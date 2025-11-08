Укр
В Украине жесткие перебои со светом: в городах нет света, воды и тепла

Ангелина Подвысоцкая
8 ноября 2025, 09:30
Укрэнерго ввело аварийные графики отключения света во многих областях.
Как 28 октября будут выключать свет
В Украине серьезные перебои со светом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Враг бил по энергетике, в результате чего во многих регионах серьезные перебои со светом. Во многих областях были введены аварийные графики отключения света.

В результате вражеского обстрел Кременчуг остался без электроснабжения. Это подтвердил мэр города Виталий Малецкий. Россияне били по энергетической инфраструктуре. Сейчас в городе также нет воды и тепла. Власти делают все возможное, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотведения и отопления.

В городе разворачивают пункты несокрушимости.

"Как бы враг не пытался нас сломать - мы выстоим, мы сильны. Больше информации предоставлю после получения официальных данных от ОВА и энергетиков", - добавил Малецкий.

Без света также остались Горишние плавни, пишет горсовет. Этот город находится недалеко от Кременчуга.

"Быстрое восстановление электроснабжения пока не ожидается. Специалисты работают над выяснением технических проблем и возможностей проведения ремонтных работ", - отметили в горсовете.

Глава Полтавской ОГА Владимир Когут заявил, что в результате обстрела Полтавщины есть пострадавший. В результате ударов по энергетике были введены графики аварийного отключения света. В ближайшее время в Кременчуге планируют организовать подвоз воды.

Мэр Кременчуга заявил, что в городе вводят графики подачи воды. Сейчас водоканал работает в режиме резервного питания. Воду будут подавать по такому графику:

  • будние дни:
    • 06:00-09:00;
    • 18:00-21:00;
  • выходные дни:
    • 08:00-11:00;
    • 18:00-21:00.

Перебои со светом в Харькове

В Харькове также серьезные перебои со светом. В результате обстрела в городе проблемы с водоснабжением. Также не работает метро. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Сегодня враг снова бил по нашей энергетике. В Харькове - ощутимый дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" вынуждено вводить аварийные отключения ... Метро - работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами. Город держит ситуацию под контролем", - заявил Терехов.

В Харькове открыли 101 пункт несокрушимости.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Полтавщина Кременчуг вторжение России отключения веерные отключения новости Кременчуга отключения света
©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO.

