Трамп сделал новое заявление о завершении войны в Украине: что сказал глава США

Соединенные Штаты стремятся закончить войну России и Украины, и в этом вопросе есть продвижение.

Трамп заявил о продвижении в вопросе завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы:

США хотят закончить войну России и Украины

В переговорах есть прогресс

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном продвижении в вопросе завершения войны в Украине.

Во время общения с прессой глава Белого дома отметил, что три месяца назад его администрация заключила мирную сделку между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что это одна из восьми войн, которую США прекратили за 8 месяцев. Теперь же Соединенные Штаты стремятся закончить войну в Украине, и в этом вопросе есть продвижение.

"Мы стремимся закончить еще одну (войну - ред), если это возможно, между Россией и Украиной. Пока нам это не удалось, но, я думаю, мы сильно продвинулись", - сказал президент США.

Недавнее заявление Трампа о войне в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп прокомментировал нежелание главы РФ Владимира Путина заканчивать войну на Украине.

"Последней капли не будет. Иногда нужно дать им возможность выяснить отношения. И они сражаются, и они выясняют отношения. И для Путина это была тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Это очень много солдат. И это было тяжело для Украины. Тяжело пришлось обоим. Иногда нужно просто позволить войне дойти до конца", - сказал глава Белого дома.

На саммите руководителей стран АТЭС Трамп заявил, что война между Украиной и Россией неизбежно будет урегулирована. "Теплые отношения" с российским лидером Владимиром Путиным должны были бы привести к простому ее завершению.

"Мы завершили восемь конфликтов. Единственный, что пока не урегулирован - Россия и Украина", - заявил глава Белого дома.

Когда закончится война в Украине: что говорят в ВР

Война России против Украины может закончиться либо до конца 2025 года, либо в начале следующего. Об этом заявил представитель оборонного комитета Верховной Рады, народный депутат Федор Вениславский.

"На мой взгляд, шансы [на завершение войны] есть. Насколько они будут использованы — сейчас сложно сказать", - сказал Вениславский

Путин может сам объявить об окончании войны: мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что только военно-стратегическое поражение или истощение ресурсов может заставить российского диктатора Путина закончить войну против Украины.

"Я не ожидаю внезапного прекращения боевых действий, но в следующем году, особенно после зимы, интенсивность боев может несколько уменьшиться из-за демотивации и истощения материальных ресурсов россиян", - сказал Горбач в интервью Главреду.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

