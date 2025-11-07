Если Трамп решит встретиться с Путиным, то встреча состоится в Будапеште

Орбан ответил Трампу, может ли Украина выиграть войну / Фото: скриншот

Вы узнаете:

О чем говорили Трамп и Орбан

Что говорит президент Венгрии о войне

В Белом доме проходит встреча президентов США Дональда Трампа и Венгрии Виктора Орбана, во время которой американский лидер заявил, что если он решит-таки встретиться с Путиным, то встреча состоится в Будапеште

"Я бы хотел провести ее в Венгрии, в Будапеште... Я не хотел тогда проводить встречу, потому что не думал, что там произойдет что-то значимое. Но если она состоится, я хотел бы провести ее в Будапеште", — сказал президент США Дональд Трамп перед рабочим обедом с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

Орбан ответил, может ли Украина выиграть войну у рф

Такой вопрос задал ему президент США Дональд Трамп во время встречи.

"Чудеса случаются", — ответил Орбан. Трамп на это сказал: "Да".

Виктор Орбан / Главред, инфографика

Война в Украине - последние новости Украины

Как сообщал Главред, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина может столкнуться с "вечной войной" и медленным "распадом" территории, если Европа резко не усилит давление на страну-агрессора Россию.

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине.

В то же время, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что между Киевом и Москвой очевидно отсутствует доверие, а пауза в переговорном процессе возникла "из-за Киева и провокаций Европы".

