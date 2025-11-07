Украине грозит "вечная война": появился тревожный прогноз

Бывший генеральный секретарь НАТО призвал европейские страны действовать решительнее в ответ на действия России.

Бывший генеральный секретарь НАТО озвучил негативный прогноз для Украины

Ключевые тезисы экс-секретаря НАТО:

Украине грозит "вечная война"

Европа должна усилить давление на Россию

Киеву необходимо предоставить дальнобойные ракеты

Украина может столкнуться с "вечной войной" и медленным "распадом" территории, если Европа резко не усилит давление на страну-агрессора Россию. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, пишет The Guardian.

Он заявил, что если такие страны, как Польша, согласятся разместить у себя системы ПВО, Россия поймет, что нападение на них будет нападением на весь альянс НАТО.

"Мы должны помочь украинцам защититься от российских ракет и беспилотников, построив воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники. Страны НАТО, граничащие с Украиной, могут быть местом расположения системы противовоздушной обороны и ракет НАТО", - добавил он.

Расмуссен призвал развернуть европейские силы для защиты Украины еще до подписания соглашения о прекращении огня. По его словам, так называемая "коалиция желающих", которая должна была сформироваться после завершения боевых действий, фактически превратилась в "коалицию выжидающих".

"Если мы не внесем серьезных изменений в стратегию, мы столкнемся с бесконечной войной. У Путина нет стимула вести мирные переговоры, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпе и менталитете", - сказал он.

Бывший генеральный секретарь НАТО также призвал предоставить Украине ракеты большой дальности для поражения большего количества целей на территории России.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение эксперта

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии Главреду рассказывал, что война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года, и решающую роль в этом будет играть позиция Китая.

По его словам, если Пекин откажется от поддержки России, достигнет договоренностей с Соединенными Штатами, а Северная Корея присоединится к этим решениям, то прогноз главы Николаевской ОВА Виталия Кима о завершении войны в течение нескольких месяцев может стать вполне реальным.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что США стремятся закончить еще одну войну, "если это возможно, между Россией и Украиной".

Тем временем российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Запорожью. О взрывах в регионе стало известно после полуночи. В результате вражеской атаки пострадал местный детский сад.

Кроме этого, в статье The Wall Street Journal говорится, что армия страны-агрессора России находится на пороге крупнейшего за последние 2,5 года завоевания Украины. Но потенциальная победа - это захваченный, полностью разрушенный город Покровск.

