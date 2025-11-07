Орбан ответил Трампу, может ли Украина выиграть войну

Вы узнаете:
- О чем говорили Трамп и Орбан
- Что говорит президент Венгрии о войне
В Белом доме проходит встреча президентов США Дональда Трампа и Венгрии Виктора Орбана, во время которой американский лидер заявил, что если он решит-таки встретиться с Путиным, то встреча состоится в Будапеште
"Я бы хотел провести ее в Венгрии, в Будапеште... Я не хотел тогда проводить встречу, потому что не думал, что там произойдет что-то значимое. Но если она состоится, я хотел бы провести ее в Будапеште", — сказал президент США Дональд Трамп перед рабочим обедом с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
Орбан ответил, может ли Украина выиграть войну у рф
Такой вопрос задал ему президент США Дональд Трамп во время встречи.
"Чудеса случаются", — ответил Орбан. Трамп на это сказал: "Да".
Как сообщал Главред, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина может столкнуться с "вечной войной" и медленным "распадом" территории, если Европа резко не усилит давление на страну-агрессора Россию.
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине.
В то же время, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что между Киевом и Москвой очевидно отсутствует доверие, а пауза в переговорном процессе возникла "из-за Киева и провокаций Европы".
