попасть все компании, которые покупают у них нефть.

Несмотря на это, Венгрия, как и Словакия, продолжает закупать российские энергоресурсы, тогда как большинство стран Евросоюза отказались от этого еще раньше. В то же время Орбан допустил, что в перспективе страна может отказаться от импорта российской нефти.



Как сообщал Главред, Дональд Трамп и премьер Венгрии Виктор Орбан провели встречу 7 ноября в Белом доме. Трамп, говоря о возможных переговорах с Путиным, предположил, что местом их проведения может стать Будапешт.

Стало известно, что во время двусторонней встречи и совместного обеда в Белом доме президент США Дональд Трамп высказал много теплых слов в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав его "своим венгерским другом". Американский лидер также охарактеризовал Орбана как "очень влиятельного человека" и, в противовес другим странам, подчеркнул, что в Венгрии якобы "нет преступности".

Накануне встречи Виктор Орбан уже который раз высказывался против вступления Украины в ЕС. Таким образом, предлагая Евросоюзу заменить его на стратегическое партнерство.



О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

